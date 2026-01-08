https://sarabic.ae/20260108/الصين-نشيد-بجهود-روسيا-في-الدفاع-عن-الحقيقة-التاريخية-للحرب-العالمية-الثانية-1109032583.html
الصين: نشيد بجهود روسيا في الدفاع عن الحقيقة التاريخية للحرب العالمية الثانية
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الخميس، أن بكين تقدّر عاليًا جهود روسيا في الدفاع عن الحقيقة التاريخية للحرب العالمية الثانية. 08.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-08T16:37+0000
2026-01-08T16:37+0000
2026-01-08T16:37+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082531419_0:0:1894:1066_1920x0_80_0_0_bb705c18756a0485c23dd411a212687a.jpg
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، صرحت الأسبوع الماضي، بأن روسيا ستواصل في العام الحالي 2026، فضح جرائم الحرب، التي ارتكبها العسكريون اليابانيون.وقالت ماو خلال مؤتمر صحفي: "نشيد بموقف روسيا العادل في الدفاع عن الحقيقة التاريخية".وحذّرت ماو نينغ من أنه إذا استمرت القوى اليمينية في اليابان، في "تمجيد" ماضيها العسكري، فسيكون للدول الأخرى الحق في محاسبة طوكيو على "جرائمها التاريخية".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، صرحت الأسبوع الماضي، بأن روسيا ستواصل في العام الحالي 2026، فضح جرائم الحرب، التي ارتكبها العسكريون اليابانيون.
وقالت ماو خلال مؤتمر صحفي
: "نشيد بموقف روسيا العادل في الدفاع عن الحقيقة التاريخية".
وأوضحت أن النزعة العسكرية اليابانية لم تُستأصل تماما بعد الحرب العالمية الثانية، وأن القوى اليمينية في اليابان اليوم، "تسعى جاهدة للتستر على تاريخ العدوان"، مع إنكارها لجرائم الحرب السابقة.
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية: "لا سبيل لأي بلد لبناء مستقبل أفضل ومنع تكرار مأساة الحرب إلا من خلال استحضار التاريخ، ومراجعة الذات، واتخاذ إجراءات ملموسة للتوبة عن الأخطاء وتصحيحها".
وحذّرت ماو نينغ من أنه إذا استمرت القوى اليمينية في اليابان، في "تمجيد" ماضيها العسكري، فسيكون للدول الأخرى الحق في محاسبة طوكيو على "جرائمها التاريخية".