بزشكيان يكلف جميع الوزارات والأجهزة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحوار مع المحتجين

بزشكيان يكلف جميع الوزارات والأجهزة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحوار مع المحتجين

صرّحت الحكومة الإيرانية، أن الرئيس مسعود بزشكيان، أصدر توجيها جديدا بشأن الاحتجاجات في الشوارع. 08.01.2026

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن الرئيس كلف جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، كل ضمن نطاق اختصاصه، باتخاذ الخطوات الضرورية لفتح قنوات الحوار مع المحتجّين، والعمل على متابعة مطالب المواطنين والاستجابة لها.وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأربعاء، التصريحات "التدخلية والاستفزازية" لمسؤولين أمريكيين بشأن التطورات الداخلية في إيران.وأفادت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، بأنها تدين بشدة التصريحات "التدخلية والاستفزازية" لمسؤولين أمريكيين بشأن التطورات الداخلية في بلادها، والتي تعتبرها استمرارًا "للنهج العدائي" للولايات المتحدة تجاه إيران.وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد دعا الثلاثاء الماضي، أجهزة إنفاذ القانون إلى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، مؤكدًا على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.جاء ذلك خلال تصريحات رسمية على هامش اجتماع الحكومة، وسط استمرار الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية على خلفية قضايا اجتماعية وسياسية، وأضاف بزشكيان أن "الحكومة تتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين وتسعى لضمان السلامة العامة وحق التعبير"، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد يفاقم الوضع الراهن.وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إيران من أنها ستتعرّض "لضربة قوية جدًا" إذا قُتل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات على تردّي الأوضاع المعيشية.وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).

