بولندا: أوكرانيا تنقل بعض إنتاجها من المسيرات إلى أراضينا
أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، أن أوكرانيا بدأت في نقل جزء من إنتاجها من الطائرات المسيرة إلى بولندا، على حد قوله. 08.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال سيكورسكي في مقابلة صحفية: "لقد أسهمنا في شراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا، ونحن الآن في المرحلة الـ48 من تسليم المعدات العسكرية. وتُبادل أوكرانيا هذا "الجميل" بنقل جزء من إنتاجها من الطائرات المسيرة والصواريخ إلى بولندا".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152منطقة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 142 طائرة مسيرة أوكرانية".
أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، أن أوكرانيا بدأت في نقل جزء من إنتاجها من الطائرات المسيرة إلى بولندا، على حد قوله.
وقال سيكورسكي في مقابلة صحفية: "لقد أسهمنا في شراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا، ونحن الآن في المرحلة الـ48 من تسليم المعدات العسكرية. وتُبادل أوكرانيا هذا "الجميل" بنقل جزء من إنتاجها من الطائرات المسيرة والصواريخ إلى بولندا".
وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية دمّرت منشآت إنتاج وتجميع طائرات مسيّرة بعيدة المدى في أوكرانيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152منطقة".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 142 طائرة مسيرة أوكرانية".