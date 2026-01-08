https://sarabic.ae/20260108/ترامب-يأمر-بانسحاب-الولايات-المتحدة-من-المركز-العلمي-الأوكراني-المرتبط-بالبنتاغون-1109005798.html
ترامب يأمر بانسحاب الولايات المتحدة من "المركز العلمي الأوكراني" المرتبط بالبنتاغون
ترامب يأمر بانسحاب الولايات المتحدة من "المركز العلمي الأوكراني" المرتبط بالبنتاغون
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليماته بخروج الولايات المتحدة من مركز علمي أوكراني مرتبط بوزارة الدفاع الأمريكية، وفق ما ورد في نص المذكرة التي وقعها
وجاء في نص المذكرة: "المنظمات التي ستنسحب منها الولايات المتحدة… المركز العلمي والتكنولوجي الأوكراني".وكان البيت الأبيض قد أعلن سابقا أن ترامب وقع مذكرة تنص على انسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية.كما ستغادر الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعددا من المنظمات والمكاتب الأخرى ضمن نظام الأمم المتحدة.وفي عام 2022، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن المركز كان يشرف على توزيع منح لإجراء بحوث تهم البنتاغون، بما في ذلك في مجال الأسلحة البيولوجية.
ترامب يأمر بانسحاب الولايات المتحدة من "المركز العلمي الأوكراني" المرتبط بالبنتاغون
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليماته بخروج الولايات المتحدة من مركز علمي أوكراني مرتبط بوزارة الدفاع الأمريكية، وفق ما ورد في نص المذكرة التي وقعها الرئيس.
وجاء في نص المذكرة: "المنظمات التي ستنسحب منها الولايات المتحدة… المركز العلمي والتكنولوجي الأوكراني".
وكان البيت الأبيض قد أعلن سابقا أن ترامب وقع مذكرة تنص على انسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية.
كما ستغادر الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعددا من المنظمات والمكاتب الأخرى ضمن نظام الأمم المتحدة.
وفي عام 2022، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن المركز كان يشرف على توزيع منح لإجراء بحوث تهم البنتاغون، بما في ذلك في مجال الأسلحة البيولوجية
