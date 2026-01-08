https://sarabic.ae/20260108/حماس-ننتظر-تشكيل-لجنة-المستقلين-لإدارة-غزة-وسنعمل-على-تسهيل-عملية-التسليم-1109024641.html

"حماس": ننتظر تشكيل لجنة المستقلين لإدارة غزة وسنعمل على تسهيل عملية التسليم

"حماس": ننتظر تشكيل لجنة المستقلين لإدارة غزة وسنعمل على تسهيل عملية التسليم

صرح المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، اليوم الخميس، بأن الحركة الفلسطينية تنتظر تشكيل "لجنة المستقلين" لإدارة قطاع غزة. 08.01.2026, سبوتنيك عربي

ونشر حازم قاسم بيانا له، مساء اليوم الخميس، أكد أن "حماس" تنتظر تشكيل تلك اللجنة لإدارة غزة بما يشمل جميع المجالات، والتي وافقت الحركة والفصائل الفلسطينية على تشكيلها.وشدد على أن "حماس ستعمل على تسهيل عملية التسليم وعمل اللجنة"، مضيفا أن "الحركة قررت مسبقا أنها لن تكون جزءا من ترتيبات الأوضاع الإدارية في قطاع غزة".واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

