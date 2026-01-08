https://sarabic.ae/20260108/دراسة-تبين-علاقة-الكافيين-بالدهون-والسكري-1109030080.html

دراسة تبين علاقة الكافيين بالدهون والسكري

دراسة تبين علاقة الكافيين بالدهون والسكري

أظهرت دراسة جينية أن ارتفاع تركيز الكافيين في البلازما يرتبط ارتباطا مباشرا بانخفاض مؤشر كتلة الجسم ونسبة الدهون، ويخفّض ​​خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني... 08.01.2026, سبوتنيك عربي

وقام الباحثون بدراسة المتغيرات الجينية لدى ما يقرب من 10,000 شخص، ومجموعات بيانات أخرى من دراسات الارتباط على مستوى الجينوم، وتم التركيز على جين "CYP1A2" (جين استقلاب الكافيين) وجين "AHR".وأظهر الأشخاص ذوو الاستقلاب البطيء، ارتفاعا في مستوى الكافيين في الدم لفترة أطول، وهو ما يرتبط بانخفاض مؤشر كتلة الجسم بمقدار 0.24 كجم/م²، وانخفاض كتلة الدهون في الجسم، وانخفضت احتمالية الإصابة بالسكري من النوع الثاني بشكلٍ متناسب، بغض النظر عن عوامل نمط الحياة الأخرى، حسب ماورد في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وتدعم هذه التجارب قصيرة المدى فقدان الدهون بشكل حاد، إلا أن التأثيرات طويلة المدى تحتاج إلى تأكيد، ولم تظهر أي ارتباطات ذات دلالة إحصائية بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية أو قصور القلب، ويرتبط ارتفاع استهلاك الكافيين وراثيا بانخفاض احتمالية الإصابة بالسمنة والسكري، ما يُشير إلى أن مصادر الكافيين غير الغنية بالسعرات الحرارية، مثل القهوة السوداء، قد تُساعد في الوقاية من مخاطر السكر. كما يُقلل التوزيع العشوائي المندلي المعتمد في الدراسة، من العوامل المُربكة، ولكنه لا يمكنه إثبات السببية المباشرة، فقد تؤثر عوامل غير مُقاسة على النتائج، كما أن الكافيين ليس مفيدا للجميع، وتتطلب مخاطر الكافيين (الأرق، والتوتر) الاعتدال - ≤ 400 ملغ/ يوم للبالغين، وهناك حاجة إلى تجارب سريرية عشوائية لاختبار التدخلات، فقد يؤدي الإفراط في تناول الكافيين، إلى زيادة القلق أو مشاكل النوم، لذا فإن الاعتدال مهم.دراسة حديثة توضح علاقة الكافيين بجودة النوم7 توابل سحرية تضاعف فوائد الشاي الأخضر وتساعدك على النوم العميق

