عربي
الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار في حلب
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة تبين علاقة الكافيين بالدهون والسكري
دراسة تبين علاقة الكافيين بالدهون والسكري
وقام الباحثون بدراسة المتغيرات الجينية لدى ما يقرب من 10,000 شخص، ومجموعات بيانات أخرى من دراسات الارتباط على مستوى الجينوم، وتم التركيز على جين "CYP1A2" (جين استقلاب الكافيين) وجين "AHR".وأظهر الأشخاص ذوو الاستقلاب البطيء، ارتفاعا في مستوى الكافيين في الدم لفترة أطول، وهو ما يرتبط بانخفاض مؤشر كتلة الجسم بمقدار 0.24 كجم/م²، وانخفاض كتلة الدهون في الجسم، وانخفضت احتمالية الإصابة بالسكري من النوع الثاني بشكلٍ متناسب، بغض النظر عن عوامل نمط الحياة الأخرى، حسب ماورد في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وتدعم هذه التجارب قصيرة المدى فقدان الدهون بشكل حاد، إلا أن التأثيرات طويلة المدى تحتاج إلى تأكيد، ولم تظهر أي ارتباطات ذات دلالة إحصائية بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية أو قصور القلب، ويرتبط ارتفاع استهلاك الكافيين وراثيا بانخفاض احتمالية الإصابة بالسمنة والسكري، ما يُشير إلى أن مصادر الكافيين غير الغنية بالسعرات الحرارية، مثل القهوة السوداء، قد تُساعد في الوقاية من مخاطر السكر. كما يُقلل التوزيع العشوائي المندلي المعتمد في الدراسة، من العوامل المُربكة، ولكنه لا يمكنه إثبات السببية المباشرة، فقد تؤثر عوامل غير مُقاسة على النتائج، كما أن الكافيين ليس مفيدا للجميع، وتتطلب مخاطر الكافيين (الأرق، والتوتر) الاعتدال - ≤ 400 ملغ/ يوم للبالغين، وهناك حاجة إلى تجارب سريرية عشوائية لاختبار التدخلات، فقد يؤدي الإفراط في تناول الكافيين، إلى زيادة القلق أو مشاكل النوم، لذا فإن الاعتدال مهم.
دراسة تبين علاقة الكافيين بالدهون والسكري

15:26 GMT 08.01.2026
أظهرت دراسة جينية أن ارتفاع تركيز الكافيين في البلازما يرتبط ارتباطا مباشرا بانخفاض مؤشر كتلة الجسم ونسبة الدهون، ويخفّض ​​خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بشكل ملحوظ.
وقام الباحثون بدراسة المتغيرات الجينية لدى ما يقرب من 10,000 شخص، ومجموعات بيانات أخرى من دراسات الارتباط على مستوى الجينوم، وتم التركيز على جين "CYP1A2" (جين استقلاب الكافيين) وجين "AHR".
وأظهر الأشخاص ذوو الاستقلاب البطيء، ارتفاعا في مستوى الكافيين في الدم لفترة أطول، وهو ما يرتبط بانخفاض مؤشر كتلة الجسم بمقدار 0.24 كجم/م²، وانخفاض كتلة الدهون في الجسم، وانخفضت احتمالية الإصابة بالسكري من النوع الثاني بشكلٍ متناسب، بغض النظر عن عوامل نمط الحياة الأخرى، حسب ماورد في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.

يُرجّح أن الكافيين يعمل عن طريق زيادة توليد الحرارة في الجسم وأكسدة الدهون، ما يُحسن تحويل الدهون إلى طاقة، وبالتالي يزيد حرق السعرات الحرارية اليومية بنحو 100 سعر حراري لكل 100 ملغ، كما قد يُعزز الشعور بالشبع للحد من تناول الطعام وتنشيط الدهون لاستخدامها كمصدر إضافي للطاقة.

وتدعم هذه التجارب قصيرة المدى فقدان الدهون بشكل حاد، إلا أن التأثيرات طويلة المدى تحتاج إلى تأكيد، ولم تظهر أي ارتباطات ذات دلالة إحصائية بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية أو قصور القلب، ويرتبط ارتفاع استهلاك الكافيين وراثيا بانخفاض احتمالية الإصابة بالسمنة والسكري، ما يُشير إلى أن مصادر الكافيين غير الغنية بالسعرات الحرارية، مثل القهوة السوداء، قد تُساعد في الوقاية من مخاطر السكر.
كما يُقلل التوزيع العشوائي المندلي المعتمد في الدراسة، من العوامل المُربكة، ولكنه لا يمكنه إثبات السببية المباشرة، فقد تؤثر عوامل غير مُقاسة على النتائج، كما أن الكافيين ليس مفيدا للجميع، وتتطلب مخاطر الكافيين (الأرق، والتوتر) الاعتدال - ≤ 400 ملغ/ يوم للبالغين، وهناك حاجة إلى تجارب سريرية عشوائية لاختبار التدخلات، فقد يؤدي الإفراط في تناول الكافيين، إلى زيادة القلق أو مشاكل النوم، لذا فإن الاعتدال مهم.
دراسة حديثة توضح علاقة الكافيين بجودة النوم
7 توابل سحرية تضاعف فوائد الشاي الأخضر وتساعدك على النوم العميق
