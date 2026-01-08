https://sarabic.ae/20260108/مسؤول-سوري-نزوح-165-ألف-شخص-من-أهالي-حيي-الأشرفية-والشيخ-مقصود-إلى-داخل-حلب-1109034611.html

مسؤول سوري: نزوح 165 ألف شخص من أهالي حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى داخل حلب

تسبب الاشتباكات التي تشهدها مدينة حلب شمالي سوريا بين القوات الحكومية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في نزوح نحو 165 ألف شخص سوري، حسبما نقلت وسائل إعلام... 08.01.2026

وقال مدير مديرية التعاون الدولي في محافظة حلب محمود شحادة، إن "الاشتباكات تسببت في نزوح السكان من حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى داخل حلب"، حسب تصريحات لقناة "الإخبارية" السورية، اليوم الخميس.وأوضح شحادة أن "المديرية وجّهت نداء استغاثة إلى الصليب الأحمر الدولي لتقديم المساعدة للنازحين الفارين من مناطق الاشتباكات والمناطق التي تستهدفها "قسد"، مشيرًا إلى أنه "لا يزال هناك مدنيين عالقين في تلك المناطق".وتابع شحادة: "أنشأنا غرفة عمليات إنسانية لتخفيف وطأة النزوح من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، بينما يقدم أهالي حلب المساعدات الطبية والغذائية للنازحين".يذكر أن محافظة حلب، أعلنت في وقت سابق من اليوم، إخلاء السكن الجامعي في جامعة حلب، إثر استهدافه بقذائف المدفعية من قبل "قسد"، حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية.ومن جانبه، أكد قائد قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، اليوم الخميس، أن "الاستمرار في نهج القتال أمر غير مقبول وأدى في السابق إلى وقوع مجازر في الساحل السوري والسويداء"، مشيرًا إلى أنه يعمل من أجل "وقف الهجمات التي تشهدها مدينة حلب" شمالي سوريا.وأضاف عبدي: "نشر الدبابات والمدفعية في أحياء مدينة حلب، وقصف المدنيين العزّل وتهجيرهم، ومحاولات اقتحام الأحياء الكردية أثناء عملية التفاوض، يقوّض فرص الوصول إلى تفاهمات، ويهيئ الظروف لتغييرات ديموغرافية خطيرة".ونقلـت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري، قوله إن "القصف استهدف بشكل مباشر مواقع التنظيم في الأحياء المذكورة، والتي سبق تعميمها، في إطار العمليات العسكرية الجارية".من جهتها، أعلنت "قسد" أنها تتصدى لما وصفته بـ"عدوان الفصائل التابعة لحكومة دمشق وحلفائها" في منطقتي كاستيلو والشقيف شمالي مدينة حلب، في ظل استمرار الاشتباكات وتبادل القصف بين الجانبين.

