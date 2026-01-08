عربي
الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار في حلب
مسؤول سوري: نزوح 165 ألف شخص من أهالي حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى داخل حلب
مسؤول سوري: نزوح 165 ألف شخص من أهالي حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى داخل حلب
وقال مدير مديرية التعاون الدولي في محافظة حلب محمود شحادة، إن "الاشتباكات تسببت في نزوح السكان من حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى داخل حلب"، حسب تصريحات لقناة "الإخبارية" السورية، اليوم الخميس.وأوضح شحادة أن "المديرية وجّهت نداء استغاثة إلى الصليب الأحمر الدولي لتقديم المساعدة للنازحين الفارين من مناطق الاشتباكات والمناطق التي تستهدفها "قسد"، مشيرًا إلى أنه "لا يزال هناك مدنيين عالقين في تلك المناطق".وتابع شحادة: "أنشأنا غرفة عمليات إنسانية لتخفيف وطأة النزوح من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، بينما يقدم أهالي حلب المساعدات الطبية والغذائية للنازحين".يذكر أن محافظة حلب، أعلنت في وقت سابق من اليوم، إخلاء السكن الجامعي في جامعة حلب، إثر استهدافه بقذائف المدفعية من قبل "قسد"، حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية.ومن جانبه، أكد قائد قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، اليوم الخميس، أن "الاستمرار في نهج القتال أمر غير مقبول وأدى في السابق إلى وقوع مجازر في الساحل السوري والسويداء"، مشيرًا إلى أنه يعمل من أجل "وقف الهجمات التي تشهدها مدينة حلب" شمالي سوريا.وأضاف عبدي: "نشر الدبابات والمدفعية في أحياء مدينة حلب، وقصف المدنيين العزّل وتهجيرهم، ومحاولات اقتحام الأحياء الكردية أثناء عملية التفاوض، يقوّض فرص الوصول إلى تفاهمات، ويهيئ الظروف لتغييرات ديموغرافية خطيرة".ونقلـت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري، قوله إن "القصف استهدف بشكل مباشر مواقع التنظيم في الأحياء المذكورة، والتي سبق تعميمها، في إطار العمليات العسكرية الجارية".من جهتها، أعلنت "قسد" أنها تتصدى لما وصفته بـ"عدوان الفصائل التابعة لحكومة دمشق وحلفائها" في منطقتي كاستيلو والشقيف شمالي مدينة حلب، في ظل استمرار الاشتباكات وتبادل القصف بين الجانبين.
مسؤول سوري: نزوح 165 ألف شخص من أهالي حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى داخل حلب

17:48 GMT 08.01.2026
© Photo / x.comالأوضاع في حلب بسبب الاشتباكات بين قسد والقوات الحكومية السورية
الأوضاع في حلب بسبب الاشتباكات بين قسد والقوات الحكومية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
تسبب الاشتباكات التي تشهدها مدينة حلب شمالي سوريا بين القوات الحكومية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في نزوح نحو 165 ألف شخص سوري، حسبما نقلت وسائل إعلام سورية عن مسؤول حكومي.
وقال مدير مديرية التعاون الدولي في محافظة حلب محمود شحادة، إن "الاشتباكات تسببت في نزوح السكان من حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى داخل حلب"، حسب تصريحات لقناة "الإخبارية" السورية، اليوم الخميس.
وأوضح شحادة أن "المديرية وجّهت نداء استغاثة إلى الصليب الأحمر الدولي لتقديم المساعدة للنازحين الفارين من مناطق الاشتباكات والمناطق التي تستهدفها "قسد"، مشيرًا إلى أنه "لا يزال هناك مدنيين عالقين في تلك المناطق".
مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
قائد "قسد": استمرار القتال غير مقبول وأدى في السابق إلى وقوع مجازر
16:43 GMT
وتابع شحادة: "أنشأنا غرفة عمليات إنسانية لتخفيف وطأة النزوح من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، بينما يقدم أهالي حلب المساعدات الطبية والغذائية للنازحين".

ومن جانبه أوضح قائد عمليات الدفاع المدني بمحافظة حلب فيصل محمد، أن "فرق الدفاع المدني استجابت لعدة حالات إنسانية في أحياء حلب، وتعاملت مع الإصابات والحرائق التي نتجت عن قصف "قسد".

يذكر أن محافظة حلب، أعلنت في وقت سابق من اليوم، إخلاء السكن الجامعي في جامعة حلب، إثر استهدافه بقذائف المدفعية من قبل "قسد"، حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية.
ومن جانبه، أكد قائد قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، اليوم الخميس، أن "الاستمرار في نهج القتال أمر غير مقبول وأدى في السابق إلى وقوع مجازر في الساحل السوري والسويداء"، مشيرًا إلى أنه يعمل من أجل "وقف الهجمات التي تشهدها مدينة حلب" شمالي سوريا.
سيارات تابعة لقسد تنسحب من حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
الجيش السوري يفرض حظر تجول ويعلن بدء عمليات عسكرية ضد مواقع "قسد"
08:46 GMT
وأضاف عبدي: "نشر الدبابات والمدفعية في أحياء مدينة حلب، وقصف المدنيين العزّل وتهجيرهم، ومحاولات اقتحام الأحياء الكردية أثناء عملية التفاوض، يقوّض فرص الوصول إلى تفاهمات، ويهيئ الظروف لتغييرات ديموغرافية خطيرة".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، بدأ الجيش السوري، تنفيذ قصف عنيف ومركّز استهدف مواقع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.

ونقلـت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري، قوله إن "القصف استهدف بشكل مباشر مواقع التنظيم في الأحياء المذكورة، والتي سبق تعميمها، في إطار العمليات العسكرية الجارية".
من جهتها، أعلنت "قسد" أنها تتصدى لما وصفته بـ"عدوان الفصائل التابعة لحكومة دمشق وحلفائها" في منطقتي كاستيلو والشقيف شمالي مدينة حلب، في ظل استمرار الاشتباكات وتبادل القصف بين الجانبين.
