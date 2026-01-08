https://sarabic.ae/20260108/واشنطن-تعلق-جميع-مساعداتها-إلى-الصومال-1109018917.html
واشنطن تعلق جميع مساعداتها إلى الصومال
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، تعليق جميع المساعدات المقدمة إلى الصومال، بسبب مزاعم تدمير مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في ميناء مقديشو. 08.01.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت وسائل إعلام غربية عن وزارة الخارجية الأمريكية، ظهر اليوم الخميس، أنه تم إيقاف جميع برامج المساعدات الأمريكية المقدمة إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية بشكل مباشر أو غير مباشر.وأوضحت صحيفة غربية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطبق سياسة عدم التسامح مطلقا مع إهدار أو سرقة أو استخدام المساعدات لأغراض أخرى.وأشارت إلى أن القرار الأمريكي جاء نتيجة ما وصفته بـ"الأفعال غير المقبولة" للحكومة الصومالية، مشددة على أن استمرار المساعدات الأمريكية سيكون مرتبطا باتخاذ الصومال الخطوات التصحيحية اللازمة.في وقت تجري الخارجية الأمريكية "مراجعة تفصيلية وفردية" لتحديد برامج المساعدات التي تفيد الصومال بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأن بعض البرامج قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بالكامل ضمن هذا الإطار.ولفتت الصحيفة الغربية إلى أن "الصومال عبارة عن ثقب أسود لا تتم فيه مراقبة المساعدات الأمريكية بشكل كاف منذ فترة طويلة"، مضيفة أن إدارة ترامب تتخذ خطوات لإنهاء البرامج المعرضة للاحتيال.ونوهت إلى أن تدمير مستودع برنامج الأغذية العالمي في ميناء مقديشو والاستيلاء على أطنان من المساعدات الغذائية، كان السبب المباشر لتعليق المساعدات.
