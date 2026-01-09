https://sarabic.ae/20260109/إعلام-إسرائيلي-صاعقة-برق-تضرب-طائرة-تقل-لاعبي-فريق-مكابي-تل-أبيب-أثناء-هبوطها-1109070123.html
إعلام إسرائيلي: صاعقة برق تضرب طائرة تقل لاعبي فريق مكابي تل أبيب أثناء هبوطها
سبوتنيك عربي
2026-01-09T18:02+0000
2026-01-09T18:02+0000
2026-01-09T18:02+0000
ورغم الهبوط الاضطراري للطائرة، لم يتم تسجيل أي إصابات، وتبين أن الحادث لم يتسبب في أضرار للطائرة.ووفقا لعدد من الركاب، فقد تعرضت الطائرة لانخفاض طفيف في الارتفاع، وظهرت شرارات على أحد الأجنحة والمقصورة، وقد أبلغ الطيار الركاب بالحادث، مؤكدًا أن الطائرة تمكنت من استكمال الهبوط بنجاح، وفقا لقناة 12 الإسرائيلية.ووصف أحد لاعبي الفريق الحادث في تصريحات للقناة، بقوله: "كان الأمر مرعبًا، الطائرة بدأت تهتز والجميع كان متوترًا، لكننا نجونا بسلام".فيما أكد ركاب آخرون في شهاداتهم، أنهم شعروا بخوف شديد بعد ضربة الصاعقة، ولكن طاقم الطائرة طمأنهم بأن الطائرة مصممة للتعامل مع مثل هذه الحالات.يشار أن فريق مكابي تل أبيب كان قد عاد من إسبانيا بعد خسارته أمام فريقي برشلونة وريال مدريد، ويستعد الآن لخوض مباراة صعبة ضد هبوعيل القدس، يوم الأحد المقبل.
كشف إعلام إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن طائرة تابعة لشركة "إل عال"، تقل فريق مكابي تل أبيب لكرة السلة، تعرضت لصاعقة برق، قبل نحو 20 دقيقة من هبوطها في مطار بن غوريون في تل أبيب، ما أدى إلى لحظات من الرعب على متنها.
ورغم الهبوط الاضطراري للطائرة، لم يتم تسجيل أي إصابات، وتبين أن الحادث لم يتسبب في أضرار للطائرة.
ووفقا لعدد من الركاب، فقد تعرضت الطائرة لانخفاض طفيف في الارتفاع، وظهرت شرارات على أحد الأجنحة والمقصورة، وقد أبلغ الطيار الركاب بالحادث، مؤكدًا أن الطائرة تمكنت من استكمال الهبوط بنجاح، وفقا لقناة
12 الإسرائيلية.
ووصف أحد لاعبي الفريق الحادث في تصريحات للقناة، بقوله: "كان الأمر مرعبًا، الطائرة بدأت تهتز والجميع كان متوترًا، لكننا نجونا بسلام".
من جانبه، أضاف رئيس نادي مكابي تل أبيب، شيمون مزراحي: "شعرنا بضربة قوية في مقدمة الطائرة، وتبيّن أنها صاعقة برق، ولكن الطيار تمكن من تجاوز العطل واستكمل الهبوط بسلاسة".
فيما أكد ركاب آخرون في شهاداتهم، أنهم شعروا بخوف شديد بعد ضربة الصاعقة، ولكن طاقم الطائرة طمأنهم بأن الطائرة مصممة للتعامل مع مثل هذه الحالات.
يشار أن فريق مكابي تل أبيب كان قد عاد من إسبانيا بعد خسارته أمام فريقي برشلونة وريال مدريد، ويستعد الآن لخوض مباراة صعبة ضد هبوعيل القدس، يوم الأحد المقبل.