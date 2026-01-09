https://sarabic.ae/20260109/القاهرة-تحتفل-بمرور-66-عاما-على-تشييد-حصن-الأمان-للمصريين-فيديو-1109060872.html
القاهرة تحتفل بمرور 66 عاما على تشييد "حصن الأمان للمصريين".. فيديو
أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم الجمعة، بيانا بمناسبة الذكرى الـ66 عاما على وضع حجر الأساس لمشروع السد العالي، الذي قام به الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، في 9 يناير/ كانون الثاني 1960.
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في بيان، أن "السد العالي يعد أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين"، مشيرًا إلى "دوره المحوري في حماية مصر من مخاطر الجفاف والفيضانات على مدار عقود، وتنظيم مياه نهر النيل، وتوفير المياه للزراعة والصناعة، إلى جانب توليد الطاقة الكهربائية، ما جعله حصن الأمان للمصريين ورمزًا لإرادة وقدرة الشعب المصري على البناء والإنجاز"، وفقا لبوابة
"الأهرام" المصرية.
وأوضح الوزير أن "السد العالي وخزان أسوان، يحظيان بمتابعة دائمة لضمان أعلى مستويات الجاهزية الفنية"، لافتًا إلى أن "أعمال التأهيل والصيانة تمثل محورًا رئيسيًا ضمن منظومة المياه المصرية "الجيل الثاني 2.0"، مع الاعتماد على أحدث التقنيات العالمية والحلول الرقمية والخبرات الوطنية المتخصصة لتعزيز كفاءة التشغيل واستدامة الأداء في مواجهة مختلف الظروف الهيدرولوجية".
وأشار سويلم إلى "استمرار أعمال التطوير والتحديث لمنظومة السد العالي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وبمتابعة ودعم من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بما يضمن الحفاظ على هذا الصرح الوطني وتعظيم دوره في دعم الأمن المائي المصري".
كما ثمّن وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، جهود العاملين بالسد العالي، مشيدًا بـ"إخلاصهم في إدارة وتشغيل هذا المنشأ الحيوي على مدار الساعة"، مؤكدًا تقديره لدورهم في الحفاظ على سلامة وكفاءة السد.
21 ديسمبر 2025, 19:18 GMT
ولفت سويلم إلى أنه "سيتم خلال أيام الاحتفال أيضا بذكرى افتتاح السد العالي على يد الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، في 15 يناير (كانون الثاني) 1971، وهو اليوم الذي أصبح عيدا قوميا لمحافظة أسوان".
يشار إلى أن قرار بناء السد العالي صدر عام 1953، ووُضع تصميمه عام 1954، تحت إشراف المهندس موسى عرفة، والدكتور حسن زكي، وتم تمويله عقب تأميم قناة السويس عام 1956، قبل توقيع اتفاقية البناء في 1958، ووضع حجر الأساس في عام 1960، وفقا لبيان وزارة الموارد المائية والري المصرية.