وزير الخارجية المصري: نرفض أي تهديد وجودي للأمن المائي المصري ونعتبره خطا أحمر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251221/وزير-الخارجية-المصري-نرفض-أي-تهديد-وجودي-للأمن-المائي-المصري-ونعتبره-خطا-أحمر-1108440781.html
وزير الخارجية المصري: نرفض أي تهديد وجودي للأمن المائي المصري ونعتبره خطا أحمر
وزير الخارجية المصري: نرفض أي تهديد وجودي للأمن المائي المصري ونعتبره خطا أحمر
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، أن أي تهديد لحصة مصر من مياه النيل يُعد "تهديدًا وجوديًا" و"خطًا أحمر" يمس الأمن القومي المصري مباشرة. 21.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-21T19:18+0000
2025-12-21T19:18+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أفريقيا
أخبار إثيوبيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103689343_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_830fbbecd791fbd796330b99bb58dbd2.jpg
وشدد الوزير المصري على أن القاهرة "لن تتساهل أو تتسامح" تحت أي ظرف مع أي إجراء يُحدث ضررًا بحقوقها المائية التاريخية.جاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره وزير خارجية جنوب السودان مونداي سيمايا كومبا، حيث كشف عبد العاطي أنه تناول الملف المائي "باستفاضة" مع الجانب الجنوب سوداني، معربًا عن تطلع القاهرة لدور إيجابي وبنّاء من جوبا في العملية التشاورية الجارية حول اتفاقية الحوض الإطارية (CFA)، بحسب ما ذكر موقع "الوطن" المصري.وأوضح أن المشاركين اتفقوا على استمرار العملية التشاورية، والانفتاح على إضافة بروتوكولات جديدة للاتفاق الإطاري، وإجراء تعديلات تُبنى على مبدأ التوافق الجماعي، ومراعاة شواغل دول المصب (مصر والسودان) وكذلك الدول الأربع التي لم توقع أو تصدق على الاتفاق حتى الآن.ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد.
https://sarabic.ae/20251208/وزير-الخارجية-المصري-يرفض-تسمية-النهضة-على-السد-الإثيوبي-ويرد-على-اللجوء-إلى-الحل-العسكري-1107926443.html
https://sarabic.ae/20251127/مصر-تؤكد-استعدادها-لكل-السيناريوهات-المحتملة-بشأن-سد-النهضة-1107562432.html
مصر
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103689343_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_51011947a303a35ffa722dca926488a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أفريقيا, أخبار إثيوبيا
مصر, أخبار مصر الآن, أفريقيا, أخبار إثيوبيا

وزير الخارجية المصري: نرفض أي تهديد وجودي للأمن المائي المصري ونعتبره خطا أحمر

19:18 GMT 21.12.2025
© AP Photo / Amr Nabil وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
 وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، أن أي تهديد لحصة مصر من مياه النيل يُعد "تهديدًا وجوديًا" و"خطًا أحمر" يمس الأمن القومي المصري مباشرة.
وشدد الوزير المصري على أن القاهرة "لن تتساهل أو تتسامح" تحت أي ظرف مع أي إجراء يُحدث ضررًا بحقوقها المائية التاريخية.
جاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره وزير خارجية جنوب السودان مونداي سيمايا كومبا، حيث كشف عبد العاطي أنه تناول الملف المائي "باستفاضة" مع الجانب الجنوب سوداني، معربًا عن تطلع القاهرة لدور إيجابي وبنّاء من جوبا في العملية التشاورية الجارية حول اتفاقية الحوض الإطارية (CFA)، بحسب ما ذكر موقع "الوطن" المصري.
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
وزير الخارجية المصري يرفض تسمية "النهضة" على السد الإثيوبي ويرد على اللجوء إلى "الحل العسكري"
8 ديسمبر, 09:05 GMT
وأشاد الوزير المصري بنتائج الاجتماع الوزاري الأخير الذي عُقد في بوروندي ضمن صيغة "3 + 4" (مصر، السودان، كينيا، الكونغو الديمقراطية من جهة، وجنوب السودان، أوغندا، بوروندي من جهة أخرى)، واصفًا إياه بأنه "إيجابي للغاية".
وأوضح أن المشاركين اتفقوا على استمرار العملية التشاورية، والانفتاح على إضافة بروتوكولات جديدة للاتفاق الإطاري، وإجراء تعديلات تُبنى على مبدأ التوافق الجماعي، ومراعاة شواغل دول المصب (مصر والسودان) وكذلك الدول الأربع التي لم توقع أو تصدق على الاتفاق حتى الآن.
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
مصر تؤكد استعدادها لكل السيناريوهات المحتملة بشأن سد النهضة
27 نوفمبر, 16:42 GMT
ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.
وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала