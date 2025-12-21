https://sarabic.ae/20251221/وزير-الخارجية-المصري-نرفض-أي-تهديد-وجودي-للأمن-المائي-المصري-ونعتبره-خطا-أحمر-1108440781.html
وزير الخارجية المصري: نرفض أي تهديد وجودي للأمن المائي المصري ونعتبره خطا أحمر
وزير الخارجية المصري: نرفض أي تهديد وجودي للأمن المائي المصري ونعتبره خطا أحمر
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، أن أي تهديد لحصة مصر من مياه النيل يُعد "تهديدًا وجوديًا" و"خطًا أحمر" يمس الأمن القومي المصري مباشرة. 21.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-21T19:18+0000
2025-12-21T19:18+0000
2025-12-21T19:18+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أفريقيا
أخبار إثيوبيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103689343_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_830fbbecd791fbd796330b99bb58dbd2.jpg
وشدد الوزير المصري على أن القاهرة "لن تتساهل أو تتسامح" تحت أي ظرف مع أي إجراء يُحدث ضررًا بحقوقها المائية التاريخية.جاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره وزير خارجية جنوب السودان مونداي سيمايا كومبا، حيث كشف عبد العاطي أنه تناول الملف المائي "باستفاضة" مع الجانب الجنوب سوداني، معربًا عن تطلع القاهرة لدور إيجابي وبنّاء من جوبا في العملية التشاورية الجارية حول اتفاقية الحوض الإطارية (CFA)، بحسب ما ذكر موقع "الوطن" المصري.وأوضح أن المشاركين اتفقوا على استمرار العملية التشاورية، والانفتاح على إضافة بروتوكولات جديدة للاتفاق الإطاري، وإجراء تعديلات تُبنى على مبدأ التوافق الجماعي، ومراعاة شواغل دول المصب (مصر والسودان) وكذلك الدول الأربع التي لم توقع أو تصدق على الاتفاق حتى الآن.ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد.
https://sarabic.ae/20251208/وزير-الخارجية-المصري-يرفض-تسمية-النهضة-على-السد-الإثيوبي-ويرد-على-اللجوء-إلى-الحل-العسكري-1107926443.html
https://sarabic.ae/20251127/مصر-تؤكد-استعدادها-لكل-السيناريوهات-المحتملة-بشأن-سد-النهضة-1107562432.html
مصر
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103689343_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_51011947a303a35ffa722dca926488a6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أفريقيا, أخبار إثيوبيا
مصر, أخبار مصر الآن, أفريقيا, أخبار إثيوبيا
وزير الخارجية المصري: نرفض أي تهديد وجودي للأمن المائي المصري ونعتبره خطا أحمر
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، أن أي تهديد لحصة مصر من مياه النيل يُعد "تهديدًا وجوديًا" و"خطًا أحمر" يمس الأمن القومي المصري مباشرة.
وشدد الوزير المصري على أن القاهرة "لن تتساهل أو تتسامح" تحت أي ظرف مع أي إجراء يُحدث ضررًا بحقوقها المائية التاريخية.
جاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره وزير خارجية جنوب السودان مونداي سيمايا كومبا، حيث كشف عبد العاطي أنه تناول الملف المائي "باستفاضة" مع الجانب الجنوب سوداني، معربًا عن تطلع القاهرة لدور إيجابي وبنّاء من جوبا في العملية التشاورية الجارية حول اتفاقية الحوض الإطارية (CFA)، بحسب ما ذكر موقع
"الوطن" المصري.
وأشاد الوزير المصري بنتائج الاجتماع الوزاري الأخير الذي عُقد في بوروندي ضمن صيغة "3 + 4" (مصر، السودان، كينيا، الكونغو الديمقراطية من جهة، وجنوب السودان، أوغندا، بوروندي من جهة أخرى)، واصفًا إياه بأنه "إيجابي للغاية".
وأوضح أن المشاركين اتفقوا على استمرار العملية التشاورية، والانفتاح على إضافة بروتوكولات جديدة للاتفاق الإطاري، وإجراء تعديلات تُبنى على مبدأ التوافق الجماعي، ومراعاة شواغل دول المصب (مصر والسودان
) وكذلك الدول الأربع التي لم توقع أو تصدق على الاتفاق حتى الآن.
ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع
بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.
وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية
إن السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد.