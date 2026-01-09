https://sarabic.ae/20260109/المغرب-إلى-نصف-نهائي-أمم-أفريقيا-بعد-الفوز-على-الكاميرون-بهدفين-1109074538.html
المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بهدفين
المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بهدفين
سبوتنيك عربي
تأهل المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب فوزه المستحق على منتخب الكاميرون بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن... 09.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-09T21:17+0000
2026-01-09T21:17+0000
2026-01-09T21:17+0000
رياضة
أخبار المغرب اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108775587_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1184b301e3f2e536f09de747e5902dc.jpg
ووقّع على هدفي "أسود الأطلس" كل من إبراهيم دياز في الدقيقة 26، وإسماعيل صيباري في الدقيقة 74، ليؤكد المنتخب المغربي تفوقه خلال مجريات المباراة.ويعد هذا التأهل إنجازا مهمًا للمنتخب المغربي، إذ يعود إلى الدور نصف النهائي للبطولة القارية لأول مرة منذ نسخة عام 2004 التي أُقيمت في تونس.دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية... المنطق ينتصررغم قوة العضلات.. أكبر تهديد يواجه موسم "الدون" في سن الـ40
https://sarabic.ae/20260109/السنغال-أول-المتأهلين-إلى-نصف-نهائي-كأس-أمم-أفريقيا-1109071857.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108775587_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3b34b4c42f1d814d62aa0e03dc68b0f0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, أخبار المغرب اليوم
رياضة, أخبار المغرب اليوم
المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بهدفين
تأهل المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب فوزه المستحق على منتخب الكاميرون بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
ووقّع على هدفي "أسود الأطلس" كل من إبراهيم دياز في الدقيقة 26، وإسماعيل صيباري في الدقيقة 74، ليؤكد المنتخب المغربي تفوقه خلال مجريات المباراة.
وسيطر المنتخب المغربي على مجريات اللعب، وأهدر العديد من الفرص السانحة للتسجيل، في الوقت الذي ظهر فيه منتخب الكاميرون بمستوى باهت ولم ينجح في تشكيل خطورة حقيقية، ليتلقى خسارة مستحقة أمام خصم منظم وعنيد.
وبهذا الانتصار، حجز المنتخب المغربي مقعده في نصف النهائي، منتظرا الفائز من مواجهة نيجيريا والجزائر المرتقبة، المقرر إقامتها غدا في تمام السادسة مساء.
ويعد هذا التأهل إنجازا مهمًا للمنتخب المغربي، إذ يعود إلى الدور نصف النهائي للبطولة القارية لأول مرة منذ نسخة عام 2004 التي أُقيمت في تونس.