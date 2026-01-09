برلماني أوروبي: مستقبل الناتو "غير مؤكد" بسبب السياسة الخارجية الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
أفادعضو البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ، فرناند كارتهايزر، اليوم الجمعة، بأن مستقبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) "غير مؤكد تماما" بسبب السياسة الخارجية الأمريكية. 09.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال كارتهايزر في حديث لوكالة "سبوتنيك": "مستقبل الناتو غير مؤكد تماما. وأن سعي الولايات المتحدة في تركيز أولويتها على الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ سيعني ذلك على الأقل انسحاباً جزئياً من أوروبا"، لافتا إلى أن "هذا سيؤدي أيضاً إلى تقليص النفوذ التنظيمي والاستقراري للولايات المتحدة في القارة الأوروبية".كما يعتقد عضو البرلمان أن "الخسارة في الصراع في أوكرانيا ستُعتبر على الأرجح إهانة في الغرب، ومن المتوقع أن تكون العلاقات المستقبلية مع روسيا أكثر تعقيداً".
02:18 GMT 09.01.2026 (تم التحديث: 04:43 GMT 09.01.2026)
أفادعضو البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ، فرناند كارتهايزر، اليوم الجمعة، بأن مستقبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) "غير مؤكد تماما" بسبب السياسة الخارجية الأمريكية.
وقال كارتهايزر في حديث لوكالة "سبوتنيك": "مستقبل الناتو غير مؤكد تماما. وأن سعي الولايات المتحدة في تركيز أولويتها على الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ سيعني ذلك على الأقل انسحاباً جزئياً من أوروبا"، لافتا إلى أن "هذا سيؤدي أيضاً إلى تقليص النفوذ التنظيمي والاستقراري للولايات المتحدة في القارة الأوروبية".
وتابع قائلا: "في غياب وحدة سياسية حقيقية، من المرجح أن يبقى الدفاع المشترك نظرياً إلى حد كبير. ونحن نخاطر برؤية التنافس بين الدول الأوروبية مرة أخرى".
وأوضح كارتهايزر أن انسحاب الولايات المتحدة من أوروبا سيعني أيضا أن دور روسيا سيزداد وأنها ستصبح القوة الأوروبية الكبرى الوحيدة والتي، وفقا له، سيتعين عليها إظهار مسؤولية أكبر في بناء علاقاتها مع أوروبا الغربية.
كما يعتقد عضو البرلمان أن "الخسارة في الصراع في أوكرانيا ستُعتبر على الأرجح إهانة في الغرب، ومن المتوقع أن تكون العلاقات المستقبلية مع روسيا أكثر تعقيداً".
