برلماني أوروبي: مستقبل الناتو "غير مؤكد" بسبب السياسة الخارجية الأمريكية
02:18 GMT 09.01.2026 (تم التحديث: 04:43 GMT 09.01.2026)
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertترامب خلال قمة حلف الناتو في هولندا
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
أفادعضو البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ، فرناند كارتهايزر، اليوم الجمعة، بأن مستقبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) "غير مؤكد تماما" بسبب السياسة الخارجية الأمريكية.
وقال كارتهايزر في حديث لوكالة "سبوتنيك": "مستقبل الناتو غير مؤكد تماما. وأن سعي الولايات المتحدة في تركيز أولويتها على الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ سيعني ذلك على الأقل انسحاباً جزئياً من أوروبا"، لافتا إلى أن "هذا سيؤدي أيضاً إلى تقليص النفوذ التنظيمي والاستقراري للولايات المتحدة في القارة الأوروبية".
وتابع قائلا: "في غياب وحدة سياسية حقيقية، من المرجح أن يبقى الدفاع المشترك نظرياً إلى حد كبير. ونحن نخاطر برؤية التنافس بين الدول الأوروبية مرة أخرى".
وأوضح كارتهايزر أن انسحاب الولايات المتحدة من أوروبا سيعني أيضا أن دور روسيا سيزداد وأنها ستصبح القوة الأوروبية الكبرى الوحيدة والتي، وفقا له، سيتعين عليها إظهار مسؤولية أكبر في بناء علاقاتها مع أوروبا الغربية.
كما يعتقد عضو البرلمان أن "الخسارة في الصراع في أوكرانيا ستُعتبر على الأرجح إهانة في الغرب، ومن المتوقع أن تكون العلاقات المستقبلية مع روسيا أكثر تعقيداً".