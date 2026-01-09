ترامب: نحن بحاجة إلى زيادة الميزانية العسكرية بسبب "تهديدات حقيقية"

https://sarabic.ae/20260109/ترامب-نحن-بحاجة-إلى--زيادة-الميزانية-العسكرية-لعام-2027-بسبب-تهديدات-حقيقية-1109045935.html

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن رفع الميزانية العسكرية الأمريكية إلى 1.5 تريليون دولار في عام 2027، تعود إلى وجود تهديدات حقيقية تواجه البلاد. 09.01.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة: "نحن بحاجة إليها (زيادة الميزانية)، لأن هناك تهديدات حقيقية للغاية".وأكد ترامب في وقت سابق، عزمه رفع ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية إلى 1.5 تريليون دولار في مشروع موازنة العام المالي 2027، في خطوة قال إنها جاءت عقب مشاورات مع أعضاء في مجلس الشيوخ والكونغرس، وتهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية للولايات المتحدة في ظل ما وصفه بتصاعد التهديدات الدولية.وقال ترامب، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، إنه لا "يحتاج إلى القانون الدولي" وأن سلطته محكومة فقط بـ "أخلاقه الخاصة".وأضاف: "هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفني"، لافتا: "أنا لا أبحث عن إيذاء الناس". واعترف قائلاً "نعم" عند سؤاله عما إذا كانت إدارته بحاجة للالتزام بالقانون الدولي، لكنه أوضح: "يعتمد ذلك على تعريفك للقانون الدولي".وتحدث ترامب، الذي أجرى الحوار مع الصحيفة في وقت تبحث فيه إدارته "مجموعة من الخيارات" لمحاولة السيطرة على غرينلاند، عن أهمية الملكية.ترامب: أتطلع إلى لقاء المعارضة الفنزويلية ماتشادو في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل

