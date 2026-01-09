https://sarabic.ae/20260109/خبير-قانوني-أردني-الجدار-الذكي-الإسرائيلي-على-حدود-بلادنا-انتهاك-للقانون-وترسيخ-لسياسة-العزل-1109071056.html

خبير قانوني أردني: الجدار "الذكي" الإسرائيلي على حدود بلادنا انتهاك للقانون وترسيخ لسياسة العزل

خبير قانوني أردني: الجدار "الذكي" الإسرائيلي على حدود بلادنا انتهاك للقانون وترسيخ لسياسة العزل

سبوتنيك عربي

صرح الخبير القانوني الأردني حمادة أبو نجمة، بأن "شروع إسرائيل في تدشين ما يسمى بالجدار الذكي على الحدود مع الأردن، بالتوازي مع إزالة الألغام، لا يمكن فهمه... 09.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-09T18:45+0000

2026-01-09T18:45+0000

2026-01-09T18:45+0000

حصري

أخبار الأردن

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104447/19/1044471949_0:251:3073:1979_1920x0_80_0_0_78f1452d63e0ab1e4bcf664609a1e4de.jpg

وأكد أبو نجمة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "توقيت هذه الخطوة يحمل دلالات بالغة، إذ يأتي في ظل استمرار الحرب على غزة، وتفاقم الأزمات الداخلية لدى الاحتلال وتصاعد القلق من الجبهة الشرقية، وهو ما يعكس عقلية ترى في الجدران والحواجز وسيلة لمعالجة الخوف لا أداة لتحقيق أمن مستدام".وأضاف أن "الذرائع المعلنة المتعلقة بمكافحة تهريب السلاح والمخدرات تتجاهل حقيقة أن الحدود الأردنية كانت تاريخيًا من أكثر الحدود استقرارًا، وأن الأردن يضطلع بدور مسؤول في ضبط حدوده والتزامه باتفاقياته"، معتبرًا أن "الإصرار على هذا المشروع يوحي بأن الهدف يتجاوز مسألة التهريب نحو تكريس تصور يعتبر الحدود الشرقية مصدر تهديد دائم يجب عزله وتعقيده أمنيًا".وأشار إلى أن "الاحتلال يسعى سياسيًا واستراتيجيًا من خلال هذه التحركات إلى ترسيخ سياسة الفصل كخيار طويل الأمد، وإرسال رسالة مفادها أن الحلول الأمنية الأحادية هي البديل عن أي مسار سياسي جاد، إضافة إلى محاولة تقليص أي دور أردني محتمل في التواصل الجغرافي أو السياسي مع الضفة الغربية".وشدد أبو نجمة على أن "أخطر ما في هذا الجدار، من الناحية القانونية، هو إقامته على أراض فلسطينية خاضعة للاحتلال العسكري ومعترف دوليًا بأنها أراض محتلة، وليست جزءا من السيادة الإسرائيلية، وبالتالي فإن الاحتلال لا يملك وفق القانون الدولي أي صلاحية لإقامة منشآت دائمة أو تغيير الطابع الجغرافي والقانوني لتلك الأراضي".ويرى أبو نجمة أن "إقامة جدار يفصل الأراضي الفلسطينية عن الأردن يعتبر مساسًا مباشرًا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ يعمّق العزل الجغرافي ويحول الاحتلال من حالة مؤقتة إلى نظام حدودي مغلق"، مؤكدًا أن "إزالة الألغام لا تغير من التوصيف القانوني للفعل، فإذا كانت تهدف لتمهيد الأرض لمنشآت عسكرية دائمة في أرض محتلة فإنها تصبح جزءا من فعل غير مشروع".وشدد أبو نجمة على أن "الهدف الحقيقي للمشروع هو فرض وقائع أحادية"، مضيفًا أن "الأمن الحقيقي لا تصنعه الجدران أو التكنولوجيا، بل تصنعه العدالة واحترام الحقوق وإنهاء الاحتلال ومعالجة جذور الصراع".وأفاد بيان للوزارة أنه "تم تدمير ما مجموعه نحو 500 لغم قديم مضاد للدبابات، كانت مزروعة في المنطقة منذ أواخر ستينيات القرن الماضي".

https://sarabic.ae/20260108/القمة-الأردنية-الأوروبية-ترفض-أي-محاولات-إسرائيلية-لضم-الأراضي-في-الضفة-الغربية-1109033271.html

https://sarabic.ae/20251202/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يعتزم-بناء-جدار-فصل-في-غور-الأردن-لعزل-القرى-الفلسطينية-1107751540.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

حصري, أخبار الأردن, إسرائيل