خبير قانوني أردني: الجدار "الذكي" الإسرائيلي على حدود بلادنا انتهاك للقانون وترسيخ لسياسة العزل
وأكد أبو نجمة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "توقيت هذه الخطوة يحمل دلالات بالغة، إذ يأتي في ظل استمرار الحرب على غزة، وتفاقم الأزمات الداخلية لدى الاحتلال وتصاعد القلق من الجبهة الشرقية، وهو ما يعكس عقلية ترى في الجدران والحواجز وسيلة لمعالجة الخوف لا أداة لتحقيق أمن مستدام".وأضاف أن "الذرائع المعلنة المتعلقة بمكافحة تهريب السلاح والمخدرات تتجاهل حقيقة أن الحدود الأردنية كانت تاريخيًا من أكثر الحدود استقرارًا، وأن الأردن يضطلع بدور مسؤول في ضبط حدوده والتزامه باتفاقياته"، معتبرًا أن "الإصرار على هذا المشروع يوحي بأن الهدف يتجاوز مسألة التهريب نحو تكريس تصور يعتبر الحدود الشرقية مصدر تهديد دائم يجب عزله وتعقيده أمنيًا".وأشار إلى أن "الاحتلال يسعى سياسيًا واستراتيجيًا من خلال هذه التحركات إلى ترسيخ سياسة الفصل كخيار طويل الأمد، وإرسال رسالة مفادها أن الحلول الأمنية الأحادية هي البديل عن أي مسار سياسي جاد، إضافة إلى محاولة تقليص أي دور أردني محتمل في التواصل الجغرافي أو السياسي مع الضفة الغربية".وشدد أبو نجمة على أن "أخطر ما في هذا الجدار، من الناحية القانونية، هو إقامته على أراض فلسطينية خاضعة للاحتلال العسكري ومعترف دوليًا بأنها أراض محتلة، وليست جزءا من السيادة الإسرائيلية، وبالتالي فإن الاحتلال لا يملك وفق القانون الدولي أي صلاحية لإقامة منشآت دائمة أو تغيير الطابع الجغرافي والقانوني لتلك الأراضي".ويرى أبو نجمة أن "إقامة جدار يفصل الأراضي الفلسطينية عن الأردن يعتبر مساسًا مباشرًا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ يعمّق العزل الجغرافي ويحول الاحتلال من حالة مؤقتة إلى نظام حدودي مغلق"، مؤكدًا أن "إزالة الألغام لا تغير من التوصيف القانوني للفعل، فإذا كانت تهدف لتمهيد الأرض لمنشآت عسكرية دائمة في أرض محتلة فإنها تصبح جزءا من فعل غير مشروع".وشدد أبو نجمة على أن "الهدف الحقيقي للمشروع هو فرض وقائع أحادية"، مضيفًا أن "الأمن الحقيقي لا تصنعه الجدران أو التكنولوجيا، بل تصنعه العدالة واحترام الحقوق وإنهاء الاحتلال ومعالجة جذور الصراع".وأفاد بيان للوزارة أنه "تم تدمير ما مجموعه نحو 500 لغم قديم مضاد للدبابات، كانت مزروعة في المنطقة منذ أواخر ستينيات القرن الماضي".
صرح الخبير القانوني الأردني حمادة أبو نجمة، بأن "شروع إسرائيل في تدشين ما يسمى بالجدار الذكي على الحدود مع الأردن، بالتوازي مع إزالة الألغام، لا يمكن فهمه باعتباره إجراء تقنيًا أو أمنيًا فحسب، بل يجب قراءته في سياقه السياسي والأمني الأوسع ضمن فكرة الاحتلال القائمة على التحصن والعزل، بدلًا من معالجة جذور التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".
وأكد أبو نجمة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "توقيت هذه الخطوة يحمل دلالات بالغة، إذ يأتي في ظل استمرار الحرب على غزة، وتفاقم الأزمات الداخلية لدى الاحتلال وتصاعد القلق من الجبهة الشرقية، وهو ما يعكس عقلية ترى في الجدران والحواجز وسيلة لمعالجة الخوف لا أداة لتحقيق أمن مستدام".
وأضاف أن "الذرائع المعلنة المتعلقة بمكافحة تهريب السلاح والمخدرات تتجاهل حقيقة أن الحدود الأردنية كانت تاريخيًا من أكثر الحدود استقرارًا، وأن الأردن يضطلع بدور مسؤول في ضبط حدوده والتزامه باتفاقياته"، معتبرًا أن "الإصرار على هذا المشروع يوحي بأن الهدف يتجاوز مسألة التهريب نحو تكريس تصور يعتبر الحدود الشرقية مصدر تهديد دائم يجب عزله وتعقيده أمنيًا".
وفيما يخصّ إزالة الألغام، أوضح أبو نجمة أنها "لا تعني بالضرورة نية للتهدئة، بل تبدو خطوة تمهيدية لإعادة هندسة المنطقة الحدودية، بما يسمح بإقامة بنية تحتية أمنية أكثر كثافة تعتمد على المراقبة الذكية والانتشار العسكري الثابت، مما يعزز منطق العسكرة الدائمة للحدود".
وأشار إلى أن "الاحتلال يسعى سياسيًا واستراتيجيًا من خلال هذه التحركات إلى ترسيخ سياسة الفصل كخيار طويل الأمد، وإرسال رسالة مفادها أن الحلول الأمنية الأحادية هي البديل عن أي مسار سياسي جاد، إضافة إلى محاولة تقليص أي دور أردني محتمل في التواصل الجغرافي أو السياسي مع الضفة الغربية".
وشدد أبو نجمة على أن "أخطر ما في هذا الجدار، من الناحية القانونية، هو إقامته على أراض فلسطينية خاضعة للاحتلال العسكري ومعترف دوليًا بأنها أراض محتلة، وليست جزءا من السيادة الإسرائيلية، وبالتالي فإن الاحتلال لا يملك وفق القانون الدولي أي صلاحية لإقامة منشآت دائمة أو تغيير الطابع الجغرافي والقانوني لتلك الأراضي".
وأضاف أن "القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيتي لاهاي الرابعة وجنيف الرابعة، يمنع دولة الاحتلال من اتخاذ إجراءات تحدث تغييرات دائمة في الأرض المحتلة إلا لضرورات عسكرية آنية ومؤقتة، وهو ما لا ينطبق على بناء جدار دائم يهدف لفرض واقع جديد"، مشيرًا إلى أن "هذا السلوك يندرج ضمن المنطق الذي أدانته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 2004، بشأن الجدار العازل".
ويرى أبو نجمة أن "إقامة جدار يفصل الأراضي الفلسطينية عن الأردن يعتبر مساسًا مباشرًا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ يعمّق العزل الجغرافي ويحول الاحتلال من حالة مؤقتة إلى نظام حدودي مغلق"، مؤكدًا أن "إزالة الألغام لا تغير من التوصيف القانوني للفعل، فإذا كانت تهدف لتمهيد الأرض لمنشآت عسكرية دائمة في أرض محتلة فإنها تصبح جزءا من فعل غير مشروع".
وشدد أبو نجمة على أن "الهدف الحقيقي للمشروع هو فرض وقائع أحادية"، مضيفًا أن "الأمن الحقيقي لا تصنعه الجدران أو التكنولوجيا، بل تصنعه العدالة واحترام الحقوق وإنهاء الاحتلال ومعالجة جذور الصراع".
وبدأت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أعمال إزالة الألغام في المنطقة الحدودية مع الأردن، وذلك ضمن مشروع إنشاء حاجز حدودي جديد، يهدف، بحسب قولها، إلى "الحد من تهريب الأسلحة".
وأفاد بيان للوزارة أنه "تم تدمير ما مجموعه نحو 500 لغم قديم مضاد للدبابات، كانت مزروعة في المنطقة منذ أواخر ستينيات القرن الماضي".