خبير قانوني أردني: الجدار "الذكي" الإسرائيلي على حدود بلادنا انتهاك للقانون وترسيخ لسياسة العزل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260109/خبير-قانوني-أردني-الجدار-الذكي-الإسرائيلي-على-حدود-بلادنا-انتهاك-للقانون-وترسيخ-لسياسة-العزل-1109071056.html
خبير قانوني أردني: الجدار "الذكي" الإسرائيلي على حدود بلادنا انتهاك للقانون وترسيخ لسياسة العزل
خبير قانوني أردني: الجدار "الذكي" الإسرائيلي على حدود بلادنا انتهاك للقانون وترسيخ لسياسة العزل
سبوتنيك عربي
صرح الخبير القانوني الأردني حمادة أبو نجمة، بأن "شروع إسرائيل في تدشين ما يسمى بالجدار الذكي على الحدود مع الأردن، بالتوازي مع إزالة الألغام، لا يمكن فهمه... 09.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-09T18:45+0000
2026-01-09T18:45+0000
حصري
أخبار الأردن
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104447/19/1044471949_0:251:3073:1979_1920x0_80_0_0_78f1452d63e0ab1e4bcf664609a1e4de.jpg
وأكد أبو نجمة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "توقيت هذه الخطوة يحمل دلالات بالغة، إذ يأتي في ظل استمرار الحرب على غزة، وتفاقم الأزمات الداخلية لدى الاحتلال وتصاعد القلق من الجبهة الشرقية، وهو ما يعكس عقلية ترى في الجدران والحواجز وسيلة لمعالجة الخوف لا أداة لتحقيق أمن مستدام".وأضاف أن "الذرائع المعلنة المتعلقة بمكافحة تهريب السلاح والمخدرات تتجاهل حقيقة أن الحدود الأردنية كانت تاريخيًا من أكثر الحدود استقرارًا، وأن الأردن يضطلع بدور مسؤول في ضبط حدوده والتزامه باتفاقياته"، معتبرًا أن "الإصرار على هذا المشروع يوحي بأن الهدف يتجاوز مسألة التهريب نحو تكريس تصور يعتبر الحدود الشرقية مصدر تهديد دائم يجب عزله وتعقيده أمنيًا".وأشار إلى أن "الاحتلال يسعى سياسيًا واستراتيجيًا من خلال هذه التحركات إلى ترسيخ سياسة الفصل كخيار طويل الأمد، وإرسال رسالة مفادها أن الحلول الأمنية الأحادية هي البديل عن أي مسار سياسي جاد، إضافة إلى محاولة تقليص أي دور أردني محتمل في التواصل الجغرافي أو السياسي مع الضفة الغربية".وشدد أبو نجمة على أن "أخطر ما في هذا الجدار، من الناحية القانونية، هو إقامته على أراض فلسطينية خاضعة للاحتلال العسكري ومعترف دوليًا بأنها أراض محتلة، وليست جزءا من السيادة الإسرائيلية، وبالتالي فإن الاحتلال لا يملك وفق القانون الدولي أي صلاحية لإقامة منشآت دائمة أو تغيير الطابع الجغرافي والقانوني لتلك الأراضي".ويرى أبو نجمة أن "إقامة جدار يفصل الأراضي الفلسطينية عن الأردن يعتبر مساسًا مباشرًا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ يعمّق العزل الجغرافي ويحول الاحتلال من حالة مؤقتة إلى نظام حدودي مغلق"، مؤكدًا أن "إزالة الألغام لا تغير من التوصيف القانوني للفعل، فإذا كانت تهدف لتمهيد الأرض لمنشآت عسكرية دائمة في أرض محتلة فإنها تصبح جزءا من فعل غير مشروع".وشدد أبو نجمة على أن "الهدف الحقيقي للمشروع هو فرض وقائع أحادية"، مضيفًا أن "الأمن الحقيقي لا تصنعه الجدران أو التكنولوجيا، بل تصنعه العدالة واحترام الحقوق وإنهاء الاحتلال ومعالجة جذور الصراع".وأفاد بيان للوزارة أنه "تم تدمير ما مجموعه نحو 500 لغم قديم مضاد للدبابات، كانت مزروعة في المنطقة منذ أواخر ستينيات القرن الماضي".
https://sarabic.ae/20260108/القمة-الأردنية-الأوروبية-ترفض-أي-محاولات-إسرائيلية-لضم-الأراضي-في-الضفة-الغربية-1109033271.html
https://sarabic.ae/20251202/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يعتزم-بناء-جدار-فصل-في-غور-الأردن-لعزل-القرى-الفلسطينية-1107751540.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104447/19/1044471949_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9600d00836aa134e85f685d797bdaa22.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار الأردن, إسرائيل
حصري, أخبار الأردن, إسرائيل

خبير قانوني أردني: الجدار "الذكي" الإسرائيلي على حدود بلادنا انتهاك للقانون وترسيخ لسياسة العزل

18:45 GMT 09.01.2026
© AP Photo / Ariel Schalit الحدود بين إسرائيل إلى الأردن
 الحدود بين إسرائيل إلى الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
صرح الخبير القانوني الأردني حمادة أبو نجمة، بأن "شروع إسرائيل في تدشين ما يسمى بالجدار الذكي على الحدود مع الأردن، بالتوازي مع إزالة الألغام، لا يمكن فهمه باعتباره إجراء تقنيًا أو أمنيًا فحسب، بل يجب قراءته في سياقه السياسي والأمني الأوسع ضمن فكرة الاحتلال القائمة على التحصن والعزل، بدلًا من معالجة جذور التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".
وأكد أبو نجمة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "توقيت هذه الخطوة يحمل دلالات بالغة، إذ يأتي في ظل استمرار الحرب على غزة، وتفاقم الأزمات الداخلية لدى الاحتلال وتصاعد القلق من الجبهة الشرقية، وهو ما يعكس عقلية ترى في الجدران والحواجز وسيلة لمعالجة الخوف لا أداة لتحقيق أمن مستدام".
وأضاف أن "الذرائع المعلنة المتعلقة بمكافحة تهريب السلاح والمخدرات تتجاهل حقيقة أن الحدود الأردنية كانت تاريخيًا من أكثر الحدود استقرارًا، وأن الأردن يضطلع بدور مسؤول في ضبط حدوده والتزامه باتفاقياته"، معتبرًا أن "الإصرار على هذا المشروع يوحي بأن الهدف يتجاوز مسألة التهريب نحو تكريس تصور يعتبر الحدود الشرقية مصدر تهديد دائم يجب عزله وتعقيده أمنيًا".

وفيما يخصّ إزالة الألغام، أوضح أبو نجمة أنها "لا تعني بالضرورة نية للتهدئة، بل تبدو خطوة تمهيدية لإعادة هندسة المنطقة الحدودية، بما يسمح بإقامة بنية تحتية أمنية أكثر كثافة تعتمد على المراقبة الذكية والانتشار العسكري الثابت، مما يعزز منطق العسكرة الدائمة للحدود".

وأشار إلى أن "الاحتلال يسعى سياسيًا واستراتيجيًا من خلال هذه التحركات إلى ترسيخ سياسة الفصل كخيار طويل الأمد، وإرسال رسالة مفادها أن الحلول الأمنية الأحادية هي البديل عن أي مسار سياسي جاد، إضافة إلى محاولة تقليص أي دور أردني محتمل في التواصل الجغرافي أو السياسي مع الضفة الغربية".
الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
القمة الأردنية الأوروبية ترفض أي محاولات إسرائيلية لضم الأراضي في الضفة الغربية
أمس, 17:05 GMT
وشدد أبو نجمة على أن "أخطر ما في هذا الجدار، من الناحية القانونية، هو إقامته على أراض فلسطينية خاضعة للاحتلال العسكري ومعترف دوليًا بأنها أراض محتلة، وليست جزءا من السيادة الإسرائيلية، وبالتالي فإن الاحتلال لا يملك وفق القانون الدولي أي صلاحية لإقامة منشآت دائمة أو تغيير الطابع الجغرافي والقانوني لتلك الأراضي".

وأضاف أن "القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيتي لاهاي الرابعة وجنيف الرابعة، يمنع دولة الاحتلال من اتخاذ إجراءات تحدث تغييرات دائمة في الأرض المحتلة إلا لضرورات عسكرية آنية ومؤقتة، وهو ما لا ينطبق على بناء جدار دائم يهدف لفرض واقع جديد"، مشيرًا إلى أن "هذا السلوك يندرج ضمن المنطق الذي أدانته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 2004، بشأن الجدار العازل".

ويرى أبو نجمة أن "إقامة جدار يفصل الأراضي الفلسطينية عن الأردن يعتبر مساسًا مباشرًا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ يعمّق العزل الجغرافي ويحول الاحتلال من حالة مؤقتة إلى نظام حدودي مغلق"، مؤكدًا أن "إزالة الألغام لا تغير من التوصيف القانوني للفعل، فإذا كانت تهدف لتمهيد الأرض لمنشآت عسكرية دائمة في أرض محتلة فإنها تصبح جزءا من فعل غير مشروع".
فلسطيني يرفع علم فلسطين أمام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
إعلام: الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار فصل في غور الأردن لعزل القرى الفلسطينية
2 ديسمبر 2025, 20:16 GMT
وشدد أبو نجمة على أن "الهدف الحقيقي للمشروع هو فرض وقائع أحادية"، مضيفًا أن "الأمن الحقيقي لا تصنعه الجدران أو التكنولوجيا، بل تصنعه العدالة واحترام الحقوق وإنهاء الاحتلال ومعالجة جذور الصراع".
وبدأت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أعمال إزالة الألغام في المنطقة الحدودية مع الأردن، وذلك ضمن مشروع إنشاء حاجز حدودي جديد، يهدف، بحسب قولها، إلى "الحد من تهريب الأسلحة".
وأفاد بيان للوزارة أنه "تم تدمير ما مجموعه نحو 500 لغم قديم مضاد للدبابات، كانت مزروعة في المنطقة منذ أواخر ستينيات القرن الماضي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала