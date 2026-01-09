رئيس الوزراء البريطاني يهدد بحظر منصة "إكس" في بلاده

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260109/رئيس-الوزراء-البريطاني-يهدد-بحظر-منصة-إكس-في-بلاده-1109073127.html
رئيس الوزراء البريطاني يهدد بحظر منصة "إكس" في بلاده
رئيس الوزراء البريطاني يهدد بحظر منصة "إكس" في بلاده
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن حكومته تدرس جميع الخيارات المتاحة، بما فيها احتمال حظر منصة "إكس" داخل المملكة المتحدة، على خلفية استخدام أداة... 09.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-09T20:24+0000
2026-01-09T20:24+0000
بريطانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
تويتر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103051152_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9d41a35d0bc31f3305401971f2edec26.jpg
وتأتي هذه التصريحات في ظل تدقيق دولي متزايد يطال المنصة المملوكة لإيلون ماسك، بسبب أدوات تعديل الصور، التي أُسيء استخدامها لإنتاج محتوى رقمي غير لائق لأشخاص حقيقيين، بينهم قاصرون.ووصف ستارمر هذه الممارسات بأنها "مشينة ومقززة"، مؤكدًا، في مقابلة إذاعية، أن "ما يجري غير قانوني، وعلى منصة "إكس" التحرك فورا لوقفه"، مشددًا على أن حكومته لن تتساهل مع مثل هذه الانتهاكات.وفي السياق ذاته، أكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني لوسائل إعلامية، أن "خيار فرض تنظيم صارم أو اتخاذ إجراءات قانونية بحق المنصة لا يزال مطروحا، دون استبعاد أي خطوة".غير أن الحكومة البريطانية اعتبرت هذا الإجراء "مسيئاً للضحايا"، لأنه "يحوّل ميزة تتيح إنتاج محتوى غير قانوني إلى خدمة مدفوعة، بدلًا من معالجة جذور المشكلة".ودوليًا، أثارت القضية جدلًا في أمريكا، إذ وصف السيناتور الأمريكي الجمهوري تيد كروز، الصور بأنها "انتهاك خطير للخصوصية والكرامة"، فيما لوّحت عضوة الكونغرس آنا بولينا لونا، بإمكانية فرض عقوبات على بريطانيا ورئيس وزرائها، في حال حظر منصة "إكس"، معتبرة ذلك مساسًا بحرية التعبير.
https://sarabic.ae/20260104/سجال-لغوي-بين-خامنئي-وإيلون-ماسك-على-منصة-إكس-1108892458.html
https://sarabic.ae/20251019/بمنشور-غريب-ورابط-خبيث-اختراق-حساب-بينيت-على-إكس-1106167584.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103051152_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_a8bb1d4df5f1d1e5e6a3b55c980409e5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, تويتر
بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, تويتر

رئيس الوزراء البريطاني يهدد بحظر منصة "إكس" في بلاده

20:24 GMT 09.01.2026
© AP Photo / Leon Nealرئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر
رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Leon Neal
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن حكومته تدرس جميع الخيارات المتاحة، بما فيها احتمال حظر منصة "إكس" داخل المملكة المتحدة، على خلفية استخدام أداة الذكاء الاصطناعي "غروك" الخاصة بالمنصة، في إنتاج صور "خادشة للحياء" لأشخاص دون موافقتهم، وفق تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تدقيق دولي متزايد يطال المنصة المملوكة لإيلون ماسك، بسبب أدوات تعديل الصور، التي أُسيء استخدامها لإنتاج محتوى رقمي غير لائق لأشخاص حقيقيين، بينهم قاصرون.
ووصف ستارمر هذه الممارسات بأنها "مشينة ومقززة"، مؤكدًا، في مقابلة إذاعية، أن "ما يجري غير قانوني، وعلى منصة "إكس" التحرك فورا لوقفه"، مشددًا على أن حكومته لن تتساهل مع مثل هذه الانتهاكات.
الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
سجال لغوي بين خامنئي وإيلون ماسك على منصة "إكس"
4 يناير, 07:43 GMT
وفي السياق ذاته، أكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني لوسائل إعلامية، أن "خيار فرض تنظيم صارم أو اتخاذ إجراءات قانونية بحق المنصة لا يزال مطروحا، دون استبعاد أي خطوة".

واعترفت أداة الذكاء الاصطناعي "غروك"، في وقت سابق، بوجود ثغرات في معايير السلامة سمحت بتوليد صور غير قانونية لقاصرين، ما دفع الشركة إلى قصر ميزة توليد الصور على المشتركين المدفوعين، في خطوة قالت إنها تهدف إلى "الحد من إساءة الاستخدام".

غير أن الحكومة البريطانية اعتبرت هذا الإجراء "مسيئاً للضحايا"، لأنه "يحوّل ميزة تتيح إنتاج محتوى غير قانوني إلى خدمة مدفوعة، بدلًا من معالجة جذور المشكلة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
بمنشور غريب ورابط خبيث... اختراق حساب بينيت على "إكس"
19 أكتوبر 2025, 08:12 GMT
وبموجب قانون سلامة الإنترنت في بريطانيا، تعد مشاركة الصور الحميمية دون موافقة جريمة جنائية، وتُلزم المنصات الرقمية بإزالة هذا المحتوى بشكل استباقي، وإلا تواجه غرامات كبيرة أو إجراءات قد تصل إلى حظر نشاطها داخل البلاد.
ودوليًا، أثارت القضية جدلًا في أمريكا، إذ وصف السيناتور الأمريكي الجمهوري تيد كروز، الصور بأنها "انتهاك خطير للخصوصية والكرامة"، فيما لوّحت عضوة الكونغرس آنا بولينا لونا، بإمكانية فرض عقوبات على بريطانيا ورئيس وزرائها، في حال حظر منصة "إكس"، معتبرة ذلك مساسًا بحرية التعبير.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала