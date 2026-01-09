https://sarabic.ae/20260109/رئيس-الوزراء-البريطاني-يهدد-بحظر-منصة-إكس-في-بلاده-1109073127.html

رئيس الوزراء البريطاني يهدد بحظر منصة "إكس" في بلاده

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن حكومته تدرس جميع الخيارات المتاحة، بما فيها احتمال حظر منصة "إكس" داخل المملكة المتحدة، على خلفية استخدام أداة...

وتأتي هذه التصريحات في ظل تدقيق دولي متزايد يطال المنصة المملوكة لإيلون ماسك، بسبب أدوات تعديل الصور، التي أُسيء استخدامها لإنتاج محتوى رقمي غير لائق لأشخاص حقيقيين، بينهم قاصرون.ووصف ستارمر هذه الممارسات بأنها "مشينة ومقززة"، مؤكدًا، في مقابلة إذاعية، أن "ما يجري غير قانوني، وعلى منصة "إكس" التحرك فورا لوقفه"، مشددًا على أن حكومته لن تتساهل مع مثل هذه الانتهاكات.وفي السياق ذاته، أكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني لوسائل إعلامية، أن "خيار فرض تنظيم صارم أو اتخاذ إجراءات قانونية بحق المنصة لا يزال مطروحا، دون استبعاد أي خطوة".غير أن الحكومة البريطانية اعتبرت هذا الإجراء "مسيئاً للضحايا"، لأنه "يحوّل ميزة تتيح إنتاج محتوى غير قانوني إلى خدمة مدفوعة، بدلًا من معالجة جذور المشكلة".ودوليًا، أثارت القضية جدلًا في أمريكا، إذ وصف السيناتور الأمريكي الجمهوري تيد كروز، الصور بأنها "انتهاك خطير للخصوصية والكرامة"، فيما لوّحت عضوة الكونغرس آنا بولينا لونا، بإمكانية فرض عقوبات على بريطانيا ورئيس وزرائها، في حال حظر منصة "إكس"، معتبرة ذلك مساسًا بحرية التعبير.

