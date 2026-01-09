مدفيديف: اختطاف مادورو يعتبر كارثة على العلاقات الدولية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260109/مدفيديف-اختطاف-مادورو-يعتبر-كارثة-على-العلاقات-الدولية--1109049478.html
مدفيديف: اختطاف مادورو يعتبر كارثة على العلاقات الدولية
مدفيديف: اختطاف مادورو يعتبر كارثة على العلاقات الدولية
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، أن عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تعد كارثة في العلاقات الدولية. 09.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-09T09:18+0000
2026-01-09T09:18+0000
روسيا
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_d2c068b6338db22e194983469ae307a8.jpg
وكتب مدفيديف، في قناته على تطبيق "تلغرام": "بدأ العام بدايةً مضطربة... سوف نتذكر بدايتها باختطاف مادورو. من المؤكد أن هذا عمل فظ ومثير للاشمئزاز، أو بتعبير أدق، كارثة عالمية في العلاقات الدولية".وأضاف مدفيديف: "اليوم، لا يوجد سوى سيناريوهين: إما أن تُطلق الولايات المتحدة سراح الرئيس الفنزويلي المختطف سرًا تحت ذريعةٍ مقنعة (وهو احتمالٌ ضعيف)، أو أن يصبح مانديلا أمريكا اللاتينية الجديد (وهو الأرجح)".وتابع مدفيديف: "حتى لو لم يعفو ترامب عن مادورو بعد فترةٍ من الزمن، فمن المرجح أن يفعل فانس أو أي خليفةٍ له ذلك تحت ضغطٍ شعبي".وأكد مدفيديف أن "الغزو البري لفنزويلا سيكون داميا بشكل أكبر بكثير من عملية اختطاف مادورو".وأوضح مدفيديف: "إن العقوبات التي أعلنها ترامب ضد روسيا، والتي "يأمل ألا يستخدمها"، واضحة لا لبس فيها، ستستمر سياسة العقوبات الأمريكية مهما كانت العواقب، وسيتم ممارسة ضغوط على روسيا لتقديم تنازلات بشأن الضمانات الأمنية والأراضي التي نرفضها رفضاً قاطعاً".ترامب: لا أحتاج القانون الدولي
https://sarabic.ae/20251201/مجلس-الأمن-الروسي-الغرب-يفرض-قواعده-الخاصة-بالأمن-السيبراني-على-الجميع-1107678570.html
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e33c32bfb354a974cd1545c11c83f65e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية

مدفيديف: اختطاف مادورو يعتبر كارثة على العلاقات الدولية

09:18 GMT 09.01.2026
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، أن عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تعد كارثة في العلاقات الدولية.
وكتب مدفيديف، في قناته على تطبيق "تلغرام": "بدأ العام بدايةً مضطربة... سوف نتذكر بدايتها باختطاف مادورو. من المؤكد أن هذا عمل فظ ومثير للاشمئزاز، أو بتعبير أدق، كارثة عالمية في العلاقات الدولية".
وأضاف مدفيديف: "اليوم، لا يوجد سوى سيناريوهين: إما أن تُطلق الولايات المتحدة سراح الرئيس الفنزويلي المختطف سرًا تحت ذريعةٍ مقنعة (وهو احتمالٌ ضعيف)، أو أن يصبح مانديلا أمريكا اللاتينية الجديد (وهو الأرجح)".
وأردف: حينها سيُخلّد اسمه في سجلات تاريخ أمريكا الجنوبية إلى جانب بوليفار وميراندا وشافيز.
وتابع مدفيديف: "حتى لو لم يعفو ترامب عن مادورو بعد فترةٍ من الزمن، فمن المرجح أن يفعل فانس أو أي خليفةٍ له ذلك تحت ضغطٍ شعبي".
الأمن السيبراني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
مجلس الأمن الروسي: الغرب يفرض قواعده الخاصة بالأمن السيبراني على الجميع
1 ديسمبر 2025, 15:56 GMT
وأكد مدفيديف أن "الغزو البري لفنزويلا سيكون داميا بشكل أكبر بكثير من عملية اختطاف مادورو".

وأوضح قائلا: "النفط عاملٌ أساسيٌ هنا، ولكن حتى مع وجوده، لن تكون الأمور سهلة، ماذا لو لم تكن السلطات الفنزويلية الحالية مستعدةً لتقاسمه مع الأمريكيين على المدى الطويل؟ هل سيشن ترامب عمليةً بريةً فعلًا؟ لا شك أن الكونغرس سيكون ضروريًا هنا، وستكون العملية أشد دمويةً بكثير من عملية اختطاف مادورو السافرة".

وأوضح مدفيديف: "إن العقوبات التي أعلنها ترامب ضد روسيا، والتي "يأمل ألا يستخدمها"، واضحة لا لبس فيها، ستستمر سياسة العقوبات الأمريكية مهما كانت العواقب، وسيتم ممارسة ضغوط على روسيا لتقديم تنازلات بشأن الضمانات الأمنية والأراضي التي نرفضها رفضاً قاطعاً".
ترامب: لا أحتاج القانون الدولي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала