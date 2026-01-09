https://sarabic.ae/20260109/مدفيديف-اختطاف-مادورو-يعتبر-كارثة-على-العلاقات-الدولية--1109049478.html
مدفيديف: اختطاف مادورو يعتبر كارثة على العلاقات الدولية
مدفيديف: اختطاف مادورو يعتبر كارثة على العلاقات الدولية
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، أن عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تعد كارثة في العلاقات الدولية. 09.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-09T09:18+0000
2026-01-09T09:18+0000
2026-01-09T09:18+0000
روسيا
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_d2c068b6338db22e194983469ae307a8.jpg
وكتب مدفيديف، في قناته على تطبيق "تلغرام": "بدأ العام بدايةً مضطربة... سوف نتذكر بدايتها باختطاف مادورو. من المؤكد أن هذا عمل فظ ومثير للاشمئزاز، أو بتعبير أدق، كارثة عالمية في العلاقات الدولية".وأضاف مدفيديف: "اليوم، لا يوجد سوى سيناريوهين: إما أن تُطلق الولايات المتحدة سراح الرئيس الفنزويلي المختطف سرًا تحت ذريعةٍ مقنعة (وهو احتمالٌ ضعيف)، أو أن يصبح مانديلا أمريكا اللاتينية الجديد (وهو الأرجح)".وتابع مدفيديف: "حتى لو لم يعفو ترامب عن مادورو بعد فترةٍ من الزمن، فمن المرجح أن يفعل فانس أو أي خليفةٍ له ذلك تحت ضغطٍ شعبي".وأكد مدفيديف أن "الغزو البري لفنزويلا سيكون داميا بشكل أكبر بكثير من عملية اختطاف مادورو".وأوضح مدفيديف: "إن العقوبات التي أعلنها ترامب ضد روسيا، والتي "يأمل ألا يستخدمها"، واضحة لا لبس فيها، ستستمر سياسة العقوبات الأمريكية مهما كانت العواقب، وسيتم ممارسة ضغوط على روسيا لتقديم تنازلات بشأن الضمانات الأمنية والأراضي التي نرفضها رفضاً قاطعاً".ترامب: لا أحتاج القانون الدولي
https://sarabic.ae/20251201/مجلس-الأمن-الروسي-الغرب-يفرض-قواعده-الخاصة-بالأمن-السيبراني-على-الجميع-1107678570.html
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e33c32bfb354a974cd1545c11c83f65e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية
مدفيديف: اختطاف مادورو يعتبر كارثة على العلاقات الدولية
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، أن عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تعد كارثة في العلاقات الدولية.
وكتب مدفيديف، في قناته على تطبيق "تلغرام": "بدأ العام بدايةً مضطربة... سوف نتذكر بدايتها باختطاف مادورو. من المؤكد أن هذا عمل فظ ومثير للاشمئزاز، أو بتعبير أدق، كارثة عالمية في العلاقات الدولية".
وأضاف مدفيديف: "اليوم، لا يوجد سوى سيناريوهين: إما أن تُطلق الولايات المتحدة سراح الرئيس الفنزويلي المختطف سرًا تحت ذريعةٍ مقنعة (وهو احتمالٌ ضعيف)، أو أن يصبح مانديلا أمريكا اللاتينية الجديد (وهو الأرجح)".
وأردف: حينها سيُخلّد اسمه في سجلات تاريخ أمريكا الجنوبية إلى جانب بوليفار وميراندا وشافيز.
وتابع مدفيديف: "حتى لو لم يعفو ترامب عن مادورو بعد فترةٍ من الزمن، فمن المرجح أن يفعل فانس أو أي خليفةٍ له ذلك تحت ضغطٍ شعبي".
وأكد مدفيديف أن "الغزو البري لفنزويلا سيكون داميا بشكل أكبر بكثير من عملية اختطاف مادورو".
وأوضح قائلا: "النفط عاملٌ أساسيٌ هنا، ولكن حتى مع وجوده، لن تكون الأمور سهلة، ماذا لو لم تكن السلطات الفنزويلية الحالية مستعدةً لتقاسمه مع الأمريكيين على المدى الطويل؟ هل سيشن ترامب عمليةً بريةً فعلًا؟ لا شك أن الكونغرس سيكون ضروريًا هنا، وستكون العملية أشد دمويةً بكثير من عملية اختطاف مادورو السافرة".
وأوضح مدفيديف: "إن العقوبات التي أعلنها ترامب ضد روسيا، والتي "يأمل ألا يستخدمها"، واضحة لا لبس فيها، ستستمر سياسة العقوبات الأمريكية مهما كانت العواقب، وسيتم ممارسة ضغوط على روسيا لتقديم تنازلات بشأن الضمانات الأمنية والأراضي التي نرفضها رفضاً قاطعاً".