كاتس: نتعهد بحماية الدروز في سوريا ونحذر من أي مساس بأمنهم

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
كاتس: نتعهد بحماية الدروز في سوريا ونحذر من أي مساس بأمنهم
كاتس: نتعهد بحماية الدروز في سوريا ونحذر من أي مساس بأمنهم
سبوتنيك عربي
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
العالم العربي
وأوضح كاتس، في بيان، أن السياسة التي يقودها بالتعاون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منذ دخول الجيش الإسرائيلي إلى سوريا، عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، "تنطلق من مفهوم دفاعي جديد تشكّل بعد أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ويقوم على الفصل بين المنظمات والقوى الجهادية وبين الحدود والمستوطنات الإسرائيلية"، على حد قوله.وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على قمة جبل الشيخ ومنطقة أمنية داخل العمق السوري، معتبرًا أن "هذا الانتشار يهدف إلى حماية مستوطنات الجولان والجليل من تهديدات الغزو والإرهاب، سواء من جماعات جهادية عالمية أو عناصر من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، أو قوات موالية لإيران تسعى لإعادة تنظيم صفوفها"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وفي سياق متصل، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدد في تصريحات سابقة، تمسّك بلاده بـ"الدفاع عن البلدات الحدودية، لا سيما في الشمال، وحماية الدروز"، مطالبًا بـ"إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى جبل الشيخ".وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال زيارته لجنود أصيبوا في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت جن بريف دمشق، أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 24 آخرين، عقب اشتباكات اندلعت خلال توغل القوات الإسرائيلية في المنطقة.ويواصل الجيش الإسرائيلي سيطرته على مواقع استراتيجية في منطقة جبل الشيخ، منذ رحيل الحكومة السابقة في سوريا، رافضا الانسحاب منها أو من المناطق التي سيطر عليها لاحقا.
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي

كاتس: نتعهد بحماية الدروز في سوريا ونحذر من أي مساس بأمنهم

15:35 GMT 09.01.2026 (تم التحديث: 18:15 GMT 09.01.2026)
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أن السياسة الأمنية لإسرائيل في سوريا، "تستند إلى رؤية دفاعية جديدة"، مؤكدًا التزام تل أبيب بـ"ضمان سلامة وأمن الدروز داخل الأراضي السورية"، وفق تعبيره.
وأوضح كاتس، في بيان، أن السياسة التي يقودها بالتعاون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منذ دخول الجيش الإسرائيلي إلى سوريا، عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، "تنطلق من مفهوم دفاعي جديد تشكّل بعد أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ويقوم على الفصل بين المنظمات والقوى الجهادية وبين الحدود والمستوطنات الإسرائيلية"، على حد قوله.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على قمة جبل الشيخ ومنطقة أمنية داخل العمق السوري، معتبرًا أن "هذا الانتشار يهدف إلى حماية مستوطنات الجولان والجليل من تهديدات الغزو والإرهاب، سواء من جماعات جهادية عالمية أو عناصر من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، أو قوات موالية لإيران تسعى لإعادة تنظيم صفوفها"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وشدد كاتس على أن إسرائيل "تضمن أمن الدروز في سوريا ولن تسمح بأي اعتداء عليهم"، واصفًا العلاقة معهم بأنها "تحالف أخوي حقيقي"، وأكد أن هذه السياسة "ستُطبق على جميع جبهات النزاع".

وفي سياق متصل، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدد في تصريحات سابقة، تمسّك بلاده بـ"الدفاع عن البلدات الحدودية، لا سيما في الشمال، وحماية الدروز"، مطالبًا بـ"إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى جبل الشيخ".
وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال زيارته لجنود أصيبوا في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت جن بريف دمشق، أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 24 آخرين، عقب اشتباكات اندلعت خلال توغل القوات الإسرائيلية في المنطقة.
وأكد نتنياهو أن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، تتعامل بحزم لمنع تموضع ما وصفها بـ"العناصر الإرهابية" قرب حدودها، ولـ"ضمان أمن حلفائها الدروز"، مشددًا على أن بلاده "ستواصل السيطرة على المناطق، التي دخلتها في جنوب غرب سوريا، وستصر على أن تبقى خالية من السلاح".
ويواصل الجيش الإسرائيلي سيطرته على مواقع استراتيجية في منطقة جبل الشيخ، منذ رحيل الحكومة السابقة في سوريا، رافضا الانسحاب منها أو من المناطق التي سيطر عليها لاحقا.
