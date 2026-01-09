https://sarabic.ae/20260109/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-نتعهد-بحماية-الدروز-في-سوريا-ونحذر-من-أي-مساس-بأمنهم-1109062220.html
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أن السياسة الأمنية لإسرائيل في سوريا، "تستند إلى رؤية دفاعية جديدة"، مؤكدًا التزام تل أبيب بـ"ضمان... 09.01.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح كاتس، في بيان، أن السياسة التي يقودها بالتعاون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منذ دخول الجيش الإسرائيلي إلى سوريا، عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، "تنطلق من مفهوم دفاعي جديد تشكّل بعد أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ويقوم على الفصل بين المنظمات والقوى الجهادية وبين الحدود والمستوطنات الإسرائيلية"، على حد قوله.وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على قمة جبل الشيخ ومنطقة أمنية داخل العمق السوري، معتبرًا أن "هذا الانتشار يهدف إلى حماية مستوطنات الجولان والجليل من تهديدات الغزو والإرهاب، سواء من جماعات جهادية عالمية أو عناصر من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، أو قوات موالية لإيران تسعى لإعادة تنظيم صفوفها"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وفي سياق متصل، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدد في تصريحات سابقة، تمسّك بلاده بـ"الدفاع عن البلدات الحدودية، لا سيما في الشمال، وحماية الدروز"، مطالبًا بـ"إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى جبل الشيخ".وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال زيارته لجنود أصيبوا في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت جن بريف دمشق، أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 24 آخرين، عقب اشتباكات اندلعت خلال توغل القوات الإسرائيلية في المنطقة.ويواصل الجيش الإسرائيلي سيطرته على مواقع استراتيجية في منطقة جبل الشيخ، منذ رحيل الحكومة السابقة في سوريا، رافضا الانسحاب منها أو من المناطق التي سيطر عليها لاحقا.
كاتس: نتعهد بحماية الدروز في سوريا ونحذر من أي مساس بأمنهم
15:35 GMT 09.01.2026 (تم التحديث: 18:15 GMT 09.01.2026)
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أن السياسة الأمنية لإسرائيل في سوريا، "تستند إلى رؤية دفاعية جديدة"، مؤكدًا التزام تل أبيب بـ"ضمان سلامة وأمن الدروز داخل الأراضي السورية"، وفق تعبيره.
وأوضح كاتس، في بيان، أن السياسة التي يقودها بالتعاون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منذ دخول الجيش الإسرائيلي إلى سوريا، عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، "تنطلق من مفهوم دفاعي جديد تشكّل بعد أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ويقوم على الفصل بين المنظمات والقوى الجهادية وبين الحدود والمستوطنات الإسرائيلية"، على حد قوله.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على قمة جبل الشيخ ومنطقة أمنية داخل العمق السوري، معتبرًا أن "هذا الانتشار يهدف إلى حماية مستوطنات الجولان والجليل من تهديدات الغزو والإرهاب، سواء من جماعات جهادية عالمية أو عناصر من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، أو قوات موالية لإيران تسعى لإعادة تنظيم صفوفها"، وفقا لوسائل
إعلام إسرائيلية.
وشدد كاتس على أن إسرائيل "تضمن أمن الدروز في سوريا ولن تسمح بأي اعتداء عليهم"، واصفًا العلاقة معهم بأنها "تحالف أخوي حقيقي"، وأكد أن هذه السياسة "ستُطبق على جميع جبهات النزاع".
وفي سياق متصل، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدد في تصريحات سابقة، تمسّك بلاده بـ"الدفاع عن البلدات الحدودية، لا سيما في الشمال، وحماية الدروز"، مطالبًا بـ"إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى جبل الشيخ".
وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال زيارته لجنود أصيبوا في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت جن بريف دمشق، أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 24 آخرين، عقب اشتباكات اندلعت خلال توغل القوات الإسرائيلية في المنطقة.
وأكد نتنياهو أن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، تتعامل بحزم لمنع تموضع ما وصفها بـ"العناصر الإرهابية" قرب حدودها، ولـ"ضمان أمن حلفائها الدروز"، مشددًا على أن بلاده "ستواصل السيطرة على المناطق، التي دخلتها في جنوب غرب سوريا، وستصر على أن تبقى خالية من السلاح".
ويواصل الجيش الإسرائيلي سيطرته على مواقع استراتيجية في منطقة جبل الشيخ، منذ رحيل الحكومة السابقة في سوريا، رافضا الانسحاب منها أو من المناطق التي سيطر عليها لاحقا.