https://sarabic.ae/20260109/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-نتعهد-بحماية-الدروز-في-سوريا-ونحذر-من-أي-مساس-بأمنهم-1109062220.html

كاتس: نتعهد بحماية الدروز في سوريا ونحذر من أي مساس بأمنهم

كاتس: نتعهد بحماية الدروز في سوريا ونحذر من أي مساس بأمنهم

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أن السياسة الأمنية لإسرائيل في سوريا، "تستند إلى رؤية دفاعية جديدة"، مؤكدًا التزام تل أبيب بـ"ضمان... 09.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-09T15:35+0000

2026-01-09T15:35+0000

2026-01-09T18:15+0000

أخبار سوريا اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103565306_0:0:1250:704_1920x0_80_0_0_9bfec867467154c17215728e294a4c6f.jpg

وأوضح كاتس، في بيان، أن السياسة التي يقودها بالتعاون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منذ دخول الجيش الإسرائيلي إلى سوريا، عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، "تنطلق من مفهوم دفاعي جديد تشكّل بعد أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ويقوم على الفصل بين المنظمات والقوى الجهادية وبين الحدود والمستوطنات الإسرائيلية"، على حد قوله.وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على قمة جبل الشيخ ومنطقة أمنية داخل العمق السوري، معتبرًا أن "هذا الانتشار يهدف إلى حماية مستوطنات الجولان والجليل من تهديدات الغزو والإرهاب، سواء من جماعات جهادية عالمية أو عناصر من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، أو قوات موالية لإيران تسعى لإعادة تنظيم صفوفها"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وفي سياق متصل، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدد في تصريحات سابقة، تمسّك بلاده بـ"الدفاع عن البلدات الحدودية، لا سيما في الشمال، وحماية الدروز"، مطالبًا بـ"إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى جبل الشيخ".وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال زيارته لجنود أصيبوا في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت جن بريف دمشق، أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 24 آخرين، عقب اشتباكات اندلعت خلال توغل القوات الإسرائيلية في المنطقة.ويواصل الجيش الإسرائيلي سيطرته على مواقع استراتيجية في منطقة جبل الشيخ، منذ رحيل الحكومة السابقة في سوريا، رافضا الانسحاب منها أو من المناطق التي سيطر عليها لاحقا.

https://sarabic.ae/20260108/واشنطن-تعرب-عن-قلقها-البالغ-إزاء-التطورات-في-مدينة-حلب-السورية-وتوجه-نداء-عاجلا-1109040909.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي