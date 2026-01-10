https://sarabic.ae/20260110/الدفاع-البريطانية-لندن-تخصص-200-مليون-جنيه-للتحضير-لنشر-قوات-في-أوكرانيا-1109078147.html
الدفاع البريطانية: لندن تخصص 200 مليون جنيه للتحضير لنشر قوات في أوكرانيا
خصصت المملكة المتحدة 200 مليون جنيه إسترليني (حوالي 270 مليون دولار) للتحضير لاحتمال نشر قوات على الأراضي الأوكرانية، وفق ما أفادت به وزارة الدفاع البريطانية. 10.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال بيان وزارة الدفاع، المنشور على موقع الحكومة البريطانية، الجمعة: "أكد وزير الدفاع جون هيلي أن 200 مليون جنيه إسترليني خصصت لهذا العام، وستُستخدم للتحضير لأي نشر محتمل للقوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا، لتحديث المركبات وأنظمة الاتصالات وأنظمة الحماية من الطائرات المسيّرة، وتوفير معدات إضافية لحماية القوات، بما يضمن جاهزية القوات للنشر عند الحاجة".وأضاف البيان أن هذه الأموال تُستمد من الميزانية الدفاعية الأساسية للمملكة المتحدة، وتهدف إلى إرسال رسالة للحلفاء والخصوم على حد سواء، لا سيما حول نية لندن قيادة القوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا.وكانت وزارة الخارجية الروسية قد صرحت في وقت سابق، بأن أي سيناريو لنشر قوات من دول حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا غير مقبول تماماً بالنسبة لروسيا، وقد يؤدي إلى تصعيد حاد.وأشارت الوزارة إلى أن التصريحات بشأن إمكانية نشر قوات من دول الحلف في أوكرانيا، والتي صدرت في بريطانيا ودول أوروبية أخرى، تُعد تحريضاً على استمرار الأعمال القتالية.
