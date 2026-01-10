عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الدفاع البريطانية: لندن تخصص 200 مليون جنيه للتحضير لنشر قوات في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
خصصت المملكة المتحدة 200 مليون جنيه إسترليني (حوالي 270 مليون دولار) للتحضير لاحتمال نشر قوات على الأراضي الأوكرانية، وفق ما أفادت به وزارة الدفاع البريطانية. 10.01.2026, سبوتنيك عربي
الدفاع البريطانية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وقال بيان وزارة الدفاع، المنشور على موقع الحكومة البريطانية، الجمعة: "أكد وزير الدفاع جون هيلي أن 200 مليون جنيه إسترليني خصصت لهذا العام، وستُستخدم للتحضير لأي نشر محتمل للقوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا، لتحديث المركبات وأنظمة الاتصالات وأنظمة الحماية من الطائرات المسيّرة، وتوفير معدات إضافية لحماية القوات، بما يضمن جاهزية القوات للنشر عند الحاجة".وأضاف البيان أن هذه الأموال تُستمد من الميزانية الدفاعية الأساسية للمملكة المتحدة، وتهدف إلى إرسال رسالة للحلفاء والخصوم على حد سواء، لا سيما حول نية لندن قيادة القوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا.وكانت وزارة الخارجية الروسية قد صرحت في وقت سابق، بأن أي سيناريو لنشر قوات من دول حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا غير مقبول تماماً بالنسبة لروسيا، وقد يؤدي إلى تصعيد حاد.وأشارت الوزارة إلى أن التصريحات بشأن إمكانية نشر قوات من دول الحلف في أوكرانيا، والتي صدرت في بريطانيا ودول أوروبية أخرى، تُعد تحريضاً على استمرار الأعمال القتالية.
الأخبار
سبوتنيك عربي
02:13 GMT 10.01.2026
خصصت المملكة المتحدة 200 مليون جنيه إسترليني (حوالي 270 مليون دولار) للتحضير لاحتمال نشر قوات على الأراضي الأوكرانية، وفق ما أفادت به وزارة الدفاع البريطانية.
وقال بيان وزارة الدفاع، المنشور على موقع الحكومة البريطانية، الجمعة: "أكد وزير الدفاع جون هيلي أن 200 مليون جنيه إسترليني خصصت لهذا العام، وستُستخدم للتحضير لأي نشر محتمل للقوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا، لتحديث المركبات وأنظمة الاتصالات وأنظمة الحماية من الطائرات المسيّرة، وتوفير معدات إضافية لحماية القوات، بما يضمن جاهزية القوات للنشر عند الحاجة".
وأضاف البيان أن هذه الأموال تُستمد من الميزانية الدفاعية الأساسية للمملكة المتحدة، وتهدف إلى إرسال رسالة للحلفاء والخصوم على حد سواء، لا سيما حول نية لندن قيادة القوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد صرحت في وقت سابق، بأن أي سيناريو لنشر قوات من دول حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا غير مقبول تماماً بالنسبة لروسيا، وقد يؤدي إلى تصعيد حاد.
وأشارت الوزارة إلى أن التصريحات بشأن إمكانية نشر قوات من دول الحلف في أوكرانيا، والتي صدرت في بريطانيا ودول أوروبية أخرى، تُعد تحريضاً على استمرار الأعمال القتالية.
