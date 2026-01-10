https://sarabic.ae/20260110/دراسة-تناول-اللحوم-ضمن-نظام-متوازن-قد-يعزز-فرص-بلوغ-سن-المئة---1109108907.html
دراسة: تناول اللحوم ضمن نظام متوازن قد يعزز فرص بلوغ سن المئة
سبوتنيك عربي
2026-01-10T21:09+0000
2026-01-10T21:09+0000
2026-01-10T21:09+0000
مجتمع
منوعات
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/15/1090989568_0:1250:2048:2402_1920x0_80_0_0_1706d840c36a47b76207b0f26cb0f3b1.jpg
أجرت الدراسة، التي أشرف عليها الدكتور شيانغ غاو من جامعة فودان في شنغهاي، متابعة لـ5203 مشاركين صينيين تبلغ أعمارهم 80 عاماً فما فوق، ضمن إطار "الدراسة الصينية الطولية للصحة والعمر المديد" التي بدأت عام 1998. وبلغ 1495 منهم سن المئة، فيما توفي 3744 قبل ذلك، وفقا لما نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.وارتفعت هذه النسبة إلى 29% لدى النباتيين الصرف (الذين يمتنعون عن جميع المنتجات الحيوانية)، بينما انخفضت فرص النباتيين الذين يتناولون البيض والألبان بنسبة 14%. من جانبه، قال الدكتور شيانغ غاو، الباحث الرئيسي: "تشير نتائجنا إلى أن نظاماً غذائياً متوازناً يجمع بين الأطعمة النباتية والحيوانية قد يكون أكثر دعماً للوصول إلى سن المئة لدى كبار السن، خاصة أولئك الذين يعانون من نقص الوزن، مقارنة بالنمط النباتي الصرف". في المقابل، شددت الدراسة على أهمية الخضراوات، حيث ارتبط تناولها يومياً بزيادة احتمالية بلوغ سن المئة بنسبة تفوق 84% مقارنة بمن لا يتناولونها بانتظام. وأوضح الباحثون أن النتائج لا تدعو إلى الإفراط في تناول اللحوم أو اعتماد نظام غذائي يعتمد عليها كلياً، بل تؤكد ضرورة التوازن بين المكونات النباتية والحيوانية، مع مراعاة الحالة الصحية والوزن لكبار السن، لتحقيق أفضل فرص للعمر المديد.
الصين
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/15/1090989568_0:1058:2048:2594_1920x0_80_0_0_57814d0670e7fe800aba9092490e985b.jpg
منوعات, الصين
كشفت دراسة صينية حديثة نُشرت في مجلة "الجمعية الأمريكية للتغذية السريرية" نتائج مفاجئة تُعارض الرأي الشائع بأن الأنظمة الغذائية النباتية هي الأمثل لإطالة العمر، إذ أظهرت أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم ضمن نظام غذائي متوازن يتمتعون بفرص أعلى للوصول إلى سن المئة مقارنة بالنباتيين.
أجرت الدراسة، التي أشرف عليها الدكتور شيانغ غاو من جامعة فودان في شنغهاي، متابعة لـ5203 مشاركين صينيين تبلغ أعمارهم 80 عاماً فما فوق، ضمن إطار "الدراسة الصينية الطولية للصحة والعمر المديد" التي بدأت عام 1998. وبلغ 1495 منهم سن المئة، فيما توفي 3744 قبل ذلك، وفقا لما نشرته صحيفة
"دايلي ميل" البريطانية.
15 ديسمبر 2025, 18:50 GMT
ووفقاً للنتائج، كان الأفراد الذين يتبعون نظاماً نباتياً أقل احتمالاً بنسبة 19% للوصول إلى سن المئة مقارنة بآكلي اللحوم (الذين يتناولون المنتجات النباتية والحيوانية معاً).
وارتفعت هذه النسبة إلى 29% لدى النباتيين
الصرف (الذين يمتنعون عن جميع المنتجات الحيوانية)، بينما انخفضت فرص النباتيين الذين يتناولون البيض والألبان بنسبة 14%.
وأكد الباحثون أن هذا الارتباط كان أكثر وضوحاً لدى كبار السن الذين يعانون من نقص الوزن (BMI أقل من 18.5 كجم/م²)، حيث يبدو أن العناصر الغذائية الموجودة في اللحوم تساعد في دعم البقاء على قيد الحياة في هذه الفئة العمرية المتقدمة.
من جانبه، قال الدكتور شيانغ غاو، الباحث الرئيسي: "تشير نتائجنا إلى أن نظاماً غذائياً متوازناً يجمع بين الأطعمة النباتية والحيوانية قد يكون أكثر دعماً للوصول إلى سن المئة لدى كبار السن، خاصة أولئك الذين يعانون من نقص الوزن، مقارنة بالنمط النباتي الصرف".
في المقابل، شددت الدراسة على أهمية الخضراوات
، حيث ارتبط تناولها يومياً بزيادة احتمالية بلوغ سن المئة بنسبة تفوق 84% مقارنة بمن لا يتناولونها بانتظام.
وأوضح الباحثون أن النتائج لا تدعو إلى الإفراط في تناول اللحوم أو اعتماد نظام غذائي يعتمد عليها كلياً، بل تؤكد ضرورة التوازن بين المكونات النباتية والحيوانية، مع مراعاة الحالة الصحية والوزن لكبار السن، لتحقيق أفضل فرص للعمر المديد.