دراسة: تناول اللحوم ضمن نظام متوازن قد يعزز فرص بلوغ سن المئة

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة صينية حديثة نُشرت في مجلة "الجمعية الأمريكية للتغذية السريرية" نتائج مفاجئة تُعارض الرأي الشائع بأن الأنظمة الغذائية النباتية هي الأمثل لإطالة... 10.01.2026, سبوتنيك عربي

مجتمع

منوعات

الصين

أجرت الدراسة، التي أشرف عليها الدكتور شيانغ غاو من جامعة فودان في شنغهاي، متابعة لـ5203 مشاركين صينيين تبلغ أعمارهم 80 عاماً فما فوق، ضمن إطار "الدراسة الصينية الطولية للصحة والعمر المديد" التي بدأت عام 1998. وبلغ 1495 منهم سن المئة، فيما توفي 3744 قبل ذلك، وفقا لما نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.وارتفعت هذه النسبة إلى 29% لدى النباتيين الصرف (الذين يمتنعون عن جميع المنتجات الحيوانية)، بينما انخفضت فرص النباتيين الذين يتناولون البيض والألبان بنسبة 14%. من جانبه، قال الدكتور شيانغ غاو، الباحث الرئيسي: "تشير نتائجنا إلى أن نظاماً غذائياً متوازناً يجمع بين الأطعمة النباتية والحيوانية قد يكون أكثر دعماً للوصول إلى سن المئة لدى كبار السن، خاصة أولئك الذين يعانون من نقص الوزن، مقارنة بالنمط النباتي الصرف". في المقابل، شددت الدراسة على أهمية الخضراوات، حيث ارتبط تناولها يومياً بزيادة احتمالية بلوغ سن المئة بنسبة تفوق 84% مقارنة بمن لا يتناولونها بانتظام. وأوضح الباحثون أن النتائج لا تدعو إلى الإفراط في تناول اللحوم أو اعتماد نظام غذائي يعتمد عليها كلياً، بل تؤكد ضرورة التوازن بين المكونات النباتية والحيوانية، مع مراعاة الحالة الصحية والوزن لكبار السن، لتحقيق أفضل فرص للعمر المديد.

الصين

منوعات, الصين