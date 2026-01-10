عربي
مجتمع
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260110/دراسة-تناول-اللحوم-ضمن-نظام-متوازن-قد-يعزز-فرص-بلوغ-سن-المئة---1109108907.html
دراسة: تناول اللحوم ضمن نظام متوازن قد يعزز فرص بلوغ سن المئة
دراسة: تناول اللحوم ضمن نظام متوازن قد يعزز فرص بلوغ سن المئة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة صينية حديثة نُشرت في مجلة "الجمعية الأمريكية للتغذية السريرية" نتائج مفاجئة تُعارض الرأي الشائع بأن الأنظمة الغذائية النباتية هي الأمثل لإطالة... 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T21:09+0000
2026-01-10T21:09+0000
مجتمع
منوعات
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/15/1090989568_0:1250:2048:2402_1920x0_80_0_0_1706d840c36a47b76207b0f26cb0f3b1.jpg
أجرت الدراسة، التي أشرف عليها الدكتور شيانغ غاو من جامعة فودان في شنغهاي، متابعة لـ5203 مشاركين صينيين تبلغ أعمارهم 80 عاماً فما فوق، ضمن إطار "الدراسة الصينية الطولية للصحة والعمر المديد" التي بدأت عام 1998. وبلغ 1495 منهم سن المئة، فيما توفي 3744 قبل ذلك، وفقا لما نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.وارتفعت هذه النسبة إلى 29% لدى النباتيين الصرف (الذين يمتنعون عن جميع المنتجات الحيوانية)، بينما انخفضت فرص النباتيين الذين يتناولون البيض والألبان بنسبة 14%. من جانبه، قال الدكتور شيانغ غاو، الباحث الرئيسي: "تشير نتائجنا إلى أن نظاماً غذائياً متوازناً يجمع بين الأطعمة النباتية والحيوانية قد يكون أكثر دعماً للوصول إلى سن المئة لدى كبار السن، خاصة أولئك الذين يعانون من نقص الوزن، مقارنة بالنمط النباتي الصرف". في المقابل، شددت الدراسة على أهمية الخضراوات، حيث ارتبط تناولها يومياً بزيادة احتمالية بلوغ سن المئة بنسبة تفوق 84% مقارنة بمن لا يتناولونها بانتظام. وأوضح الباحثون أن النتائج لا تدعو إلى الإفراط في تناول اللحوم أو اعتماد نظام غذائي يعتمد عليها كلياً، بل تؤكد ضرورة التوازن بين المكونات النباتية والحيوانية، مع مراعاة الحالة الصحية والوزن لكبار السن، لتحقيق أفضل فرص للعمر المديد.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/15/1090989568_0:1058:2048:2594_1920x0_80_0_0_57814d0670e7fe800aba9092490e985b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصين
منوعات, الصين

دراسة: تناول اللحوم ضمن نظام متوازن قد يعزز فرص بلوغ سن المئة

21:09 GMT 10.01.2026
© Photo / unsplash/Paul Hermannلحمة
لحمة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© Photo / unsplash/Paul Hermann
تابعنا عبر
كشفت دراسة صينية حديثة نُشرت في مجلة "الجمعية الأمريكية للتغذية السريرية" نتائج مفاجئة تُعارض الرأي الشائع بأن الأنظمة الغذائية النباتية هي الأمثل لإطالة العمر، إذ أظهرت أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم ضمن نظام غذائي متوازن يتمتعون بفرص أعلى للوصول إلى سن المئة مقارنة بالنباتيين.
أجرت الدراسة، التي أشرف عليها الدكتور شيانغ غاو من جامعة فودان في شنغهاي، متابعة لـ5203 مشاركين صينيين تبلغ أعمارهم 80 عاماً فما فوق، ضمن إطار "الدراسة الصينية الطولية للصحة والعمر المديد" التي بدأت عام 1998. وبلغ 1495 منهم سن المئة، فيما توفي 3744 قبل ذلك، وفقا لما نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
مجتمع
دراسة: الأطفال النباتيون أقصر قامة وأنحف من أقرانهم متناولي اللحوم
15 ديسمبر 2025, 18:50 GMT

ووفقاً للنتائج، كان الأفراد الذين يتبعون نظاماً نباتياً أقل احتمالاً بنسبة 19% للوصول إلى سن المئة مقارنة بآكلي اللحوم (الذين يتناولون المنتجات النباتية والحيوانية معاً).

وارتفعت هذه النسبة إلى 29% لدى النباتيين الصرف (الذين يمتنعون عن جميع المنتجات الحيوانية)، بينما انخفضت فرص النباتيين الذين يتناولون البيض والألبان بنسبة 14%.
خلايا سرطانية - السرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
مجتمع
دراسة: اللحوم لا تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان كما هو شائع
30 أغسطس 2025, 05:22 GMT
وأكد الباحثون أن هذا الارتباط كان أكثر وضوحاً لدى كبار السن الذين يعانون من نقص الوزن (BMI أقل من 18.5 كجم/م²)، حيث يبدو أن العناصر الغذائية الموجودة في اللحوم تساعد في دعم البقاء على قيد الحياة في هذه الفئة العمرية المتقدمة.
من جانبه، قال الدكتور شيانغ غاو، الباحث الرئيسي: "تشير نتائجنا إلى أن نظاماً غذائياً متوازناً يجمع بين الأطعمة النباتية والحيوانية قد يكون أكثر دعماً للوصول إلى سن المئة لدى كبار السن، خاصة أولئك الذين يعانون من نقص الوزن، مقارنة بالنمط النباتي الصرف".
في المقابل، شددت الدراسة على أهمية الخضراوات، حيث ارتبط تناولها يومياً بزيادة احتمالية بلوغ سن المئة بنسبة تفوق 84% مقارنة بمن لا يتناولونها بانتظام.
وأوضح الباحثون أن النتائج لا تدعو إلى الإفراط في تناول اللحوم أو اعتماد نظام غذائي يعتمد عليها كلياً، بل تؤكد ضرورة التوازن بين المكونات النباتية والحيوانية، مع مراعاة الحالة الصحية والوزن لكبار السن، لتحقيق أفضل فرص للعمر المديد.
