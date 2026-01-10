https://sarabic.ae/20260110/دميترييف-الاتحاد-الأوروبي-وبريطانيا-يقودان-تدمير-الحضارة-الغربية-1109098066.html
دميترييف: الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يقودان "تدمير الحضارة الغربية"
صرح كيريل دميترييف ،المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي بأن الاتحاد الأوروبي... 10.01.2026, سبوتنيك عربي
دميترييف: الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يقودان "تدمير الحضارة الغربية"
صرح كيريل دميترييف ،المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي بأن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يقضيان على الحضارة الغربية "في كل جانب ممكن"، بما في ذلك الرعاية الصحية.
وكتب دميترييف على منصة "إكس" معلقًا على منشور لوزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي روبرت كينيدي الابن: "تواصل ألمانيا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الانتحار ضد الحضارة الغربية في كل جانب ممكن، بما في ذلك الرعاية الصحية، كما أشار الوزير كينيدي".
وفي وقت سابق، أفاد كينيدي الابن، بأنه وجّه رسالة إلى نظيرته الألمانية، الوزيرة نينا واركن، يدعو فيها إلى استعادة استقلالية القطاع الطبي وإنهاء الاضطهاد ذي الدوافع السياسية.
وفي وقت سابق، قال دميترييف إن الدول الغربية ترتكب "انتحارا حضاريا" باختيارها سياسة الهجرة الجماعية.
وأوضح دميترييف عبر منصة "إكس" أن "العولميين يدمرون بلدانهم والعالم بينما تتجاهل وسائل الإعلام التقليدية ذلك، هذا انتحار حضاري يرفضون تغطيته"، وذلك تعليقاً على إحصاءات تظهر ارتفاع نسبة المهاجرين في عدد من الدول الغربية.