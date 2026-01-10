روسيا تستهدف مواقع حيوية أوكرانية بصاروخ "أوريشنيك" ردا على هجوم استهدف مقر بوتين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
روسيا تستهدف مواقع حيوية أوكرانية بصاروخ "أوريشنيك" ردا على هجوم استهدف مقر بوتين
روسيا تستهدف مواقع حيوية أوكرانية بصاروخ "أوريشنيك" ردا على هجوم استهدف مقر بوتين
روسيا تستهدف مواقع حيوية أوكرانية بصاروخ "أوريشنيك" ردا على هجوم استهدف مقر بوتين

راديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن شن قواتها ضربة مكثفة، على منشآت أوكرانية حيوية، بما في ذلك باستخدام صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي.
ويأتي ذلك ردا على الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود الشهر الماضي.
في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور سمير أيوب، إن "الصبر الروسي تجاه المناورات والمراوغات التي تقوم بها الدول الأوروبية ونظام كييف نفذ"، لافتا إلى أنه "يجب على روسيا أن ترد وتثبت أن مواقفها ثابتة".
وقال أيوب في تصريحات لـ"سبوتنيك": إنه "بدا واضحا لروسيا أن أوروبا ونظام كييف وأمريكا لا يريدون عمليا حل الأزمة بالطرق السلمية وقبول المطالب الروسية".
بعد إعلان واشنطن إلغاء هجوما ثانيا على فنزويلا.. وفد أمريكي يتوجه لكاراكاس
ذكرت شبكة تلفزيون أمريكية أن فريقا دبلوماسيا وأمنيا أمريكيا قد وصل إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في أول زيارة رسمية من نوعها، منذ احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته، على يد القوات الأمريكية، في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري.
جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء موجة ثانية من هجمات كانت متوقعة على فنزويلا.

في هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي، أحمد الياسري: إن "هذا التحول في الموقف الأمريكي منطقي، لأن ترامب ليس لديه خطة واضحة عمليا لإدارة العملية السياسية في فنزويلا".

وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "سيناريو فنزويلا يكرر سيناريو رئيس بنما، الذي اعتقلته أمريكا لمدة 17 عاما"، لافتا إلى أن "فنزويلا رفعت الراية البيضاء، والدليل على هذا ما قيل من أن الرئيسة المؤقتة للبلاد قد تزور واشنطن".
المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يعلن حل نفسه
أعلن الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، عبد الرحمن الصبيحي، حل المجلس وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء كافة مكاتبه في الداخل والخارج.
كما أعلن الصبيحي خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس والقيادة التنفيذية بالعاصمة السعودية الرياض، "العمل على تحقيق الهدف الجنوبي العادل من خلال العمل والتهيئة للمؤتمر الجنوبي الشامل تحت رعاية المملكة (العربية السعودية)".
في هذا الإطار، قال خبير العلاقات الدولية، الدكتور عادل المسني، إن "المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن انتهى عمليا بالهزيمة العسكرية، وانسحابه من المناطق الشرقية بحضرموت، وانهياره في بقية المحافظات".
وأضاف المسني في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "خطوة الحل تبدو طبيعية خاصة في ظل دعوة القيادة الشرعية والمملكة العربية السعودية لكل القادة والفاعلين في الساحة الجنوبية لمؤتمر في الرياض، لإيجاد حل شامل للأزمة في الجنوب".
واشنطن تطالب بتفكيك الفصائل المسلحة وتضع "فيتو" على وجودها في الحكومة العراقية
أكدت أمريكا، على ضرورة تفكيك الفصائل المسلحة وعدم إشراكها في الحكومة العراقية المقبلة.
جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة الأمريكية في بغداد، بعيد لقاء القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد، جوشوا هاريس، زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم .
في هذا الصدد، قال الباحث السياسي، الدكتور طالب الأحمد، إن "نزع سلاح الفصائل يرتبط بالسياسة الأمريكية والإسرائيلية تجاه المنطقة".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هناك مخطط أمريكي إسرائيلي واضح لتغيير النظام السياسي في إيران، لذلك هناك سعي من جانبهم لنزع سلاح الفصائل الموالية أو التي تربطها صلة بطهران".
اقتصاديا.. العراق يخطط لخفض رسوم جمركية تمهيدا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية
أعلنت وزارة التجارة العراقية، عزمها تقديم مقترحات أولية إلى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، بهدف خفض الرسوم الجمركية على بعض السلع والخدمات.
يأتي ذلك في إطار جهود العراق المستمرة لاستيفاء متطلبات العضوية والانضمام إلى المنظمة.
في هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي، علاء الفهد، إن "العراق بصفته عضو مراقب بمنظمة التجارة العالمية بحاجة للسير على لائحة المنظمة وتحقيق متطلباتها، وأبرزها توحيد التعريفة الجمركية مع دول المنظمة".
وأضاف الفهد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "العراق يسعى لتنويع سلة الإيرادات ومحاولة زيادة الإيرادات الضريبية والجمركية التي تؤثر بشكل مباشر على تمويل الموازنة".
