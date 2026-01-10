https://sarabic.ae/20260110/روسيا-تستهدف-مواقع-حيوية-أوكرانية-بصاروخ-أوريشنيك-ردا-على-هجوم-استهدف-مقر-بوتين-1109087304.html

روسيا تستهدف مواقع حيوية أوكرانية بصاروخ "أوريشنيك" ردا على هجوم استهدف مقر بوتين

روسيا تستهدف مواقع حيوية أوكرانية بصاروخ "أوريشنيك" ردا على هجوم استهدف مقر بوتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن شن قواتها ضربة مكثفة، على منشآت أوكرانية حيوية، بما في ذلك باستخدام صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي.

روسيا تستهدف مواقع حيوية أوكرانية بصاروخ "أوريشنيك" ردا على هجوم استهدف مقر بوتين سبوتنيك عربي روسيا تستهدف مواقع حيوية أوكرانية بصاروخ "أوريشنيك" ردا على هجوم استهدف مقر بوتين

ويأتي ذلك ردا على الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود الشهر الماضي.وقال أيوب في تصريحات لـ"سبوتنيك": إنه "بدا واضحا لروسيا أن أوروبا ونظام كييف وأمريكا لا يريدون عمليا حل الأزمة بالطرق السلمية وقبول المطالب الروسية".بعد إعلان واشنطن إلغاء هجوما ثانيا على فنزويلا.. وفد أمريكي يتوجه لكاراكاسذكرت شبكة تلفزيون أمريكية أن فريقا دبلوماسيا وأمنيا أمريكيا قد وصل إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في أول زيارة رسمية من نوعها، منذ احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته، على يد القوات الأمريكية، في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري.جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء موجة ثانية من هجمات كانت متوقعة على فنزويلا.وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "سيناريو فنزويلا يكرر سيناريو رئيس بنما، الذي اعتقلته أمريكا لمدة 17 عاما"، لافتا إلى أن "فنزويلا رفعت الراية البيضاء، والدليل على هذا ما قيل من أن الرئيسة المؤقتة للبلاد قد تزور واشنطن".المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يعلن حل نفسهأعلن الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، عبد الرحمن الصبيحي، حل المجلس وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء كافة مكاتبه في الداخل والخارج.كما أعلن الصبيحي خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس والقيادة التنفيذية بالعاصمة السعودية الرياض، "العمل على تحقيق الهدف الجنوبي العادل من خلال العمل والتهيئة للمؤتمر الجنوبي الشامل تحت رعاية المملكة (العربية السعودية)".وأضاف المسني في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "خطوة الحل تبدو طبيعية خاصة في ظل دعوة القيادة الشرعية والمملكة العربية السعودية لكل القادة والفاعلين في الساحة الجنوبية لمؤتمر في الرياض، لإيجاد حل شامل للأزمة في الجنوب".واشنطن تطالب بتفكيك الفصائل المسلحة وتضع "فيتو" على وجودها في الحكومة العراقيةأكدت أمريكا، على ضرورة تفكيك الفصائل المسلحة وعدم إشراكها في الحكومة العراقية المقبلة.جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة الأمريكية في بغداد، بعيد لقاء القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد، جوشوا هاريس، زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم .وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هناك مخطط أمريكي إسرائيلي واضح لتغيير النظام السياسي في إيران، لذلك هناك سعي من جانبهم لنزع سلاح الفصائل الموالية أو التي تربطها صلة بطهران".اقتصاديا.. العراق يخطط لخفض رسوم جمركية تمهيدا للانضمام لمنظمة التجارة العالميةأعلنت وزارة التجارة العراقية، عزمها تقديم مقترحات أولية إلى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، بهدف خفض الرسوم الجمركية على بعض السلع والخدمات.يأتي ذلك في إطار جهود العراق المستمرة لاستيفاء متطلبات العضوية والانضمام إلى المنظمة.وأضاف الفهد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "العراق يسعى لتنويع سلة الإيرادات ومحاولة زيادة الإيرادات الضريبية والجمركية التي تؤثر بشكل مباشر على تمويل الموازنة".

