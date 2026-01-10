"فيفا" يبطل نتائج انتخابات اتحاد الكرة العراقي ويحدد موعدا جديدا لإجرائها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
"فيفا" يبطل نتائج انتخابات اتحاد الكرة العراقي ويحدد موعدا جديدا لإجرائها
"فيفا" يبطل نتائج انتخابات اتحاد الكرة العراقي ويحدد موعدا جديدا لإجرائها
سبوتنيك عربي
في قرار حاسم أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أُلغيت نتائج انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم السابقة، وتقرر إعادة إجراء العملية الانتخابية بالكامل في... 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T18:11+0000
2026-01-10T18:11+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
رياضة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/07/1095574440_0:162:3062:1884_1920x0_80_0_0_8b9d4e19827fd5be94869d9c63a4a3a0.jpg
ووفقا لما ذكرت مواقع رياضية، أفاد خطاب رسمي صادر عن فيفا، ونُشر اليوم السبت من قبل الاتحاد العراقي، بأن بعثة تقصي الحقائق المشتركة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (التي زارت بغداد نهاية سبتمبر/أيلول 2025) كشفت عن عدد من الإخلالات، شملت: عدم التحقق السليم من أهلية المرشحين والمشاركين في الانتخابات. حالات تضارب مصالح واضحة، من بينها تولي رئيس نادٍ منصباً في لجنة الاستئناف الانتخابية. ممارسة أدوار حكومية تنفيذية من قبل بعض الأعضاء، مما يخالف مبدأ الاستقلالية. إجراءات انتخاب اللجان الانتخابية ولجنة الاستئناف بما لا يتوافق مع النظام الأساسي للاتحاد العراقي. وأكد فيفا أن هذه المخالفات تستدعي إعادة إطلاق العملية الانتخابية من جديد كاملة، لضمان الشفافية والالتزام الكامل بلوائح فيفا والنظام الأساسي للاتحاد العراقي. وأرفق الخطاب بخارطة طريق زمنية مقترحة لإعادة تنظيم الانتخابات، مع التأكيد على أن المجلس التنفيذي الحالي (برئاسة عدنان درجال) سيستمر في أداء مهامه الإدارية فقط (تصريف الأعمال) حتى إجراء الانتخابات الجديدة، ويُمنع من اتخاذ أي قرارات استراتيجية أو تتجاوز العمل الروتيني.
"فيفا" يبطل نتائج انتخابات اتحاد الكرة العراقي ويحدد موعدا جديدا لإجرائها

18:11 GMT 10.01.2026
© AP Photo / Rebecca Blackwell رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
في قرار حاسم أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أُلغيت نتائج انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم السابقة، وتقرر إعادة إجراء العملية الانتخابية بالكامل في 23 مايو 2026، وذلك بعد رصد مخالفات قانونية وإدارية جسيمة خلال الانتخابات السابقة.
ووفقا لما ذكرت مواقع رياضية، أفاد خطاب رسمي صادر عن فيفا، ونُشر اليوم السبت من قبل الاتحاد العراقي، بأن بعثة تقصي الحقائق المشتركة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (التي زارت بغداد نهاية سبتمبر/أيلول 2025) كشفت عن عدد من الإخلالات، شملت:
افتتاح بطولة كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
المنتخب العراقي يهزم نظيره السوداني بثنائية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب 2025
6 ديسمبر 2025, 18:38 GMT
عدم التحقق السليم من أهلية المرشحين والمشاركين في الانتخابات.
حالات تضارب مصالح واضحة، من بينها تولي رئيس نادٍ منصباً في لجنة الاستئناف الانتخابية.
تعيين أعضاء في اللجان الانتخابية لا يستوفون الحد الأدنى للعمر المطلوب وفق النظام الأساسي وقانون الانتخابات.
ممارسة أدوار حكومية تنفيذية من قبل بعض الأعضاء، مما يخالف مبدأ الاستقلالية.
روسيا ضد العراق كرة القدم مباراة ودية. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
بمقصية رائعة... المنتخب العراقي يسجل هدفا عالميا في مرمى منافسه الكوري الجنوبي
15 أكتوبر 2024, 13:30 GMT
إجراءات انتخاب اللجان الانتخابية ولجنة الاستئناف بما لا يتوافق مع النظام الأساسي للاتحاد العراقي.
وأكد فيفا أن هذه المخالفات تستدعي إعادة إطلاق العملية الانتخابية من جديد كاملة، لضمان الشفافية والالتزام الكامل بلوائح فيفا والنظام الأساسي للاتحاد العراقي.
وأرفق الخطاب بخارطة طريق زمنية مقترحة لإعادة تنظيم الانتخابات، مع التأكيد على أن المجلس التنفيذي الحالي (برئاسة عدنان درجال) سيستمر في أداء مهامه الإدارية فقط (تصريف الأعمال) حتى إجراء الانتخابات الجديدة، ويُمنع من اتخاذ أي قرارات استراتيجية أو تتجاوز العمل الروتيني.
