"فيفا" يبطل نتائج انتخابات اتحاد الكرة العراقي ويحدد موعدا جديدا لإجرائها
في قرار حاسم أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أُلغيت نتائج انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم السابقة، وتقرر إعادة إجراء العملية الانتخابية بالكامل في... 10.01.2026, سبوتنيك عربي
في قرار حاسم أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أُلغيت نتائج انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم السابقة، وتقرر إعادة إجراء العملية الانتخابية بالكامل في 23 مايو 2026، وذلك بعد رصد مخالفات قانونية وإدارية جسيمة خلال الانتخابات السابقة.
ووفقا لما ذكرت مواقع رياضية، أفاد خطاب رسمي صادر عن فيفا
، ونُشر اليوم السبت من قبل الاتحاد العراقي، بأن بعثة تقصي الحقائق المشتركة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (التي زارت بغداد نهاية سبتمبر/أيلول 2025) كشفت عن عدد من الإخلالات، شملت:
عدم التحقق السليم من أهلية المرشحين والمشاركين في الانتخابات.
حالات تضارب مصالح واضحة، من بينها تولي رئيس نادٍ منصباً في لجنة الاستئناف الانتخابية.
تعيين أعضاء في اللجان الانتخابية لا يستوفون الحد الأدنى للعمر المطلوب وفق النظام الأساسي وقانون الانتخابات.
ممارسة أدوار حكومية تنفيذية من قبل بعض الأعضاء، مما يخالف مبدأ الاستقلالية.
إجراءات انتخاب اللجان الانتخابية ولجنة الاستئناف بما لا يتوافق مع النظام الأساسي للاتحاد العراقي
وأكد فيفا أن هذه المخالفات تستدعي إعادة إطلاق العملية الانتخابية من جديد كاملة، لضمان الشفافية والالتزام الكامل بلوائح فيفا والنظام الأساسي للاتحاد العراقي.
وأرفق الخطاب بخارطة طريق زمنية مقترحة لإعادة تنظيم الانتخابات، مع التأكيد على أن المجلس التنفيذي الحالي (برئاسة عدنان درجال) سيستمر في أداء مهامه الإدارية فقط (تصريف الأعمال) حتى إجراء الانتخابات الجديدة، ويُمنع من اتخاذ أي قرارات استراتيجية أو تتجاوز العمل الروتيني.