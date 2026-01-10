https://sarabic.ae/20260110/مبابي-يصل-جدة-لمواجهة-برشلونة-في-الكلاسيكو-فيديو-1109081635.html
مبابي يصل جدة لمواجهة برشلونة في "الكلاسيكو"... فيديو
سبوتنيك عربي
كيليان مبابي
أخبار نادي ريال مدريد
رياضة
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101840512_0:0:1186:668_1920x0_80_0_0_69ad1219a24b94351de7cdc6de170a69.jpg
وينتظر عشاق كرة القدم مواجهة الكلاسيكو في أجواء جماهيرية حماسية، حيث تستضيف المملكة العربية السعودية المباراة النهائية للبطولة، وسط اهتمام إعلامي واسع ومتابعة عالمية.وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للحظة وصول مبابي إلى مطار جدة، حيث قام بتحية عدد من الجماهير، وبدا بمزاج جيد.وتعتبر مشاركة مبابي محط أنظار الجماهير، في ظل دوره المؤثر مع ريال مدريد، وتطلعات الفريق الملكي للتتويج بلقب السوبر على حساب غريمه التقليدي برشلونة.
كيليان مبابي, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, نادي الفيديو
حط النجم الفرنسي كيليان مبابي، فجر اليوم السبت رحالة، في مدينة جدة، استعدادا للمشاركة في مباراة القمة المرتقبة بنهائي كأس السوبر الإسباني، التي تجمع ريال مدريد وبرشلونة.
وينتظر عشاق كرة القدم مواجهة الكلاسيكو في أجواء جماهيرية حماسية، حيث تستضيف المملكة العربية السعودية المباراة النهائية للبطولة، وسط اهتمام إعلامي واسع ومتابعة عالمية.
وعند انتصاف ليل أمس الجمعة، كتب مبابي على حسابه: "السلام عليكم السعودية".
وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للحظة وصول مبابي إلى مطار جدة، حيث قام بتحية عدد من الجماهير، وبدا بمزاج جيد.
وتعتبر مشاركة مبابي محط أنظار الجماهير، في ظل دوره المؤثر مع ريال مدريد، وتطلعات الفريق الملكي للتتويج بلقب السوبر على حساب غريمه التقليدي برشلونة.