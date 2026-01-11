"أنا حزين جدا"... محرز يعتذر من الجماهير الجزائرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260111/أنا-حزين-جدا-محرز-يعتذر-من-الجماهير-الجزائرية-1109126802.html
"أنا حزين جدا"... محرز يعتذر من الجماهير الجزائرية
"أنا حزين جدا"... محرز يعتذر من الجماهير الجزائرية
سبوتنيك عربي
عبّر قائد المنتخب الوطني الجزائري، رياض محرز، عن حزنه العميق عقب خروج منتخب الجزائر من الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا 2025، إثر الهزيمة أمام المنتخب... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-11T14:24+0000
2026-01-11T14:24+0000
مجتمع
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/02/1047689290_0:160:3046:1873_1920x0_80_0_0_0adddea1f2fa065ca4b4f076693d6c9a.jpg
وأكد محرز أن الإقصاء كان مؤلما، مشيرا إلى أن التتويج باللقب القاري يبقى مهمة صعبة في ظل اشتداد المنافسة على مستوى المنتخبات الإفريقية.وتطرق نجم المنتخب الجزائري إلى التحكيم دون الخوض في تفاصيل، قائلا: "لا أريد الحديث عن الحكم، لكنه لم يحتسب ركلة جزاء وأشهر البطاقة الصفراء بسرعة. هذا ليس تبريرا، لكن الجميع شاهد ما حدث".وختم محرز تصريحه برسالة اعتذار للجمهور:"أتأسف للجمهور ولعائلاتنا"، مؤكدا شعوره بالمسؤولية تجاه مشاعر الجماهير التي تمنت استمرار الفريق في البطولة.إخفاقات متكررة.. ما هو سبب فشل الرياضة الليبية رغم الإنفاق الضخم؟كم ستحصل مصر والمغرب والسنغال ونيجيريا بعد التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا؟
https://sarabic.ae/20260110/مصر-تتأهل-لنصف-نهائي-أمم-أفريقيا-2025-1109109878.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/02/1047689290_169:0:2877:2031_1920x0_80_0_0_959a97cd5f6b0558b3b8ad5620fe642c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة
رياضة

"أنا حزين جدا"... محرز يعتذر من الجماهير الجزائرية

14:24 GMT 11.01.2026
© AP Photo / Lee Smithرياض محرز
رياض محرز - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Lee Smith
تابعنا عبر
عبّر قائد المنتخب الوطني الجزائري، رياض محرز، عن حزنه العميق عقب خروج منتخب الجزائر من الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا 2025، إثر الهزيمة أمام المنتخب النيجيري.
وأكد محرز أن الإقصاء كان مؤلما، مشيرا إلى أن التتويج باللقب القاري يبقى مهمة صعبة في ظل اشتداد المنافسة على مستوى المنتخبات الإفريقية.
وقال في تصريحاته لوسائل الإعلام: "كنت أتمنى التتويج بلقب ثانٍ بعد إنجاز 2019، لكن الإقصاء في ربع النهائي مؤلم جدا. الفوز بكأس إفريقيا ليس سهلا، وهذا الجيل الجديد مطالب بتجاوز مثل هذه المراحل الصعبة. غادرنا البطولة مرفوعي الرأس".
منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
مجتمع
مصر تتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا 2025
أمس, 21:28 GMT
وتطرق نجم المنتخب الجزائري إلى التحكيم دون الخوض في تفاصيل، قائلا: "لا أريد الحديث عن الحكم، لكنه لم يحتسب ركلة جزاء وأشهر البطاقة الصفراء بسرعة. هذا ليس تبريرا، لكن الجميع شاهد ما حدث".
وختم محرز تصريحه برسالة اعتذار للجمهور:"أتأسف للجمهور ولعائلاتنا"، مؤكدا شعوره بالمسؤولية تجاه مشاعر الجماهير التي تمنت استمرار الفريق في البطولة.
إخفاقات متكررة.. ما هو سبب فشل الرياضة الليبية رغم الإنفاق الضخم؟
كم ستحصل مصر والمغرب والسنغال ونيجيريا بعد التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала