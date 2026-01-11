https://sarabic.ae/20260111/أنا-حزين-جدا-محرز-يعتذر-من-الجماهير-الجزائرية-1109126802.html
"أنا حزين جدا"... محرز يعتذر من الجماهير الجزائرية
"أنا حزين جدا"... محرز يعتذر من الجماهير الجزائرية
سبوتنيك عربي
عبّر قائد المنتخب الوطني الجزائري، رياض محرز، عن حزنه العميق عقب خروج منتخب الجزائر من الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا 2025، إثر الهزيمة أمام المنتخب... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-11T14:24+0000
2026-01-11T14:24+0000
2026-01-11T14:24+0000
مجتمع
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/02/1047689290_0:160:3046:1873_1920x0_80_0_0_0adddea1f2fa065ca4b4f076693d6c9a.jpg
وأكد محرز أن الإقصاء كان مؤلما، مشيرا إلى أن التتويج باللقب القاري يبقى مهمة صعبة في ظل اشتداد المنافسة على مستوى المنتخبات الإفريقية.وتطرق نجم المنتخب الجزائري إلى التحكيم دون الخوض في تفاصيل، قائلا: "لا أريد الحديث عن الحكم، لكنه لم يحتسب ركلة جزاء وأشهر البطاقة الصفراء بسرعة. هذا ليس تبريرا، لكن الجميع شاهد ما حدث".وختم محرز تصريحه برسالة اعتذار للجمهور:"أتأسف للجمهور ولعائلاتنا"، مؤكدا شعوره بالمسؤولية تجاه مشاعر الجماهير التي تمنت استمرار الفريق في البطولة.إخفاقات متكررة.. ما هو سبب فشل الرياضة الليبية رغم الإنفاق الضخم؟كم ستحصل مصر والمغرب والسنغال ونيجيريا بعد التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا؟
https://sarabic.ae/20260110/مصر-تتأهل-لنصف-نهائي-أمم-أفريقيا-2025-1109109878.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/02/1047689290_169:0:2877:2031_1920x0_80_0_0_959a97cd5f6b0558b3b8ad5620fe642c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة
"أنا حزين جدا"... محرز يعتذر من الجماهير الجزائرية
عبّر قائد المنتخب الوطني الجزائري، رياض محرز، عن حزنه العميق عقب خروج منتخب الجزائر من الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا 2025، إثر الهزيمة أمام المنتخب النيجيري.
وأكد محرز أن الإقصاء كان مؤلما، مشيرا إلى أن التتويج باللقب القاري يبقى مهمة صعبة في ظل اشتداد المنافسة على مستوى المنتخبات الإفريقية.
وقال في تصريحاته لوسائل الإعلام: "كنت أتمنى التتويج بلقب ثانٍ بعد إنجاز 2019، لكن الإقصاء في ربع النهائي مؤلم جدا. الفوز بكأس إفريقيا ليس سهلا، وهذا الجيل الجديد مطالب بتجاوز مثل هذه المراحل الصعبة. غادرنا البطولة مرفوعي الرأس".
وتطرق نجم المنتخب الجزائري إلى التحكيم دون الخوض في تفاصيل، قائلا: "لا أريد الحديث عن الحكم، لكنه لم يحتسب ركلة جزاء وأشهر البطاقة الصفراء بسرعة. هذا ليس تبريرا، لكن الجميع شاهد ما حدث".
وختم محرز تصريحه برسالة اعتذار للجمهور:"أتأسف للجمهور ولعائلاتنا"، مؤكدا شعوره بالمسؤولية تجاه مشاعر الجماهير التي تمنت استمرار الفريق في البطولة.