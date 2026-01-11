https://sarabic.ae/20260111/الرياضة-الليبية-أموال-تهدر-ولا-إنجازات-تذكر-1109124997.html

إخفاقات متكررة.. ما هو سبب فشل الرياضة الليبية رغم الإنفاق الضخم؟

إخفاقات متكررة.. ما هو سبب فشل الرياضة الليبية رغم الإنفاق الضخم؟

رغم ما تحظى به الرياضة في ليبيا من اهتمام رسمي وشعبي، ورغم ما يضخ فيها سنويا من أموال طائلة، خاصة في كرة القدم تحت عناوين الدعم والرعاية والتجهيز والمشاركات...

وقد تكررت الإخفاقات في البطولات الإقليمية والدولية، وتراجع تصنيف المنتخبات الوطنية، مع غياب شبه كامل للإنجازات التي تعكس حجم الصرف والوعود المعلنة.وهذا التناقض الواضح بين حجم الإنفاق وضعف المخرجات يثير تساؤلات جوهرية، حول آليات إدارة القطاع الرياضي، وطرق صرف الميزانيات، ومدى خضوعها للرقابة والمحاسبة، فبدلا من أن تكون الرياضة رافدا للوحدة الوطنية، ومساحة لصناعة الأبطال، تحولت في كثير من الأحيان إلى عبء مالي بلا عائد ملموس، تُستهلك فيه الموارد دون رؤية واضحة او استراتيجية مستدامة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية وخدمية خانقة.وأشار البوسيفي إلى أن "من بين أبرز الإشكاليات غياب التخطيط طويل المدى، إلى جانب التغيير المتكرر للإدارات، دون وجود محاسبة حقيقية للشخصيات التي تولت رئاسة الاتحادات، أو المسؤوليات الرياضية أو الوزارية، وغالبا ما تغادر هذه الإدارات مواقعها دون مساءلة، في حين تتم عمليات التكليف وفق منطق المحاصصة، لا على أساس الكفاءة والخبرة".وأضاف أن "هذه العوامل أسهمت في ترسيخ حالة من العمل العشوائي داخل المنظومة الرياضية، إذ يرتبط الاهتمام بالرياضة وبالمنتخبات على وجه الخصوص بثقافة الفزعة، فلا يبدأ التحرك الجاد إلا قبل أسبوع أو 10 أيام من أي استحقاق رياضي لتجمع الإمكانيات على عجل للمشاركة في بطولة أو حدث ما، وتكون النتيجة في الغالب إخفاقا جديدا".كما لفت البوسيفي إلى نقطة جوهرية أخرى، تتمثل "في تركيز الاتحادات والوزارات، حتى في حال وجود اهتمام محدود على الفريق الأول فقط وفي مناسبات محددة، فالفريق الأول يستحوذ على جل المصاريف، والاهتمام وبطريقة عشوائية في مقابل إهمال شبه كامل للاستثمار في الفئات السنية واكتشاف المواهب، وغياب أي خطة مستقبلية واضحة سواء كانت خمسية أو طويلة الامد".وأوضح البوسيفي أن "عملية اكتشاف المواهب في ليبيا تتم غالبا بالصدفة، وليس من خلال عمل علمي أو أكاديمي احترافي، الأمر الذي ينعكس سلبا على جودة كرة القدم، ويُضاف إلى ذلك ضعف أعداد المدربين المختصين في الفئات السنية الصغرى، والاعتماد على أساليب تدريب تقليدية وقديمة، ما يؤدي إلى إنتاج كرة قدم بطيئة، وغير قادرة على المنافسة، مؤكدا أن "مجمل هذه العوامل تقود حتما إلى نتائج غير مرضية، وإخفاقات متكررة". وختم الإعلامي والناقد الرياضي، علي البوسيفي، تصريحاته بالتشديد على أن "العلاج يبدأ بتشخيص هذه المشكلات، وكشفها بوضوح وشفافية، ثم معالجتها ضمن خطة سليمة وجديدة، تقوم على التخطيط والمحاسبة والاستثمار الحقيقي في الإنسان، بهدف تصحيح المسار وتفادي الإخفاقات مستقبلا".وفي السياق ذاته، أكد المدرب السابق للمنتخب الليبي، جلال الدامجة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الوسط الرياضي يتساءل اليوم عن أسباب الإخفاقات المتكررة لكرة القدم الليبية، سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو الأندية"، مشيرا إلى أن "الخروج المبكر أصبح سمة مشتركة في أغلب المشاركات، وهو أمر غير طبيعي رغم توفر الإمكانيات المادية في السنوات الأخيرة".وتساءل الدامجة عن "مدى جدية المنظومة الرياضية القائمة في تطوير كرة القدم الليبية"، قائلا: "هل هناك تخطيط حقيقي هل توجد برامج واضحة واستراتيجيات منظمة، وهل يتم الاهتمام بالفئات السنية وتطوير المدربين والإداريين والحكام؟".كما طرح تساؤلات حول "إدارة الأندية ومدى احترافيتها وامتلاكها للكفاءات القادرة على التطوير، إضافة إلى غياب دوري قوي ومنظم من مجموعة واحدة أو مجموعتين بمعايير واضحة ولوائح تطبّق على الجميع، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على مستوى المنافسة".وأشار إلى أن "جميع الدول من حولنا تتقدم وتتطور، في حين تسير الكرة الليبية إلى الخلف، رغم توفر الموارد"، معتبرا أن "الإدارة هي العنصر الأساسي في نجاح أي مشروع، فكيف إذا كان المشروع رياضيا ويعد مشروع دولة يحتاج إلى خطط وبرامج ورؤية واضحة".وأكد أن "ضعف الدوري ينعكس بشكل مباشر على نتائج الأندية المتحصلة على البطولات المحلية، والتي غالبا ما تخرج من الأدوار الاولى في المشاركات الخارجية"، معتبرا أن "هذه العوامل مجتمعة تسببت في تراجع الكرة الليبية، والسير في الطريق الخطا".وختم الدامجة تصريحاته بالتأكيد على أن "الأمل ما زال قائما"، معربا عن تمنياته بأن "تقود المرحلة المقبلة شخصيات رياضية مخلصة تمتلك الحنكة والخبرة، وتضع النزاهة والإخلاص في العمل على رأس أولوياتها".

