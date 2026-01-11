إيلون ماسك يتهم بريطانيا بـ"قمع حرية التعبير"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
إيلون ماسك يتهم بريطانيا بـ"قمع حرية التعبير"
إيلون ماسك يتهم بريطانيا بـ"قمع حرية التعبير"
© AP Photo / Evan Vucci رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
اتهم الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، الحكومة البريطانية بمحاولة تقييد حرية التعبير، على خلفية تهديد وزراء بريطانيا، كير ستارمر، بفرض غرامات أو حظر محتمل لمنصة "إكس" التي يملكها، بسبب استخدام أداة الذكاء الاصطناعي "غروك" في إنتاج صور غير لائقة لنساء وأطفال دون الحصول على موافقتهم.
وزعم ماسك أن تطبيق "غروك" تصدّر قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا في متجر التطبيقات البريطاني ليلة الجمعة الماضي، عقب تحذيرات حكومية طالبت بإزالة خاصية إنشاء الصور المسيئة.

ونشر ماسك صور مفبركة لرئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مرتديا ملابس سباحة نسائية، من تصميم أدوات الذكاء الاصطناعي "غوغل جيميناي" و"تشات جي تي"، وكتب معها تعليقا على تهديدات الحظر إن "بريطانيا تريد فقط قمع حرية التعبير".

وأثارت أداة "غروك" موجة واسعة من الجدل، بعد إساءة استخدامها في التلاعب بصور آلاف النساء، بدءا من نزع الملابس رقميا أو إظهارهن بملابس سباحة فاضحة، وصولا إلى تعديل الصور بشكل مفرط.
وتداول مستخدمون مطالبات بإضافة مشاهد عنف إلى الصور، مثل إظهار كدمات أو دماء، وعرض صور لنساء مقيّدات أو مكمّمات الأفواه أو يتعرضن لإطلاق نار، ما فاقم المخاوف بشأن خطورة المحتوى المنتشر.
رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
رئيس الوزراء البريطاني يهدد بحظر منصة "إكس" في بلاده
9 يناير, 20:24 GMT
من جهتها، أعلنت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال، يوم الجمعة الماضي، أن الحكومة تدرس بجدية حظر منصة "إكس" في المملكة المتحدة، مؤكدة أنها تتوقع من هيئة تنظيم الاتصالات "أوفكوم" اتخاذ إجراءات خلال أيام، بعد طلبها إجابات عاجلة من المنصة.
وشددت كيندال على أن قانون السلامة على الإنترنت يمنح السلطات صلاحيات لحجب الخدمات في حال عدم الامتثال، مؤكدة أن أي قرار تتخذه "أوفكوم" في هذا الإطار سيحظى بدعم حكومي كامل.
كما أيد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، المخاوف البريطانية، قائلا إن "مواطني العالم يستحقون أفضل من ذلك"، مشيرا إلى أن بلاده حظرت مؤخرا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما، في ظل تصاعد الجدل حول محتوى الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل.
