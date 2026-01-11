https://sarabic.ae/20260111/إيلون-ماسك-يتهم-بريطانيا-بـقمع-حرية-التعبير-1109114194.html

إيلون ماسك يتهم بريطانيا بـ"قمع حرية التعبير"

إيلون ماسك يتهم بريطانيا بـ"قمع حرية التعبير"

سبوتنيك عربي

اتهم الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، الحكومة البريطانية بمحاولة تقييد حرية التعبير، على خلفية تهديد وزراء بريطانيا، كير ستارمر، بفرض غرامات أو حظر محتمل... 11.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-11T07:49+0000

2026-01-11T07:49+0000

2026-01-11T07:49+0000

مجتمع

إيلون ماسك

منوعات

العالم

أخبار العالم الآن

بريطانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108062751_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_ffe86e2b7926cc822cdd679a0a813133.jpg

وزعم ماسك أن تطبيق "غروك" تصدّر قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا في متجر التطبيقات البريطاني ليلة الجمعة الماضي، عقب تحذيرات حكومية طالبت بإزالة خاصية إنشاء الصور المسيئة. وأثارت أداة "غروك" موجة واسعة من الجدل، بعد إساءة استخدامها في التلاعب بصور آلاف النساء، بدءا من نزع الملابس رقميا أو إظهارهن بملابس سباحة فاضحة، وصولا إلى تعديل الصور بشكل مفرط.وتداول مستخدمون مطالبات بإضافة مشاهد عنف إلى الصور، مثل إظهار كدمات أو دماء، وعرض صور لنساء مقيّدات أو مكمّمات الأفواه أو يتعرضن لإطلاق نار، ما فاقم المخاوف بشأن خطورة المحتوى المنتشر.من جهتها، أعلنت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال، يوم الجمعة الماضي، أن الحكومة تدرس بجدية حظر منصة "إكس" في المملكة المتحدة، مؤكدة أنها تتوقع من هيئة تنظيم الاتصالات "أوفكوم" اتخاذ إجراءات خلال أيام، بعد طلبها إجابات عاجلة من المنصة.وشددت كيندال على أن قانون السلامة على الإنترنت يمنح السلطات صلاحيات لحجب الخدمات في حال عدم الامتثال، مؤكدة أن أي قرار تتخذه "أوفكوم" في هذا الإطار سيحظى بدعم حكومي كامل.كما أيد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، المخاوف البريطانية، قائلا إن "مواطني العالم يستحقون أفضل من ذلك"، مشيرا إلى أن بلاده حظرت مؤخرا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما، في ظل تصاعد الجدل حول محتوى الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل.

https://sarabic.ae/20260109/رئيس-الوزراء-البريطاني-يهدد-بحظر-منصة-إكس-في-بلاده-1109073127.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيلون ماسك, منوعات, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا