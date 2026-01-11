https://sarabic.ae/20260111/برشلونة-يتوج-بكأس-السوبر-الإسباني-بفوز-مثير-على-ريال-مدريد-1109139208.html
برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسباني بفوز مثير على ريال مدريد
توج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني عقب فوز مثير على غريمه ريال مدريد بنتيجة 3-2، في المباراة النهائية التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم
وبادر برشلونة بافتتاح التسجيل عبر رافينيا، مستفيدًا من تمريرة متقنة من فيرمين لوبيز، حيث توغل النجم البرازيلي داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية استقرت في شباك الحارس تيبو كورتوا، وفقا لمواقع رياضية. ولم يستمر تقدم الفريق الكتالوني طويلًا، إذ أدرك ريال مدريد التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد مجهود فردي لافت من فينيسيوس جونيور، الذي اخترق الدفاع من الجهة اليسرى وأطلق تسديدة قوية هزت الشباك.وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، تمكن ريال مدريد من تسجيل هدف التعادل الثاني عبر غونزالو غارسيا خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-2.ومع بداية الشوط الثاني، تبادل الفريقان محاولات السيطرة على مجريات اللعب، حيث انحصرت الخطورة الهجومية لريال مدريد بشكل أساسي في تحركات فينيسيوس جونيور، مقابل تألق لافت لثلاثي برشلونة فيرمين لوبيز ولامين يامال ورافينيا.وفي الدقيقة 73، حسم برشلونة المواجهة بهدف ثالث، بعدما سدد رافينيا كرة ارتطمت بلاعب ريال مدريد راؤول أسينسيو وغيرت اتجاهها إلى داخل الشباك، مانحًا فريقه هدف الفوز والتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني.
توج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني عقب فوز مثير على غريمه ريال مدريد بنتيجة 3-2، في المباراة النهائية التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد.
وبادر برشلونة
بافتتاح التسجيل عبر رافينيا، مستفيدًا من تمريرة متقنة من فيرمين لوبيز، حيث توغل النجم البرازيلي داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية استقرت في شباك الحارس تيبو كورتوا، وفقا لمواقع رياضية.
ولم يستمر تقدم الفريق الكتالوني طويلًا، إذ أدرك ريال مدريد
التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد مجهود فردي لافت من فينيسيوس جونيور، الذي اخترق الدفاع من الجهة اليسرى وأطلق تسديدة قوية هزت الشباك.
وعادت الإثارة لتشتعل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بعدما نجح برشلونة في التقدم مجددًا عند الدقيقة 45+4، إثر تمريرة حاسمة من بيدري وصلت إلى روبرت ليفاندوفسكي، الذي وضع الكرة بثقة في المرمى.
وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، تمكن ريال مدريد من تسجيل هدف التعادل الثاني عبر غونزالو غارسيا خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-2.
ومع بداية الشوط الثاني، تبادل الفريقان محاولات السيطرة على مجريات اللعب، حيث انحصرت الخطورة الهجومية لريال مدريد بشكل أساسي في تحركات فينيسيوس جونيور، مقابل تألق لافت لثلاثي برشلونة فيرمين لوبيز ولامين يامال ورافينيا.
وفي الدقيقة 73، حسم برشلونة المواجهة بهدف ثالث، بعدما سدد رافينيا كرة ارتطمت بلاعب ريال مدريد راؤول أسينسيو وغيرت اتجاهها إلى داخل الشباك، مانحًا فريقه هدف الفوز والتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني
.