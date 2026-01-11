برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسباني بفوز مثير على ريال مدريد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسباني بفوز مثير على ريال مدريد
توج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني عقب فوز مثير على غريمه ريال مدريد بنتيجة 3-2، في المباراة النهائية التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم...
وبادر برشلونة بافتتاح التسجيل عبر رافينيا، مستفيدًا من تمريرة متقنة من فيرمين لوبيز، حيث توغل النجم البرازيلي داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية استقرت في شباك الحارس تيبو كورتوا، وفقا لمواقع رياضية. ولم يستمر تقدم الفريق الكتالوني طويلًا، إذ أدرك ريال مدريد التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد مجهود فردي لافت من فينيسيوس جونيور، الذي اخترق الدفاع من الجهة اليسرى وأطلق تسديدة قوية هزت الشباك.وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، تمكن ريال مدريد من تسجيل هدف التعادل الثاني عبر غونزالو غارسيا خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-2.ومع بداية الشوط الثاني، تبادل الفريقان محاولات السيطرة على مجريات اللعب، حيث انحصرت الخطورة الهجومية لريال مدريد بشكل أساسي في تحركات فينيسيوس جونيور، مقابل تألق لافت لثلاثي برشلونة فيرمين لوبيز ولامين يامال ورافينيا.وفي الدقيقة 73، حسم برشلونة المواجهة بهدف ثالث، بعدما سدد رافينيا كرة ارتطمت بلاعب ريال مدريد راؤول أسينسيو وغيرت اتجاهها إلى داخل الشباك، مانحًا فريقه هدف الفوز والتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني.
برشلونة يفوز على ريال مدريد ويتوج بكأس السوبر الإسباني
برشلونة يفوز على ريال مدريد ويتوج بكأس السوبر الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
توج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني عقب فوز مثير على غريمه ريال مدريد بنتيجة 3-2، في المباراة النهائية التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد.
وبادر برشلونة بافتتاح التسجيل عبر رافينيا، مستفيدًا من تمريرة متقنة من فيرمين لوبيز، حيث توغل النجم البرازيلي داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية استقرت في شباك الحارس تيبو كورتوا، وفقا لمواقع رياضية.
نجم كرة القدم الفرنسي، كيليان مبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
مبابي يصل جدة لمواجهة برشلونة في "الكلاسيكو"... فيديو
أمس, 08:03 GMT
ولم يستمر تقدم الفريق الكتالوني طويلًا، إذ أدرك ريال مدريد التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد مجهود فردي لافت من فينيسيوس جونيور، الذي اخترق الدفاع من الجهة اليسرى وأطلق تسديدة قوية هزت الشباك.
وعادت الإثارة لتشتعل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بعدما نجح برشلونة في التقدم مجددًا عند الدقيقة 45+4، إثر تمريرة حاسمة من بيدري وصلت إلى روبرت ليفاندوفسكي، الذي وضع الكرة بثقة في المرمى.
ريال مدريد يهزم فاليكانو في الدوري الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
ريال مدريد قد يطالب برشلونة بتعويضات بملايين الدولارات
26 ديسمبر 2025, 17:32 GMT
وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، تمكن ريال مدريد من تسجيل هدف التعادل الثاني عبر غونزالو غارسيا خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-2.
ومع بداية الشوط الثاني، تبادل الفريقان محاولات السيطرة على مجريات اللعب، حيث انحصرت الخطورة الهجومية لريال مدريد بشكل أساسي في تحركات فينيسيوس جونيور، مقابل تألق لافت لثلاثي برشلونة فيرمين لوبيز ولامين يامال ورافينيا.
وفي الدقيقة 73، حسم برشلونة المواجهة بهدف ثالث، بعدما سدد رافينيا كرة ارتطمت بلاعب ريال مدريد راؤول أسينسيو وغيرت اتجاهها إلى داخل الشباك، مانحًا فريقه هدف الفوز والتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني.
