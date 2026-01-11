بعد ليل قطبي طويل دام 40 يوما.. سكان مدينة روسية يحتفلون بأول شروق للشمس ..فيديو

عربي
وشهدت المدينة في 11 يناير/كانون الثاني، انتهاء ليلة القطب الشمالي التي استمرت أربعين يوما، فاحتشد عدد من السكان في أعلى نقطة بالمدينة، لمشاهدة شروق الشمس والمشاركة في هذا التقليد السنوي الذي بدأ عام 2007.يعود هذا التقليد إلى ما يقارب عقدين، حينما قامت مجموعة صغيرة من النشطاء بالصعود إلى سطح أحد المباني للاحتفال بنهاية الليل القطبي لأول مرة. ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا الاحتفال السنوي طقسا محوريا في مورمانسك، يزداد عدد المشاركين فيه عاما بعد عام.
بعد 40 يوما من الليل القطبي الطويل، احتفل سكان مدينة مورمانسك الروسية، اليوم الأحد، بأول شروق للشمس منذ انتهاء فترة الظلام الطويلة.
وشهدت المدينة في 11 يناير/كانون الثاني، انتهاء ليلة القطب الشمالي التي استمرت أربعين يوما، فاحتشد عدد من السكان في أعلى نقطة بالمدينة، لمشاهدة شروق الشمس والمشاركة في هذا التقليد السنوي الذي بدأ عام 2007.

وعلى الرغم من البرد القارس الذي وصل إلى" -26" درجة مئوية وضباب الصباح الذي قلل من وضوح الشمس، لم يقلل ذلك من الرمزية الكبيرة للحدث، الذي يمثل عودة النور والحياة بعد فترة طويلة من الظلام.

يعود هذا التقليد إلى ما يقارب عقدين، حينما قامت مجموعة صغيرة من النشطاء بالصعود إلى سطح أحد المباني للاحتفال بنهاية الليل القطبي لأول مرة. ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا الاحتفال السنوي طقسا محوريا في مورمانسك، يزداد عدد المشاركين فيه عاما بعد عام.
