https://sarabic.ae/20260111/بوتين-لا-مجال-للتراخي-في-عمل-النيابة-العامة-1109139462.html
بوتين: لا مجال للتراخي في عمل النيابة العامة
بوتين: لا مجال للتراخي في عمل النيابة العامة
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، موظفي مكتب المدعي العام الروسي بمناسبة عيدهم المهني، معربا عن ثقته بأنهم سيواصلون الحفاظ على القانون والنظام... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-11T21:57+0000
2026-01-11T21:57+0000
2026-01-11T21:57+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0b/1109139546_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_fe85525c41716c524e81fc2206cd4b97.jpg
وقال الرئيس بوتين في خطاب متلفز: "اليوم، يُعد مكتب المدعي العام أحد أهم هياكل سلطة الدولة، تتوقف مصائر الناس وسمعتهم وثقتهم في العدالة وقوة الدولة على قرارات المدعي العام".وأضاف الرئيس بوتين: "أنا واثق من أن المدعين العامين سيواصلون أداء واجباتهم بأمانة وضمير حي، وسيحافظون على القانون والنظام بشكل موثوق".ويُحتفل بيوم المدعي العام سنويا في روسيا في 12 يناير/كانون الثاني. وقد تم إقرار هذا العيد بموجب مرسوم من الرئيس الروسي بوريس يلتسين في 29 ديسمبر/كانون الأول 1995.
https://sarabic.ae/20251109/بوتين-يهنئ-موظفي-وزارة-الداخلية-بمناسبة-عيدهم-المهني-1106917987.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0b/1109139546_124:0:1084:720_1920x0_80_0_0_a6a5df42093c6ed21ada59579e084ae3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, فلاديمير بوتين
بوتين: لا مجال للتراخي في عمل النيابة العامة
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، موظفي مكتب المدعي العام الروسي بمناسبة عيدهم المهني، معربا عن ثقته بأنهم سيواصلون الحفاظ على القانون والنظام بشكل موثوق.
وقال الرئيس بوتين في خطاب متلفز: "اليوم، يُعد مكتب المدعي العام أحد أهم هياكل سلطة الدولة، تتوقف مصائر الناس وسمعتهم وثقتهم في العدالة وقوة الدولة على قرارات المدعي العام".
وأشار بوتين إلى أن مكتب المدعي العام يتناول مجموعة واسعة من المهام المتعلقة بتحديد وقمع ومنع انتهاكات القانون، والدفاع عن حقوق ومصالح المواطنين والمجتمع والدولة واستعادتها، وتقديم مساهمة كبيرة في مكافحة الجريمة والفساد، ودعم الملاحقات القضائية للدولة في المحكمة.
وأضاف الرئيس بوتين: "أنا واثق من أن المدعين العامين سيواصلون أداء واجباتهم بأمانة وضمير حي، وسيحافظون على القانون والنظام بشكل موثوق".
وتمنى بوتين لموظفي مكتب المدعي العام الصحة والعافية والنجاح المستمر في عملهم، ونقل أطيب تمنياته إلى عائلاتهم وأصدقائهم.
ويُحتفل بيوم المدعي العام سنويا في روسيا في 12 يناير/كانون الثاني. وقد تم إقرار هذا العيد بموجب مرسوم من الرئيس الروسي بوريس يلتسين في 29 ديسمبر/كانون الأول 1995.