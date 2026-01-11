عربي
مدار الليل والنهار
أمساليوم
بث مباشر
رئيس الوزراء السوداني: المبادرة القومية للسلام حصلت على دعم دولي وإقليم "غير محدود"
قال رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، إن عام 2026 سيكون عاما للسلام، مؤكدا أن الحرب كانت مفروضة على السودانيين وأن تحقيق السلام سيتم وفقا للمبادرة القومية،... 11.01.2026
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، يوم الأحد، في العاصمة السودانية الخرطوم، قال فيه إن مبادرة السلام هي مبادرة سودانية خالصة حصلت على دعم غير محدود دوليا وإقليميا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأضاف: "هناك مؤشرات تقول إلى أن السلام قادم لا محالة وسنصل إلى بر الأمان"، مشيرا إلى أن الحكومة تتولى حاليا إنشاء الآليات الوطنية لإنفاذ المبادرة.وطرح كامل إدريس مبادرة الحكومة السودانية لوقف الحرب خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي، وتضمنت المبادرة وقفا شاملا لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
20:54 GMT 11.01.2026
قال رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، إن عام 2026 سيكون عاما للسلام، مؤكدا أن الحرب كانت مفروضة على السودانيين وأن تحقيق السلام سيتم وفقا للمبادرة القومية، التي قدمتها الحكومة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، يوم الأحد، في العاصمة السودانية الخرطوم، قال فيه إن مبادرة السلام هي مبادرة سودانية خالصة حصلت على دعم غير محدود دوليا وإقليميا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
هل تغير "مبادرة" إدريس لوقف الحرب أمام مجلس الأمن الدولي من الواقع المؤلم في السودان؟
23 ديسمبر 2025, 21:09 GMT
وأضاف: "هناك مؤشرات تقول إلى أن السلام قادم لا محالة وسنصل إلى بر الأمان"، مشيرا إلى أن الحكومة تتولى حاليا إنشاء الآليات الوطنية لإنفاذ المبادرة.
وطرح كامل إدريس مبادرة الحكومة السودانية لوقف الحرب خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي، وتضمنت المبادرة وقفا شاملا لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية.
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
17 ديسمبر 2025, 07:34 GMT
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
