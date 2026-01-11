https://sarabic.ae/20260111/رئيس-الوزراء-السوداني-المبادرة-القومية-للسلام-حصلت-على-دعم-دولي-وإقليم-غير-محدود-1109138177.html
رئيس الوزراء السوداني: المبادرة القومية للسلام حصلت على دعم دولي وإقليم "غير محدود"
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، يوم الأحد، في العاصمة السودانية الخرطوم، قال فيه إن مبادرة السلام هي مبادرة سودانية خالصة حصلت على دعم غير محدود دوليا وإقليميا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأضاف: "هناك مؤشرات تقول إلى أن السلام قادم لا محالة وسنصل إلى بر الأمان"، مشيرا إلى أن الحكومة تتولى حاليا إنشاء الآليات الوطنية لإنفاذ المبادرة.وطرح كامل إدريس مبادرة الحكومة السودانية لوقف الحرب خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي، وتضمنت المبادرة وقفا شاملا لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، يوم الأحد، في العاصمة السودانية الخرطوم، قال فيه إن مبادرة السلام هي مبادرة سودانية خالصة حصلت على دعم غير محدود دوليا وإقليميا، حسبما ذكرت وكالة
الأنباء السودانية "سونا".
23 ديسمبر 2025, 21:09 GMT
وأضاف: "هناك مؤشرات تقول إلى أن السلام قادم لا محالة وسنصل إلى بر الأمان"، مشيرا إلى أن الحكومة تتولى حاليا إنشاء الآليات الوطنية لإنفاذ المبادرة.
وطرح كامل إدريس مبادرة الحكومة السودانية
لوقف الحرب خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي، وتضمنت المبادرة وقفا شاملا لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية.
17 ديسمبر 2025, 07:34 GMT
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار
، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.