https://sarabic.ae/20260111/رئيس-الوزراء-السوداني-المبادرة-القومية-للسلام-حصلت-على-دعم-دولي-وإقليم-غير-محدود-1109138177.html

رئيس الوزراء السوداني: المبادرة القومية للسلام حصلت على دعم دولي وإقليم "غير محدود"

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، إن عام 2026 سيكون عاما للسلام، مؤكدا أن الحرب كانت مفروضة على السودانيين وأن تحقيق السلام سيتم وفقا للمبادرة القومية،... 11.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-11T20:54+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

الفترة الانتقالية في السودان

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0b/1109138309_0:0:1738:977_1920x0_80_0_0_5e518cd740a2e11a43caabc7459f9c64.jpg

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، يوم الأحد، في العاصمة السودانية الخرطوم، قال فيه إن مبادرة السلام هي مبادرة سودانية خالصة حصلت على دعم غير محدود دوليا وإقليميا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأضاف: "هناك مؤشرات تقول إلى أن السلام قادم لا محالة وسنصل إلى بر الأمان"، مشيرا إلى أن الحكومة تتولى حاليا إنشاء الآليات الوطنية لإنفاذ المبادرة.وطرح كامل إدريس مبادرة الحكومة السودانية لوقف الحرب خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي، وتضمنت المبادرة وقفا شاملا لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

