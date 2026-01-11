https://sarabic.ae/20260111/علماء-يرصدون-لأول-مرة-تنفس-النباتات-في-التوقيت-الحقيقي-1109122139.html

علماء يرصدون لأول مرة تنفس النباتات في التوقيت الحقيقي

علماء يرصدون لأول مرة تنفس النباتات في التوقيت الحقيقي

سبوتنيك عربي

طور باحثون في جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين أداة علمية متقدمة تتيح، للمرة الأولى، مراقبة حركة المسام الدقيقة في أوراق النباتات وقياس تبادل الغازات معها في... 11.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-11T12:29+0000

2026-01-11T12:29+0000

2026-01-11T12:29+0000

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0b/1109121757_0:66:1400:854_1920x0_80_0_0_d62f3da99820a129bc0b3a7daf67039b.jpg

الدراسة، التي نُشرت في مجلة "بلانت سايكولوجي"، قدّمت نظامًا جديدًا يحمل اسم “ستوماتا إن- سايت”، يهدف إلى حل معضلة قديمة في علم فسيولوجيا النبات، تتمثل في صعوبة الجمع بين مشاهدة سلوك المسام الورقية (الثغور) وقياس وظيفتها بدقة في آن واحد.وتُعد الثغور، وهي فتحات مجهرية على سطح الأوراق، عنصرًا أساسيًا في حياة النبات، إذ تسمح بدخول ثاني أكسيد الكربون اللازم لعملية البناء الضوئي، وفي الوقت نفسه تؤدي إلى فقدان الماء على شكل بخار. ويشكل هذا التوازن الدقيق تحديًا مستمرًا للنباتات، خصوصًا في البيئات الجافة.ويجمع نظام “ستوماتا إن سايت” بين ثلاث تقنيات متقدمة في منصة واحدة: المجهر الليزري الحي ثلاثي الأبعاد لرصد حركة الخلايا دون إتلافها، وأجهزة عالية الدقة لقياس تدفق ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، إضافة إلى حجرة تحكم بيئي تُمكن الباحثين من محاكاة ظروف طبيعية مختلفة.وأشار فريق البحث إلى أن المياه تظل العامل البيئي الأكثر تقييدًا للإنتاج الزراعي عالميًا، ما يجعل هذا النوع من الأبحاث ذا أهمية استراتيجية.وشارك في تطوير النظام كل من جوزيف دي. كروفورد، وداستن مايفيلد-جونز، وغلين إيه. فريد، ونيكولاس هيرنانديز، وأندرو دي. بي. ليكي، من قسم علم أحياء النبات ومعهد علم الجينوم في جامعة إلينوي، بدعم من وزارة الطاقة الأميركية، والمؤسسة الوطنية للعلوم، إضافة إلى تمويل خيري.صورة فضائية "لأطلس 31" تحير علماء الفلك

https://sarabic.ae/20260110/كاد-يمزق-نفسه-كويكب-يحطم-أرقاما-قياسية-بسرعته-الفائقة-فيديو-1109087970.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم