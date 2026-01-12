إعلام: نجاة وزير الدفاع البريطاني من قصف صواريخ "أوريشنيك"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260112/إعلام-نجاة-وزير-الدفاع-البريطاني-من-قصف-صواريخ-أوريشنيك-1109143747.html
إعلام: نجاة وزير الدفاع البريطاني من قصف صواريخ "أوريشنيك"
إعلام: نجاة وزير الدفاع البريطاني من قصف صواريخ "أوريشنيك"
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة بريطانية، أن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي كان على مقربة من موقع ضربة صاروخ "اوريشنيك" أثناء توجهه إلى كييف، حيث توقف قطاره فجأة بسبب إنذار خطر... 12.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-12T05:38+0000
2026-01-12T05:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109143587_0:29:1202:705_1920x0_80_0_0_c5075f582ea5fc7b10908abe1d4d6956.jpg
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: "هيلي كاد أن يتعرض للخطر بالقرب من مدينة لفوف عند إطلاق صاروخ من طراز "أوريشنيك".وكان هيلي في طريقه إلى كييف لتنسيق نقل صواريخ "نايتفول" الباليستية الجديدة طويلة المدى، التي لا تزال قيد التطوير.في يوم الجمعة الماضي، أكدت وزارة الدفاع الروسية، استخدام القوات الروسية صواريخ "أوريشنيك" فائقة السرعة لشن ضربة واسعة النطاق على أهداف حيوية في أوكرانيا، ردا على الهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقد نُشرت تقارير عن سلسلة انفجارات في كييف ولفوف، حيث أبلغ عمدة كييف فيتالي كليتشكو عن أضرار في البنية التحتية في المدينة، فيما سُجلت عدة انقطاعات في الكهرباء ببعض المناطق.بسرعة تفوق 12 ألف كم… معلومات عن صاروخ "أوريشنيك" الذي ردت به روسيا على استهداف مقر بوتينخبير أوروبي: صاروخ "أوريشنيك" الروسي مستحيل الاعتراض
https://sarabic.ae/20260111/رعب-في-ألمانيا-بسبب-أوريشنيك-1109113257.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109143587_112:0:1091:734_1920x0_80_0_0_b996d37dfee068c6f5def0d8702af74a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: نجاة وزير الدفاع البريطاني من قصف صواريخ "أوريشنيك"
05:38 GMT 12.01.2026

05:38 GMT 12.01.2026
وحدة صواريخ "أوريشنيك" في بيلاروسيا
وحدة صواريخ أوريشنيك في بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
© Министерство обороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت صحيفة بريطانية، أن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي كان على مقربة من موقع ضربة صاروخ "اوريشنيك" أثناء توجهه إلى كييف، حيث توقف قطاره فجأة بسبب إنذار خطر الصواريخ.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: "هيلي كاد أن يتعرض للخطر بالقرب من مدينة لفوف عند إطلاق صاروخ من طراز "أوريشنيك".

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية أكد الوزير نفسه قائلا: "كنا قريبين بما يكفي لسماع صفارات إنذار الغارات الجوية".

وكان هيلي في طريقه إلى كييف لتنسيق نقل صواريخ "نايتفول" الباليستية الجديدة طويلة المدى، التي لا تزال قيد التطوير.
وحدة صواريخ أوريشنيك تنفذ تدريب قتالي في بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
رعب في ألمانيا بسبب "أوريشنيك"
أمس, 05:53 GMT
في يوم الجمعة الماضي، أكدت وزارة الدفاع الروسية، استخدام القوات الروسية صواريخ "أوريشنيك" فائقة السرعة لشن ضربة واسعة النطاق على أهداف حيوية في أوكرانيا، ردا على الهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقد نُشرت تقارير عن سلسلة انفجارات في كييف ولفوف، حيث أبلغ عمدة كييف فيتالي كليتشكو عن أضرار في البنية التحتية في المدينة، فيما سُجلت عدة انقطاعات في الكهرباء ببعض المناطق.
بسرعة تفوق 12 ألف كم… معلومات عن صاروخ "أوريشنيك" الذي ردت به روسيا على استهداف مقر بوتين
خبير أوروبي: صاروخ "أوريشنيك" الروسي مستحيل الاعتراض
