خبير أوروبي: صاروخ "أوريشنيك" الروسي مستحيل الاعتراض

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة التابعة لها، نفذت هجوماً واسع النطاق باستخدام صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، ضمن عملية عسكرية استهدفت مواقع حيوية في أوكرانيا، رداً على محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي استهدف مقراً لإقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، نهاية العام الماضي.وأضاف البيان أن الهجوم نُفذ باستخدام "أسلحة برية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك منظومة صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، إلى جانب طائرات مسيّرة هجومية".
19:05 GMT 10.01.2026 (تم التحديث: 19:06 GMT 10.01.2026)
وصف أستاذ العلاقات الدولية، غيرهارد مانغوت، الصاروخ الروسي "أوريشنيك" بأنه من أخطر الأسلحة المستخدمة في النزاع الحالي، مشيراً إلى سرعته الفائقة وصعوبة اعتراضه وقدرته على حمل رؤوس نووية.
وقال مانغوت لوسائل إعلام ألمانية: "هذا أخطر سلاح استخدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الصراع حتى الآن، وهو من أخطر الأسلحة في العالم".
وأوضح مانغوت أن "خطورة منظومة الصواريخ أكبر بكثير، إذ تصل سرعة "أوريشنيك" إلى أكثر من 12 ألف كيلومتر في الساعة، ويكاد يكون من المستحيل اعتراضها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، كما أنها قادرة على حمل رؤوس نووية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة التابعة لها، نفذت هجوماً واسع النطاق باستخدام صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، ضمن عملية عسكرية استهدفت مواقع حيوية في أوكرانيا، رداً على محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي استهدف مقراً لإقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، نهاية العام الماضي.
وقالت الوزارة في بيان رسمي: في ليلة الجمعة، شنت القوات المسلحة الروسية هجوماً واسع النطاق، رداً على محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود، والذي وقع ليلة 29 ديسمبر (كانون الأول) 2025.
وأضاف البيان
أن الهجوم نُفذ باستخدام "أسلحة برية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك منظومة صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، إلى جانب طائرات مسيّرة هجومية".