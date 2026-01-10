https://sarabic.ae/20260110/خبير-أوروبي-صاروخ-أوريشنيك-الروسي-مستحيل-الاعتراض-1109102500.html

خبير أوروبي: صاروخ "أوريشنيك" الروسي مستحيل الاعتراض

وصف أستاذ العلاقات الدولية، غيرهارد مانغوت، الصاروخ الروسي "أوريشنيك" بأنه من أخطر الأسلحة المستخدمة في النزاع الحالي، مشيراً إلى سرعته الفائقة وصعوبة اعتراضه... 10.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال مانغوت لوسائل إعلام ألمانية: "هذا أخطر سلاح استخدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الصراع حتى الآن، وهو من أخطر الأسلحة في العالم".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة التابعة لها، نفذت هجوماً واسع النطاق باستخدام صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، ضمن عملية عسكرية استهدفت مواقع حيوية في أوكرانيا، رداً على محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي استهدف مقراً لإقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، نهاية العام الماضي.وأضاف البيان أن الهجوم نُفذ باستخدام "أسلحة برية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك منظومة صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، إلى جانب طائرات مسيّرة هجومية".خبير: صاروخا "بوريفيستنيك" و"بوسايدون" يمهدان الطريق لأسلحة متطورةالكرملين: "بوسيدون" خطوة جديدة في مجال الأمن القومي الروسي

