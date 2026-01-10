خبير أوروبي: صاروخ "أوريشنيك" الروسي مستحيل الاعتراض

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
خبير أوروبي: صاروخ "أوريشنيك" الروسي مستحيل الاعتراض
وقال مانغوت لوسائل إعلام ألمانية: "هذا أخطر سلاح استخدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الصراع حتى الآن، وهو من أخطر الأسلحة في العالم".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة التابعة لها، نفذت هجوماً واسع النطاق باستخدام صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، ضمن عملية عسكرية استهدفت مواقع حيوية في أوكرانيا، رداً على محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي استهدف مقراً لإقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، نهاية العام الماضي.وأضاف البيان أن الهجوم نُفذ باستخدام "أسلحة برية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك منظومة صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، إلى جانب طائرات مسيّرة هجومية".خبير: صاروخا "بوريفيستنيك" و"بوسايدون" يمهدان الطريق لأسلحة متطورةالكرملين: "بوسيدون" خطوة جديدة في مجال الأمن القومي الروسي
19:05 GMT 10.01.2026 (تم التحديث: 19:06 GMT 10.01.2026)
وحدة صواريخ "أوريشنيك" تنفذ تدريب قتالي في بيلاروسيا
وحدة صواريخ أوريشنيك تنفذ تدريب قتالي في بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
تابعنا عبر
وصف أستاذ العلاقات الدولية، غيرهارد مانغوت، الصاروخ الروسي "أوريشنيك" بأنه من أخطر الأسلحة المستخدمة في النزاع الحالي، مشيراً إلى سرعته الفائقة وصعوبة اعتراضه وقدرته على حمل رؤوس نووية.
وقال مانغوت لوسائل إعلام ألمانية: "هذا أخطر سلاح استخدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الصراع حتى الآن، وهو من أخطر الأسلحة في العالم".

وأوضح مانغوت أن "خطورة منظومة الصواريخ أكبر بكثير، إذ تصل سرعة "أوريشنيك" إلى أكثر من 12 ألف كيلومتر في الساعة، ويكاد يكون من المستحيل اعتراضها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، كما أنها قادرة على حمل رؤوس نووية".

لحظة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لاستهداف صاروخ أورشنيك لمواقع عسكرية أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
بسرعة تفوق 12 ألف كم… معلومات عن صاروخ "أوريشنيك" الذي ردت به روسيا على استهداف مقر بوتين
أمس, 13:57 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة التابعة لها، نفذت هجوماً واسع النطاق باستخدام صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، ضمن عملية عسكرية استهدفت مواقع حيوية في أوكرانيا، رداً على محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي استهدف مقراً لإقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، نهاية العام الماضي.
وقالت الوزارة في بيان رسمي: في ليلة الجمعة، شنت القوات المسلحة الروسية هجوماً واسع النطاق، رداً على محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود، والذي وقع ليلة 29 ديسمبر (كانون الأول) 2025.
وأضاف البيان أن الهجوم نُفذ باستخدام "أسلحة برية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك منظومة صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، إلى جانب طائرات مسيّرة هجومية".
خبير: صاروخا "بوريفيستنيك" و"بوسايدون" يمهدان الطريق لأسلحة متطورة
الكرملين: "بوسيدون" خطوة جديدة في مجال الأمن القومي الروسي
