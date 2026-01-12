عربي
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل استهداف مدينة لفوف غربي أوكرانيا بمنظومة "أوريشنيك"
الداخلية السورية: القبض على منفذي تفجير مسجد الإمام علي في حمص
الداخلية السورية: القبض على منفذي تفجير مسجد الإمام علي في حمص
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، القبض على منفذي التفجير الإرهابي في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب في حمص، والذي أسفر عن مقتل 8
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وزارة الداخلية، قولها: "نفذت قوى الأمن الداخلي في حمص بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية محكمة، ألقت خلالها القبض على أحمد عطا الله الدياب وأنس الزراد، المنتميين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي والمسؤولين عن التفجير الذي استهدف المسجد في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي".وأوضحت الوزارة أنه "تم مصادرة المضبوطات، في ما أحيل المقبوض عليهما إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".وكان وقع انفجار داخل مسجد "الإمام علي بن أبي طالب" في حي "وادي الذهب" في مدينة حمص وسط سوريا، أثناء أداء صلاة الجمعة، في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 18 بجروح متفاوتة، وفقا لوزارة الصحة السورية.
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، القبض على منفذي التفجير الإرهابي في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب في حمص، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص، وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وزارة الداخلية، قولها: "نفذت قوى الأمن الداخلي في حمص بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية محكمة، ألقت خلالها القبض على أحمد عطا الله الدياب وأنس الزراد، المنتميين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي والمسؤولين عن التفجير الذي استهدف المسجد في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي".

وأضافت: "جاءت العملية بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد شامل، أسفرت عن تحديد هويتهما ومكان وجودهما، حيث ضبط بحوزتهما عبوات ناسفة، وأسلحة متنوعة، وذخائر مختلفة، إلى جانب مستندات وأدلة رقمية تثبت تورطهما في الأعمال الإرهابية".

انفجار في حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
قتلى وجرحى في انفجار إرهابي داخل مسجد بمدينة حمص وسط سوريا
26 ديسمبر 2025, 10:16 GMT
وأوضحت الوزارة أنه "تم مصادرة المضبوطات، في ما أحيل المقبوض عليهما إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وشددت الوزارة على أنها "ستظل الدرع الحصين لأبناء الوطن، تحمي أمنهم واستقرارهم، وتلاحق بلا هوادة جميع العناصر الإرهابية للقضاء على أي تهديد يمس سلامة المواطنين".
وكان وقع انفجار داخل مسجد "الإمام علي بن أبي طالب" في حي "وادي الذهب" في مدينة حمص وسط سوريا، أثناء أداء صلاة الجمعة، في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 18 بجروح متفاوتة، وفقا لوزارة الصحة السورية.
