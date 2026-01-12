بعد خسارة كأس السوبر الإسباني... ريال مدريد يحسم مصير ألونسو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260112/بعد-خسارة-كأس-السوبر-الإسباني-ريال-مدريد-يحسم-مصير-ألونسو-1109155992.html
بعد خسارة كأس السوبر الإسباني... ريال مدريد يحسم مصير ألونسو
بعد خسارة كأس السوبر الإسباني... ريال مدريد يحسم مصير ألونسو
سبوتنيك عربي
حسمت إدارة ريال مدريد، قرارها النهائي بشأن تشابي ألونسو المدير الفني للفريق بعد خسارة نهائي السوبر الإسباني أمام الغريم التقليدي برشلونة. 12.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-12T11:17+0000
2026-01-12T11:17+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
نادي برشلونة
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109154939_0:0:1605:904_1920x0_80_0_0_ca379f7c5261408b0f875958c3ec1ce3.jpg
وذكرت صحيفة "آس" أن "إدارة ريال مدريد قد قررت استمرار ألونسو في منصبه كمدير فني للنادي، حيث لا يعد مستقبل المدرب الشاب مع الميرنغي في خطر".وأضافت الصحيفة، أن أداء ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني ضد برشلونة يفتح الباب أمام استمرار ألونسو مع الفريق حيث هناك شعور أن المدرب الإسباني يجب أن لا يتحمل اللوم وإنما يجب أن يتم تحسين السلوك بشكل عام في الفريق.وأشادت الصحيفة بطريقة لعب ألونسو في لقاء الأمس وفي المقابل لم يخذله لاعبو ريال مدريد والذين قدموا كل ما في وسعهم بالرغم من سوء حالتهم البدنية حيث خلق فينيسيوس جونيور مشاكل كبيرة لدفاع البلوغرانا قبل خروجه في الشوط الثاني متأثرا بالإصابة.وأوضحت أن أولوية ريال مدريد الآن هي تحسين الحالة البدنية للاعبين ووقف نزيف الإصابات التي يعاني منها الفريق هذا الموسم إذ أصيب فيرلاند ميندي قبل مباراة الأمس في حين تعرض دين هويسن لتمزق عضلي أثناء اللقاء.وخسر الفريق الملكي نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد على ملعب "الإنماء" في السعودية.
https://sarabic.ae/20260102/الدون-يتصدر-قائمة-أغلى-25-صفقة-انتقال-في-تاريخ-ريال-مدريد-1108838159.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109154939_57:0:1482:1069_1920x0_80_0_0_fdbd6f760df395999b364d5635c4964e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, رياضة, منوعات
أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, رياضة, منوعات

بعد خسارة كأس السوبر الإسباني... ريال مدريد يحسم مصير ألونسو

11:17 GMT 12.01.2026
© AP Photo / Altaf Qadriمدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو، خلال المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني لكرة القدم ضد نادي برشلونة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، المملكة العربية السعودية، 11 يناير/ كانون الثاني 2026
مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو، خلال المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني لكرة القدم ضد نادي برشلونة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، المملكة العربية السعودية، 11 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
تابعنا عبر
حسمت إدارة ريال مدريد، قرارها النهائي بشأن تشابي ألونسو المدير الفني للفريق بعد خسارة نهائي السوبر الإسباني أمام الغريم التقليدي برشلونة.
وذكرت صحيفة "آس" أن "إدارة ريال مدريد قد قررت استمرار ألونسو في منصبه كمدير فني للنادي، حيث لا يعد مستقبل المدرب الشاب مع الميرنغي في خطر".

وأضافت الصحيفة، أن أداء ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني ضد برشلونة يفتح الباب أمام استمرار ألونسو مع الفريق حيث هناك شعور أن المدرب الإسباني يجب أن لا يتحمل اللوم وإنما يجب أن يتم تحسين السلوك بشكل عام في الفريق.
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
"الدون" يتصدر قائمة أغلى 25 صفقة انتقال في تاريخ ريال مدريد
2 يناير, 16:23 GMT
وأشادت الصحيفة بطريقة لعب ألونسو في لقاء الأمس وفي المقابل لم يخذله لاعبو ريال مدريد والذين قدموا كل ما في وسعهم بالرغم من سوء حالتهم البدنية حيث خلق فينيسيوس جونيور مشاكل كبيرة لدفاع البلوغرانا قبل خروجه في الشوط الثاني متأثرا بالإصابة.
وأوضحت أن أولوية ريال مدريد الآن هي تحسين الحالة البدنية للاعبين ووقف نزيف الإصابات التي يعاني منها الفريق هذا الموسم إذ أصيب فيرلاند ميندي قبل مباراة الأمس في حين تعرض دين هويسن لتمزق عضلي أثناء اللقاء.
وخسر الفريق الملكي نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد على ملعب "الإنماء" في السعودية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала