بعد خسارة كأس السوبر الإسباني... ريال مدريد يحسم مصير ألونسو
بعد خسارة كأس السوبر الإسباني... ريال مدريد يحسم مصير ألونسو
سبوتنيك عربي
حسمت إدارة ريال مدريد، قرارها النهائي بشأن تشابي ألونسو المدير الفني للفريق بعد خسارة نهائي السوبر الإسباني أمام الغريم التقليدي برشلونة.
وذكرت صحيفة "آس" أن "إدارة ريال مدريد قد قررت استمرار ألونسو في منصبه كمدير فني للنادي، حيث لا يعد مستقبل المدرب الشاب مع الميرنغي في خطر".وأضافت الصحيفة، أن أداء ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني ضد برشلونة يفتح الباب أمام استمرار ألونسو مع الفريق حيث هناك شعور أن المدرب الإسباني يجب أن لا يتحمل اللوم وإنما يجب أن يتم تحسين السلوك بشكل عام في الفريق.وأشادت الصحيفة بطريقة لعب ألونسو في لقاء الأمس وفي المقابل لم يخذله لاعبو ريال مدريد والذين قدموا كل ما في وسعهم بالرغم من سوء حالتهم البدنية حيث خلق فينيسيوس جونيور مشاكل كبيرة لدفاع البلوغرانا قبل خروجه في الشوط الثاني متأثرا بالإصابة.وأوضحت أن أولوية ريال مدريد الآن هي تحسين الحالة البدنية للاعبين ووقف نزيف الإصابات التي يعاني منها الفريق هذا الموسم إذ أصيب فيرلاند ميندي قبل مباراة الأمس في حين تعرض دين هويسن لتمزق عضلي أثناء اللقاء.وخسر الفريق الملكي نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد على ملعب "الإنماء" في السعودية.
