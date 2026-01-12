https://sarabic.ae/20260112/بكين-ردا-على-تصريحات-ترامب-دول-أمريكا-اللاتينية-تمتلك-الحق-في-اختيار-شركائها-1109149906.html

بكين ردا على تصريحات ترامب: دول أمريكا اللاتينية تمتلك الحق في اختيار شركائها

بكين ردا على تصريحات ترامب: دول أمريكا اللاتينية تمتلك الحق في اختيار شركائها

سبوتنيك عربي

صرحت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، بأن "جميع دول أمريكا اللاتينية، بما فيها فنزويلا، دول مستقلة لها الحق في... 12.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-12T10:16+0000

2026-01-12T10:16+0000

2026-01-12T10:16+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

الصين

اخبار أمريكا اللاتينية

ترامب

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082531419_0:0:1894:1066_1920x0_80_0_0_bb705c18756a0485c23dd411a212687a.jpg

وقالت نينغ: "جميع دول أمريكا اللاتينية دول ذات سيادة ومستقلة لها الحق في اختيار شركائها".وأكدت أنه "بغض النظر عن كيفية تغير الوضع، ستواصل الصين تعميق التعاون العملي مع دول أمريكا اللاتينية، بما فيها فنزويلا، لتعزيز التنمية المشتركة".وأوضح ترامب، خلال اجتماع مع رؤساء شركات النفط والغاز الأمريكية: "يمكن للصين أن تشتري منا من النفط بقدر ما تشاء، سواء هناك (في فنزويلا) أو في الولايات المتحدة، ويمكن لروسيا أن تحصل منا على كل النفط الذي تحتاجه. نعم، هم يحبون النفط، رغم أنهم ينتجونه بأنفسهم بكميات كبيرة. لكن الصين وروسيا وجميع الآخرين يمكنهم القدوم إلينا، وسنكون منفتحين على الأعمال التجارية تقريبا على الفور".وأضاف الرئيس الأمريكي أن الصين تحتاج إلى كميات كبيرة من النفط، وأن الولايات المتحدة مستعدة لتزويدها به.ونقلت وسائل إعلام غربية، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عزم بكين دعم فنزويلا بقوة في حماية سيادتها وحقوقها ومصالحها المشروعة، وضمان أمنها القومي.وقالت في بيان صحفي لها، إنه "بغض النظر عن الوضع السياسي في فنزويلا، فإن استعداد الصين لتعميق التعاون في مختلف المجالات وتعزيز التنمية الثنائية سيبقى دون تغيير".وزير الطاقة الأمريكي: لا نقدم ضمانات أمنية للشركات العاملة في فنزويلا حالياالرئيس الكولومبي يعلن توجهه إلى واشنطن لـ"وقف الحرب العالمية"

https://sarabic.ae/20260112/الخارجية-الصينية-واشنطن-تستهدم-موسكو-وبكين-كذريعة-لتعزيز-مصالحها-بالقطب-الشمالي-1109148636.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, الصين, اخبار أمريكا اللاتينية, ترامب, العالم