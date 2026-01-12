https://sarabic.ae/20260112/ريال-مدريد-يعلن-رسميا-إنهاء-تعاقد-تشابي-ألونسو---1109168934.html
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، إنهاء تعاقد المدرب تشابي ألونسو مع الفريق الأول بالتراضي بين الطرفين، وذلك بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام برشلونة بنتيجة 3-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، الذي أقيم على ملعب الإنماء في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وجاء قرار الإنهاء بعد فترة قصيرة نسبيًا تولى خلالها ألونسو مهمة تدريب الفريق الملكي
، خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي انتقل لتدريب المنتخب البرازيلي مطلع الموسم الحالي 2025-2026، وفقا لمواقع رياضية.
وأصدر النادي بيانًا رسميًا أعرب فيه عن شكره العميق لتشابي ألونسو وجهازه الفني على الجهود والتفاني خلال الفترة الماضية، متمنيًا لهما التوفيق في المراحل القادمة من مسيرتهما المهنية.
وأكد النادي
أن تشابي ألونسو سيظل دائمًا محل تقدير ومحبة جماهير ريال مدريد، نظرًا لكونه أحد أساطير النادي الذين جسدوا قيمه على مدار مسيرته كلاعب، مشددًا على أن "ريال مدريد سيبقى دائمًا بيته".
26 ديسمبر 2025, 17:32 GMT
خلال فترة توليه المهمة، قاد ألونسو الفريق في 34 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 24 انتصارًا، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 6 مباريات.
ويأتي هذا القرار في أعقاب هزيمة الكلاسيكو
في نهائي السوبر، والتي اعتبرت نقطة تحول حاسمة في تقييم أداء المدرب خلال الموسم الجاري، رغم البداية القوية التي شهدها الفريق في بدايات الموسم.
وتوج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني
عقب فوز مثير على غريمه ريال مدريد بنتيجة 3-2، في المباراة النهائية التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية أمس الأحد.