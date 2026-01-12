https://sarabic.ae/20260112/زيلينسكي-يمدد-التعبئة-العامة-وفرض-الأحكام-العرفية-في-أوكرانيا-1109154628.html
زيلينسكي يمدد التعبئة العامة وفرض الأحكام العرفية في أوكرانيا
قدم فلاديمير زيلينسكي اقتراحا إلى البرلمان الأوكراني "رادا"، لتمديد التعبئة العامة والأحكام العرفية في أوكرانيا لمدة 90 يوماً أخرى، قد تم تسجيل هذه الوثائق على
تم تسجيل مشاريع قوانين تقترح تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة من 3 فبراير لمدة 90 يومًا أخرى على موقع البرلمان الأوكراني اليوم الاثنين.يذكر أن زيلينسكي كان قد وقع في 30 أكتوبر الماضي قوانين تمدد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا لـ90 يوما، أي حتى 3 فبراير 2026.يُشار إلى أن الأحكام العرفية والتعبئة العامة فُرضت في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022 وتم تمديدها بشكل متواصل منذ ذلك الحين.في أغسطس/ آب 2024، اعترف فلاديمير زيلينسكي، بالتدفق القياسي للسكان من أوكرانيا، وأعلن عن إنشاء وزارة جديدة للعمل مع المواطنين الذين غادروا البلاد.وفي أوائل يوليو/ تموز الماضي، ذكرت وكالة أنباء "يونيان"، نقلًا عن وزارة السياسة الاجتماعية في أوكرانيا، أن عدد الأشخاص الأصحاء في أوكرانيا قد انخفض بنسبة 40 % مقارنة بعام 2021.وانتشرت خلال الصراع مقاطع فيديو توثّق عمليات تجنيد قسري يقوم بها عناصر مكاتب التجنيد العسكرية الأوكرانية، يظهر فيها رجال يختطفون من الشوارع ويُجبرون على الالتحاق بالخدمة وسط قيام عناصر التجنيد بضرب بعضهم، ناهيك عن حالات الفرار من البلاد نحو رومانيا والدول المجاورة، وتمرد الجنود في صفوف القوات الأوكرانية.
تم تسجيل مشاريع قوانين تقترح تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة من 3 فبراير لمدة 90 يومًا أخرى على موقع البرلمان الأوكراني اليوم الاثنين.
يذكر أن زيلينسكي كان قد وقع في 30 أكتوبر الماضي قوانين تمدد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا لـ90 يوما، أي حتى 3 فبراير 2026.
يُشار إلى أن الأحكام العرفية والتعبئة العامة فُرضت في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022 وتم تمديدها بشكل متواصل منذ ذلك الحين.
في أغسطس/ آب 2024، اعترف فلاديمير زيلينسكي، بالتدفق القياسي للسكان من أوكرانيا، وأعلن عن إنشاء وزارة جديدة للعمل مع المواطنين الذين غادروا البلاد.
وفقًا للأمم المتحدة، فرّ ما يقرب من 6.8 مليون مواطن أوكراني من البلاد منذ نهاية فبراير/ شباط 2022. ووفقًا للمنظمة، أصبحت بعض المناطق خالية من السكان، وغادرها الشباب.
وفي أوائل يوليو/ تموز الماضي، ذكرت وكالة أنباء "يونيان"، نقلًا عن وزارة السياسة الاجتماعية في أوكرانيا، أن عدد الأشخاص الأصحاء في أوكرانيا قد انخفض بنسبة 40 % مقارنة بعام 2021.
وانتشرت خلال الصراع مقاطع فيديو توثّق عمليات تجنيد قسري يقوم بها عناصر مكاتب التجنيد العسكرية الأوكرانية، يظهر فيها رجال يختطفون من الشوارع ويُجبرون على الالتحاق بالخدمة وسط قيام عناصر التجنيد بضرب بعضهم، ناهيك عن حالات الفرار من البلاد نحو رومانيا والدول المجاورة، وتمرد الجنود في صفوف القوات الأوكرانية.