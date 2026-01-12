عربي
بث مباشر
زيلينسكي يمدد التعبئة العامة وفرض الأحكام العرفية في أوكرانيا
زيلينسكي يمدد التعبئة العامة وفرض الأحكام العرفية في أوكرانيا
قدم فلاديمير زيلينسكي اقتراحا إلى البرلمان الأوكراني "رادا"، لتمديد التعبئة العامة والأحكام العرفية في أوكرانيا لمدة 90 يوماً أخرى، قد تم تسجيل هذه الوثائق على... 12.01.2026
تم تسجيل مشاريع قوانين تقترح تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة من 3 فبراير لمدة 90 يومًا أخرى على موقع البرلمان الأوكراني اليوم الاثنين.يذكر أن زيلينسكي كان قد وقع في 30 أكتوبر الماضي قوانين تمدد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا لـ90 يوما، أي حتى 3 فبراير 2026.يُشار إلى أن الأحكام العرفية والتعبئة العامة فُرضت في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022 وتم تمديدها بشكل متواصل منذ ذلك الحين.في أغسطس/ آب 2024، اعترف فلاديمير زيلينسكي، بالتدفق القياسي للسكان من أوكرانيا، وأعلن عن إنشاء وزارة جديدة للعمل مع المواطنين الذين غادروا البلاد.وفي أوائل يوليو/ تموز الماضي، ذكرت وكالة أنباء "يونيان"، نقلًا عن وزارة السياسة الاجتماعية في أوكرانيا، أن عدد الأشخاص الأصحاء في أوكرانيا قد انخفض بنسبة 40 % مقارنة بعام 2021.وانتشرت خلال الصراع مقاطع فيديو توثّق عمليات تجنيد قسري يقوم بها عناصر مكاتب التجنيد العسكرية الأوكرانية، يظهر فيها رجال يختطفون من الشوارع ويُجبرون على الالتحاق بالخدمة وسط قيام عناصر التجنيد بضرب بعضهم، ناهيك عن حالات الفرار من البلاد نحو رومانيا والدول المجاورة، وتمرد الجنود في صفوف القوات الأوكرانية.موسكو: كييف تستعد لخطوات استفزازية لإعادة الأوكرانيين من أوروبا إلى جبهات القتالأسير أوكراني: تم إرسال مجندين حاولوا الهرب إلى الخطوط الأمامية مباشرة دون تدريب
https://sarabic.ae/20250829/خبير-أوكراني-يحذر-من-كارثة-ديموغرافية-في-بلاده-1104256911.html
زيلينسكي يمدد التعبئة العامة وفرض الأحكام العرفية في أوكرانيا

10:39 GMT 12.01.2026
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
قدم فلاديمير زيلينسكي اقتراحا إلى البرلمان الأوكراني "رادا"، لتمديد التعبئة العامة والأحكام العرفية في أوكرانيا لمدة 90 يوماً أخرى، قد تم تسجيل هذه الوثائق على الموقع الإلكتروني للبرلمان.
تم تسجيل مشاريع قوانين تقترح تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة من 3 فبراير لمدة 90 يومًا أخرى على موقع البرلمان الأوكراني اليوم الاثنين.
يذكر أن زيلينسكي كان قد وقع في 30 أكتوبر الماضي قوانين تمدد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا لـ90 يوما، أي حتى 3 فبراير 2026.
يُشار إلى أن الأحكام العرفية والتعبئة العامة فُرضت في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022 وتم تمديدها بشكل متواصل منذ ذلك الحين.
كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
خبير أوكراني يحذر من كارثة ديموغرافية في بلاده
29 أغسطس 2025, 04:41 GMT
في أغسطس/ آب 2024، اعترف فلاديمير زيلينسكي، بالتدفق القياسي للسكان من أوكرانيا، وأعلن عن إنشاء وزارة جديدة للعمل مع المواطنين الذين غادروا البلاد.

وفقًا للأمم المتحدة، فرّ ما يقرب من 6.8 مليون مواطن أوكراني من البلاد منذ نهاية فبراير/ شباط 2022. ووفقًا للمنظمة، أصبحت بعض المناطق خالية من السكان، وغادرها الشباب.

وفي أوائل يوليو/ تموز الماضي، ذكرت وكالة أنباء "يونيان"، نقلًا عن وزارة السياسة الاجتماعية في أوكرانيا، أن عدد الأشخاص الأصحاء في أوكرانيا قد انخفض بنسبة 40 % مقارنة بعام 2021.
وانتشرت خلال الصراع مقاطع فيديو توثّق عمليات تجنيد قسري يقوم بها عناصر مكاتب التجنيد العسكرية الأوكرانية، يظهر فيها رجال يختطفون من الشوارع ويُجبرون على الالتحاق بالخدمة وسط قيام عناصر التجنيد بضرب بعضهم، ناهيك عن حالات الفرار من البلاد نحو رومانيا والدول المجاورة، وتمرد الجنود في صفوف القوات الأوكرانية.
موسكو: كييف تستعد لخطوات استفزازية لإعادة الأوكرانيين من أوروبا إلى جبهات القتال
أسير أوكراني: تم إرسال مجندين حاولوا الهرب إلى الخطوط الأمامية مباشرة دون تدريب
