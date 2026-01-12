https://sarabic.ae/20260112/زيلينسكي-يمدد-التعبئة-العامة-وفرض-الأحكام-العرفية-في-أوكرانيا-1109154628.html

زيلينسكي يمدد التعبئة العامة وفرض الأحكام العرفية في أوكرانيا

زيلينسكي يمدد التعبئة العامة وفرض الأحكام العرفية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

قدم فلاديمير زيلينسكي اقتراحا إلى البرلمان الأوكراني "رادا"، لتمديد التعبئة العامة والأحكام العرفية في أوكرانيا لمدة 90 يوماً أخرى، قد تم تسجيل هذه الوثائق على... 12.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-12T10:39+0000

2026-01-12T10:39+0000

2026-01-12T10:39+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg

تم تسجيل مشاريع قوانين تقترح تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة من 3 فبراير لمدة 90 يومًا أخرى على موقع البرلمان الأوكراني اليوم الاثنين.يذكر أن زيلينسكي كان قد وقع في 30 أكتوبر الماضي قوانين تمدد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا لـ90 يوما، أي حتى 3 فبراير 2026.يُشار إلى أن الأحكام العرفية والتعبئة العامة فُرضت في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022 وتم تمديدها بشكل متواصل منذ ذلك الحين.في أغسطس/ آب 2024، اعترف فلاديمير زيلينسكي، بالتدفق القياسي للسكان من أوكرانيا، وأعلن عن إنشاء وزارة جديدة للعمل مع المواطنين الذين غادروا البلاد.وفي أوائل يوليو/ تموز الماضي، ذكرت وكالة أنباء "يونيان"، نقلًا عن وزارة السياسة الاجتماعية في أوكرانيا، أن عدد الأشخاص الأصحاء في أوكرانيا قد انخفض بنسبة 40 % مقارنة بعام 2021.وانتشرت خلال الصراع مقاطع فيديو توثّق عمليات تجنيد قسري يقوم بها عناصر مكاتب التجنيد العسكرية الأوكرانية، يظهر فيها رجال يختطفون من الشوارع ويُجبرون على الالتحاق بالخدمة وسط قيام عناصر التجنيد بضرب بعضهم، ناهيك عن حالات الفرار من البلاد نحو رومانيا والدول المجاورة، وتمرد الجنود في صفوف القوات الأوكرانية.موسكو: كييف تستعد لخطوات استفزازية لإعادة الأوكرانيين من أوروبا إلى جبهات القتالأسير أوكراني: تم إرسال مجندين حاولوا الهرب إلى الخطوط الأمامية مباشرة دون تدريب

https://sarabic.ae/20250829/خبير-أوكراني-يحذر-من-كارثة-ديموغرافية-في-بلاده-1104256911.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار أوكرانيا