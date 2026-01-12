عربي
فوز المستشار هشام بدوي بمنصب رئيس مجلس النواب المصري
فوز المستشار هشام بدوي بمنصب رئيس مجلس النواب المصري
وفي كلمته... قال المستشار هشام بدوي، إن القيادة السياسية أرست دعائم ممارسة الديمقراطية بما يستلزم من الجميع التعاون الوثيق، مقدما الشكر والتقدير على الثقة التي ستظل محل اعتزاز وإجلال.وأكد المستشار هشام بدوي أن الواجب التشريعي يستلزم ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية.وكان أعضاء مجلس النواب المصري أدوا اليمين الدستورية، في الفصل التشريعي الثالث 2026، فيما توجهت رئيسة الجلسة العامة النائبة عبلة الهواري، بالشكر للنواب.وشهدت الجلسة الافتتاحية، تلاوة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين أعضاء في مجلس النواب، عقبها أداء أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، ثم إجراءات انتخابات رئيس المجلس، والوكيلين.وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد أن "الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية، خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، والتي جرت فيها منافسة بين مرشحين فرديين سيتم الفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها".وطالب السيسي، عبر حسابه على فيسبوك (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها.
فوز المستشار هشام بدوي بمنصب رئيس مجلس النواب المصري

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
فاز المستشار هشام بدوي بمنصب رئيس مجلس النواب المصري، في الفصل التشريعي الثالث 2025 -2030.
وفي كلمته... قال المستشار هشام بدوي، إن القيادة السياسية أرست دعائم ممارسة الديمقراطية بما يستلزم من الجميع التعاون الوثيق، مقدما الشكر والتقدير على الثقة التي ستظل محل اعتزاز وإجلال.
وأكد المستشار هشام بدوي أن الواجب التشريعي يستلزم ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية.
وكان أعضاء مجلس النواب المصري أدوا اليمين الدستورية، في الفصل التشريعي الثالث 2026، فيما توجهت رئيسة الجلسة العامة النائبة عبلة الهواري، بالشكر للنواب.
وشهدت الجلسة الافتتاحية، تلاوة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين أعضاء في مجلس النواب، عقبها أداء أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، ثم إجراءات انتخابات رئيس المجلس، والوكيلين.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد أن "الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية، خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، والتي جرت فيها منافسة بين مرشحين فرديين سيتم الفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها".
وطالب السيسي، عبر حسابه على فيسبوك (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها.
