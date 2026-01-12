عربي
أمساليوم
بث مباشر
أكد وزير الزراعة اللبناني، الدكتور نزار هاني، أن زيارة الوفد الزراعي اللبناني إلى سوريا تكمن في التعاون الفعلي بين لبنان وسوريا، لافتا إلى أنها أول زيارة
وأكد هاني، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "البعد الأساسي للزيارة في الانفتاح بالنقاش الذي حصل خلال انعقاد اجتماع اللجنة الزراعية المشتركة، حيث جرى مناقشة الأمور الفنية الزراعية المرتبطة بين البلدين، لاسيما موضوع الاستيراد والتصدير".وكشف هاني أن "لبنان تاريخيا يصدر إلى دمشق المحاصيل الزراعية غير موجودة في سوريا، مثل الموز والفاكهة الاستوائية والحمضيات، وبالتالي هذه الصادرات لا مشكلة فيها، لكن النقاش كان في الرسوم الجديدة التي وضعتها سوريا على بعض الصادرات الزراعية"، قائلا: وأكمل: "النقطة الثانية، تمثلت في نقاش آليات "الترانزيت"، إذ أن سوريا تشكل بعد لبنان الجغرافي الذي يربطه بالأردن والعراق وفي المستقبل السعودية وكل دول الخليج".وشدّد هاني على "ضرورة وقف التهريب بين البلدين ومكافحته، لأن سوريا تعاني من التهريب كما يعاني لبنان"، قائلا: "هذا القرار غير مرتبط بوزارة الزراعة بل بالقوى الأمنية المعنية بمكافحة التهريب، ولبنان قدم عملا ملموسا في هذا المجال، لاسيما على صعيد تهريب المواشي الحية، حيث تم مصادرة نحو 100 بقرة كانت مهربة من سوريا إلى شمال لبنان".
https://sarabic.ae/20260110/بحضور-وزاري-دمشق-تستضيف-الملتقى-الاقتصادي-المصري-السوري-ما-الأهداف-والانعكاسات-1109092983.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وزير الزراعة اللبناني: طالبنا سوريا بتخفيض أو إزالة الرسوم الجمركية على صادراتنا الزراعية

16:24 GMT 12.01.2026
حصري
أكد وزير الزراعة اللبناني، الدكتور نزار هاني، أن زيارة الوفد الزراعي اللبناني إلى سوريا تكمن في التعاون الفعلي بين لبنان وسوريا، لافتا إلى أنها أول زيارة عملانية تعكس تعاونا فعليا بين البلدين.
وأكد هاني، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "البعد الأساسي للزيارة في الانفتاح بالنقاش الذي حصل خلال انعقاد اجتماع اللجنة الزراعية المشتركة، حيث جرى مناقشة الأمور الفنية الزراعية المرتبطة بين البلدين، لاسيما موضوع الاستيراد والتصدير".
وكشف هاني أن "لبنان تاريخيا يصدر إلى دمشق المحاصيل الزراعية غير موجودة في سوريا، مثل الموز والفاكهة الاستوائية والحمضيات، وبالتالي هذه الصادرات لا مشكلة فيها، لكن النقاش كان في الرسوم الجديدة التي وضعتها سوريا على بعض الصادرات الزراعية"، قائلا:

النقاش ارتبط بنقطتين، الأولى الرسوم الموضوعة على المحاصيل الزراعية اللبنانية، مثل الموز، التي طالها رسم قيمته 57 دولار للطن الواحد، وفي هذا الإطار جرى الاتفاق على آلية متابعة من خلال وزارة المالية والجمارك لإزالة الرسوم أو تخفيضها.

وأكمل: "النقطة الثانية، تمثلت في نقاش آليات "الترانزيت"، إذ أن سوريا تشكل بعد لبنان الجغرافي الذي يربطه بالأردن والعراق وفي المستقبل السعودية وكل دول الخليج".

وتابع: "الرسوم التي وضعتها سوريا كانت انخفضت سابقا من 10% إلى 2%، ولبنان يطالب اليوم بإلغاء الـ2% أو تخفيضها"، وهذا ما يتفهمه الجانب السوري، فتم الاتفاق على وضع آلية 3 أشهر لمعالجة الموضوع كما تم الاتفاق على بعض التسهيلات في خاصة بعدد من المحاصيل الزراعية".

وشدّد هاني على "ضرورة وقف التهريب بين البلدين ومكافحته، لأن سوريا تعاني من التهريب كما يعاني لبنان"، قائلا: "هذا القرار غير مرتبط بوزارة الزراعة بل بالقوى الأمنية المعنية بمكافحة التهريب، ولبنان قدم عملا ملموسا في هذا المجال، لاسيما على صعيد تهريب المواشي الحية، حيث تم مصادرة نحو 100 بقرة كانت مهربة من سوريا إلى شمال لبنان".
