أبرز لحظات حفل جوائز "غولدن غلوب" لعام 2026

تيانا تايلور تتألق بفستانها الأسود وهي تحمل جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد عن فيلم "معركة تلو الأخرى".
سيلينا غوميز تتألق على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" السنوي.
جينيفر لوبيز ترتدي فستانا باللون الذهبي وتلتقط الصور خلال وقوفها على السجادة الحمراء.
جو ألوين، ونوح جوب، وكلوي تشاو، وجيسي باكلي، وبول ميسكال، وجاكوبي جوب يتسلمون جائزة أفضل فيلم درامي عن فيلم "هامنت".
جورج كلوني وزوجته أمل كلوني خلال مشاركتهما في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب".
مايلي سايروس تقف على السجادة الحمراء وهي تضع على عينيها نظارات سوداء تشبه لون الفستان الذي ترتديه.
صورة توثق حركة استعراضية يقوم بها ديريك هوف أثناء دخوله فندق بيفرلي الذي يقام فيه حفل توزيع الجوائز.
جينيفر لورانس في صورة عفوية وهي تنظر إلى الجانب الأيسر خلال حفل توزيع الجوائز.
ليوناردو دي كابريو يتألق على السجادة الحمراء.
أودري نونا تلفت الأنظار بفستان أسود وأبيض مزيّن بربطات بيضاء، خلال التقاط الصور لها على السجادة الحمراء.
بيلا رامزي على السجادة الحمراء، ترتدي بدلة رسمية سوداء وتلفّ ذراعيها بقماش زهري من الساتان.
إيما ستون تتألق باللون الأصفر الباهت خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب".
صورة عفوية لإيلي فانينغ وهي تضحك أثناء التقاط الصور لها على السجادة الحمراء.
هادسون ويليامز يلتقط الصور التذكارية خلال مشاركته في الحفل.
مورا هيغينز تتألق بفستان أسود ورداء فضي طويل خلال التقاط الصور لها على السجادة الحمراء.
روز بيرن تفوز بجائزة أفضل أداء لممثلة عن دورها في فيلم "لو كان لي ساقان لركلتك".
جينا أورتيغا تتألق بفستان أسود طويل على السجادة الحمراء.
فاغنر مورا يعبر عن سعادته بجائزة أفضل أداء لممثل في فيلم درامي عن دوره في فيلم "العميل السري".
هايلي ستاينفيلد تستعرض حملها الأول خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب".
خلال وصول أريانا غراندي إلى حفل توزيع الجوائز، مرتدية فستانا أسود طويلا من الساتان.
