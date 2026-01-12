عربي
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260112/1109150099.html
أبرز لحظات حفل جوائز "غولدن غلوب" لعام 2026
أبرز لحظات حفل جوائز "غولدن غلوب" لعام 2026
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لأبرز الفنانين خلال مشاركتهم في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" السنوي الثالث والثمانين الذي أقيم في فندق... 12.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-12T11:17+0000
2026-01-12T11:17+0000
جوائز
حفل توزيع جوائز غولدن غلوب
أخبار العالم الآن
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109150269_0:169:2048:1321_1920x0_80_0_0_b10b5b933703e12e78ceb5ed2f11e7e0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109150269_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_2e87ab3b8214463f05ed31910af34875.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, جوائز, حفل توزيع جوائز غولدن غلوب, أخبار العالم الآن, صور
фото, جوائز, حفل توزيع جوائز غولدن غلوب, أخبار العالم الآن, صور

أبرز لحظات حفل جوائز "غولدن غلوب" لعام 2026

11:17 GMT 12.01.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لأبرز الفنانين خلال مشاركتهم في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" السنوي الثالث والثمانين الذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون، في كاليفورنيا.
© REUTERS /Mario Anzuoni

تيانا تايلور تتألق بفستانها الأسود وهي تحمل جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد عن فيلم "معركة تلو الأخرى".

تيانا تايلور تتألق بفستانها الأسود وهي تحمل جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد عن فيلم &quot;معركة تلو الأخرى&quot;. - سبوتنيك عربي
1/20
© REUTERS /Mario Anzuoni

تيانا تايلور تتألق بفستانها الأسود وهي تحمل جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد عن فيلم "معركة تلو الأخرى".

© REUTERS /Daniel Cole

سيلينا غوميز تتألق على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" السنوي.

سيلينا غوميز تتألق على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز &quot;غولدن غلوب&quot; السنوي. - سبوتنيك عربي
2/20
© REUTERS /Daniel Cole

سيلينا غوميز تتألق على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" السنوي.

© REUTERS /Daniel Cole

جينيفر لوبيز ترتدي فستانا باللون الذهبي وتلتقط الصور خلال وقوفها على السجادة الحمراء.

جينيفر لوبيز ترتدي فستانا باللون الذهبي وتلتقط الصور خلال وقوفها على السجادة الحمراء. - سبوتنيك عربي
3/20
© REUTERS /Daniel Cole

جينيفر لوبيز ترتدي فستانا باللون الذهبي وتلتقط الصور خلال وقوفها على السجادة الحمراء.

© REUTERS /Mario Anzuoni

جو ألوين، ونوح جوب، وكلوي تشاو، وجيسي باكلي، وبول ميسكال، وجاكوبي جوب يتسلمون جائزة أفضل فيلم درامي عن فيلم "هامنت".

جو ألوين، ونوح جوب، وكلوي تشاو، وجيسي باكلي، وبول ميسكال، وجاكوبي جوب يتسلمون جائزة أفضل فيلم درامي عن فيلم &quot;هامنت&quot;. - سبوتنيك عربي
4/20
© REUTERS /Mario Anzuoni

جو ألوين، ونوح جوب، وكلوي تشاو، وجيسي باكلي، وبول ميسكال، وجاكوبي جوب يتسلمون جائزة أفضل فيلم درامي عن فيلم "هامنت".

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

جورج كلوني وزوجته أمل كلوني خلال مشاركتهما في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب".

جورج كلوني وزوجته أمل كلوني خلال مشاركتهما في حفل توزيع جوائز &quot;غولدن غلوب&quot;. - سبوتنيك عربي
5/20
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

جورج كلوني وزوجته أمل كلوني خلال مشاركتهما في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب".

© REUTERS /Mike Blake

مايلي سايروس تقف على السجادة الحمراء وهي تضع على عينيها نظارات سوداء تشبه لون الفستان الذي ترتديه.

مايلي سايروس تقف على السجادة الحمراء وهي تضع على عينيها نظارات سوداء تشبه لون الفستان الذي ترتديه. - سبوتنيك عربي
6/20
© REUTERS /Mike Blake

مايلي سايروس تقف على السجادة الحمراء وهي تضع على عينيها نظارات سوداء تشبه لون الفستان الذي ترتديه.

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

صورة توثق حركة استعراضية يقوم بها ديريك هوف أثناء دخوله فندق بيفرلي الذي يقام فيه حفل توزيع الجوائز.

صورة توثق حركة استعراضية يقوم بها ديريك هوف أثناء دخوله فندق بيفرلي الذي يقام فيه حفل توزيع الجوائز. - سبوتنيك عربي
7/20
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

صورة توثق حركة استعراضية يقوم بها ديريك هوف أثناء دخوله فندق بيفرلي الذي يقام فيه حفل توزيع الجوائز.

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

جينيفر لورانس في صورة عفوية وهي تنظر إلى الجانب الأيسر خلال حفل توزيع الجوائز.

جينيفر لورانس في صورة عفوية وهي تنظر إلى الجانب الأيسر خلال حفل توزيع الجوائز. - سبوتنيك عربي
8/20
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

جينيفر لورانس في صورة عفوية وهي تنظر إلى الجانب الأيسر خلال حفل توزيع الجوائز.

© REUTERS /Daniel Cole

ليوناردو دي كابريو يتألق على السجادة الحمراء.

ليوناردو دي كابريو يتألق على السجادة الحمراء. - سبوتنيك عربي
9/20
© REUTERS /Daniel Cole

ليوناردو دي كابريو يتألق على السجادة الحمراء.

© REUTERS /Mike Blake

أودري نونا تلفت الأنظار بفستان أسود وأبيض مزيّن بربطات بيضاء، خلال التقاط الصور لها على السجادة الحمراء.

أودري نونا تلفت الأنظار بفستان أسود وأبيض مزيّن بربطات بيضاء، خلال التقاط الصور لها على السجادة الحمراء. - سبوتنيك عربي
10/20
© REUTERS /Mike Blake

أودري نونا تلفت الأنظار بفستان أسود وأبيض مزيّن بربطات بيضاء، خلال التقاط الصور لها على السجادة الحمراء.

© REUTERS /Daniel Cole

بيلا رامزي على السجادة الحمراء، ترتدي بدلة رسمية سوداء وتلفّ ذراعيها بقماش زهري من الساتان.

بيلا رامزي على السجادة الحمراء، ترتدي بدلة رسمية سوداء وتلفّ ذراعيها بقماش زهري من الساتان. - سبوتنيك عربي
11/20
© REUTERS /Daniel Cole

بيلا رامزي على السجادة الحمراء، ترتدي بدلة رسمية سوداء وتلفّ ذراعيها بقماش زهري من الساتان.

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

إيما ستون تتألق باللون الأصفر الباهت خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب".

إيما ستون تتألق باللون الأصفر الباهت خلال حفل توزيع جوائز &quot;غولدن غلوب&quot;. - سبوتنيك عربي
12/20
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

إيما ستون تتألق باللون الأصفر الباهت خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب".

© REUTERS /Mike Blake

صورة عفوية لإيلي فانينغ وهي تضحك أثناء التقاط الصور لها على السجادة الحمراء.

صورة عفوية لإيلي فانينغ وهي تضحك أثناء التقاط الصور لها على السجادة الحمراء. - سبوتنيك عربي
13/20
© REUTERS /Mike Blake

صورة عفوية لإيلي فانينغ وهي تضحك أثناء التقاط الصور لها على السجادة الحمراء.

© REUTERS /Mike Blake

هادسون ويليامز يلتقط الصور التذكارية خلال مشاركته في الحفل.

هادسون ويليامز يلتقط الصور التذكارية خلال مشاركته في الحفل. - سبوتنيك عربي
14/20
© REUTERS /Mike Blake

هادسون ويليامز يلتقط الصور التذكارية خلال مشاركته في الحفل.

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

مورا هيغينز تتألق بفستان أسود ورداء فضي طويل خلال التقاط الصور لها على السجادة الحمراء.

مورا هيغينز تتألق بفستان أسود ورداء فضي طويل خلال التقاط الصور لها على السجادة الحمراء. - سبوتنيك عربي
15/20
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

مورا هيغينز تتألق بفستان أسود ورداء فضي طويل خلال التقاط الصور لها على السجادة الحمراء.

© REUTERS /Mario Anzuoni

روز بيرن تفوز بجائزة أفضل أداء لممثلة عن دورها في فيلم "لو كان لي ساقان لركلتك".

روز بيرن تفوز بجائزة أفضل أداء لممثلة عن دورها في فيلم &quot;لو كان لي ساقان لركلتك&quot;. - سبوتنيك عربي
16/20
© REUTERS /Mario Anzuoni

روز بيرن تفوز بجائزة أفضل أداء لممثلة عن دورها في فيلم "لو كان لي ساقان لركلتك".

© REUTERS /Mike Blake

جينا أورتيغا تتألق بفستان أسود طويل على السجادة الحمراء.

جينا أورتيغا تتألق بفستان أسود طويل على السجادة الحمراء. - سبوتنيك عربي
17/20
© REUTERS /Mike Blake

جينا أورتيغا تتألق بفستان أسود طويل على السجادة الحمراء.

© REUTERS /Mario Anzuoni

فاغنر مورا يعبر عن سعادته بجائزة أفضل أداء لممثل في فيلم درامي عن دوره في فيلم "العميل السري".

فاغنر مورا يعبر عن سعادته بجائزة أفضل أداء لممثل في فيلم درامي عن دوره في فيلم &quot;العميل السري&quot;. - سبوتنيك عربي
18/20
© REUTERS /Mario Anzuoni

فاغنر مورا يعبر عن سعادته بجائزة أفضل أداء لممثل في فيلم درامي عن دوره في فيلم "العميل السري".

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

هايلي ستاينفيلد تستعرض حملها الأول خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب".

هايلي ستاينفيلد تستعرض حملها الأول خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز &quot;غولدن غلوب&quot;. - سبوتنيك عربي
19/20
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

هايلي ستاينفيلد تستعرض حملها الأول خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب".

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

خلال وصول أريانا غراندي إلى حفل توزيع الجوائز، مرتدية فستانا أسود طويلا من الساتان.

خلال وصول أريانا غراندي إلى حفل توزيع الجوائز، مرتدية فستانا أسود طويلا من الساتان. - سبوتنيك عربي
20/20
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

خلال وصول أريانا غراندي إلى حفل توزيع الجوائز، مرتدية فستانا أسود طويلا من الساتان.

