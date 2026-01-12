أبرز لحظات حفل جوائز "غولدن غلوب" لعام 2026

اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لأبرز الفنانين خلال مشاركتهم في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" السنوي الثالث والثمانين الذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون، في كاليفورنيا.