https://sarabic.ae/20260228/الإمارات-تعلن-التصدي-بنجاح-لعدد-من-الصواريخ-الإيرانية-على-الدولة--عاجل-1110854313.html
الإمارات تعلن التصدي "بنجاح" لعدد من الصواريخ الإيرانية على الدولة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109579143_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_e75cc8d112134bc5cbfe9bff31755697.jpg
وأوضحت الوزارة أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع سقوط شظايا في منطقة سكنية في مدينة أبوظبي، ما أسفر عن أضرار مادية محدودة ووفاة شخص من الجنسية الآسيوية. وأكدت الجهات المعنية أن الوضع الأمني في الدولة مستقر وتحت السيطرة الكاملة، مشيرة إلى أن الفرق المختصة تتابع المستجدات على مدار الساعة وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكان. كما شددت على أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي. وأكدت الوزارة احتفاظ الدولة بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أراضيها وسكانها وصون سيادتها ومصالحها الوطنية، مجددة التأكيد على جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات محتملة، وأن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون.وأشاد نتنياهو في كلمة له بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا "قيادته التاريخية" في هذا السياق.وأشار إلى أن "النظام الإيراني ظل على مدى 47 عاما يهدد إسرائيل وأمريكا، وارتكب مجازر بحق شعبه"، محذرا من "خطورة تسليحه بأسلحة نووية تهدد البشرية"، وفق تعبيره.وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109579143_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_e20dcaf9e51fd854e633ad626b374f8b.jpg
10:06 GMT 28.02.2026 (تم التحديث: 10:20 GMT 28.02.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعرّضت، اليوم السبت، لهجوم بصواريخ باليستية إيرانية، مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع الهجوم بكفاءة عالية وتمكنت من اعتراض عدد من الصواريخ بنجاح.
وأوضحت الوزارة أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع سقوط شظايا في منطقة سكنية في مدينة أبوظبي، ما أسفر عن أضرار مادية محدودة ووفاة شخص من الجنسية الآسيوية.
وأكدت الجهات المعنية أن الوضع الأمني في الدولة مستقر وتحت السيطرة الكاملة، مشيرة إلى أن الفرق المختصة تتابع المستجدات
على مدار الساعة وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكان.
وأدانت الوزارة الهجوم بأشد العبارات، معتبرة استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الوطنية تصعيداً خطيراً وعملاً يهدد أمن المدنيين ويقوض الاستقرار.
كما شددت على أن هذا الاعتداء
يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي.
وأكدت الوزارة احتفاظ الدولة بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أراضيها وسكانها وصون سيادتها ومصالحها الوطنية، مجددة التأكيد على جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات محتملة، وأن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، بدء إسرائيل وأمريكا عملية عسكرية مشتركة تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ"الخطر الوجودي" الذي يمثله النظام الإيراني
.
وأشاد نتنياهو في كلمة له بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا "قيادته التاريخية" في هذا السياق.
وأشار إلى أن "النظام الإيراني ظل على مدى 47 عاما يهدد إسرائيل وأمريكا
، وارتكب مجازر بحق شعبه"، محذرا من "خطورة تسليحه بأسلحة نووية تهدد البشرية"، وفق تعبيره.
ودعا نتنياهو المواطنين الإسرائيليين إلى الالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية خلال العملية العسكرية المسماة "زئير الأسد"، مؤكدا ضرورة الوحدة والشجاعة للحفاظ على أمن الدولة واستمراريتها.
وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران
، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.