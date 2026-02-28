https://sarabic.ae/20260228/الإمارات-تعلن-التصدي-بنجاح-لعدد-من-الصواريخ-الإيرانية-على-الدولة--عاجل-1110854313.html

الإمارات تعلن التصدي "بنجاح" لعدد من الصواريخ الإيرانية على الدولة

الإمارات تعلن التصدي "بنجاح" لعدد من الصواريخ الإيرانية على الدولة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعرّضت، اليوم السبت، لهجوم بصواريخ باليستية إيرانية، مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-28T10:06+0000

2026-02-28T10:06+0000

2026-02-28T10:20+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109579143_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_e75cc8d112134bc5cbfe9bff31755697.jpg

وأوضحت الوزارة أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع سقوط شظايا في منطقة سكنية في مدينة أبوظبي، ما أسفر عن أضرار مادية محدودة ووفاة شخص من الجنسية الآسيوية. وأكدت الجهات المعنية أن الوضع الأمني في الدولة مستقر وتحت السيطرة الكاملة، مشيرة إلى أن الفرق المختصة تتابع المستجدات على مدار الساعة وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكان. كما شددت على أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي. وأكدت الوزارة احتفاظ الدولة بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أراضيها وسكانها وصون سيادتها ومصالحها الوطنية، مجددة التأكيد على جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات محتملة، وأن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون.وأشاد نتنياهو في كلمة له بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا "قيادته التاريخية" في هذا السياق.وأشار إلى أن "النظام الإيراني ظل على مدى 47 عاما يهدد إسرائيل وأمريكا، وارتكب مجازر بحق شعبه"، محذرا من "خطورة تسليحه بأسلحة نووية تهدد البشرية"، وفق تعبيره.وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.

https://sarabic.ae/20260228/إيران-تعلق-الدراسة-في-الجامعات-والمدارس-وسط-الرد-على-الأعمال-العدوانية--عاجل-1110853376.html

https://sarabic.ae/20260228/الحرس-الثوري-الإيراني-لـسبوتنيك-إيران-سترد-على-الهجوم-الذي-استهدف-أراضيها-خلال-ساعات--عاجل-1110849544.html

https://sarabic.ae/20260228/ترامب-يعلن-بدء-عمليات-عسكرية-ضد-إيران-بهدف-حماية-الشعب-الأمريكي-1110849245.html

https://sarabic.ae/20260228/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-بدء-الغارات-على-إيران---عاجل-1110848057.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية