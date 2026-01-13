إعلام: واشنطن تختبر سلاحا جديدا يسبب "متلازمة هافانا"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260113/إعلام-واشنطن-تختبر-سلاحا-جديدا-يسبب-متلازمة-هافانا-1109192292.html
إعلام: واشنطن تختبر سلاحا جديدا يسبب "متلازمة هافانا"
إعلام: واشنطن تختبر سلاحا جديدا يسبب "متلازمة هافانا"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حصلت ضمن عملية سرية على جهاز يشتبه في ارتباطها بحالات "متلازمة هافانا"، وقامت باختباره لأكثر... 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T12:08+0000
2026-01-13T12:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102514/97/1025149741_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_c7dc11aa4d51ae05ae44ef4db253bd27.jpg
وجاء في التقرير المنشور في تلك الوسائل نقلا عن مصادر مطلعة، أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية حصلت على الجهاز مقابل عدة ملايين من الدولارات، بتمويل من الجيش، قبيل تنصيب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، في يناير/كانون الثاني 2025، مشيرةً إلى أن قيمة الجهاز بلغت "مبلغا ضخما"، رافضةً الإفصاح عن رقم محدد.وأضافت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن السلطات الأمريكية تحاول فهم كيفية تصنيع جهاز بهذه القدرة التدميرية المحتملة في حجم محمول، إذ قال أحد المصادر إن الجهاز يمكن وضعه داخل حقيبة ظهر عادية، ولا يزال الخبراء يدرسون الجهاز ويبحثون عن صلته بعشرات الحالات الغامضة التي عجزت السلطات عن تفسيرها حتى الآن.وفي السياق ذاته، شكك بعض المسؤولين في واشنطن حيال فعالية هذا الجهاز وعلاقته المباشرة بالأعراض المسجلة، إلا أن مخاوف أمريكية تتزايد من احتمال انتشار هذه التكنولوجيا عالميًا إذا ثبتت فعاليتها.وفي مارس/آذار 2023، خلص تقرير صادر عن الاستخبارات الأمريكية إلى أن "متلازمة هافانا" ليست ناتجة عن هجوم من خصم أجنبي، ومع ذلك، دعت لجنة مجلس الشيوخ الخاصة بالاستخبارات إلى مواصلة جمع المعلومات حول "التقنيات الجديدة للخصوم الأجانب"، بما في ذلك ما يعرف بـ"أسلحة الطاقة الموجهة".يذكر أنه في منتصف مارس 2024، نشرت المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة الأمريكية دراسة متخصصة أقرت فيها بعدم وجود تلف دماغي كبير لدى الموظفين الحكوميين الأمريكيين الذين عانوا من أعراض "متلازمة هافانا".
https://sarabic.ae/20251230/الصين-يجب-الرد-بقوة-على-مبيعات-السلاح-الأمريكية-لتايوان-1108712448.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102514/97/1025149741_0:0:885:664_1920x0_80_0_0_86131135c76d97ead2606a46bc29af79.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: واشنطن تختبر سلاحا جديدا يسبب "متلازمة هافانا"

12:08 GMT 13.01.2026
© flickr.com / U.S. Navy photo by John F. Williamsسلاح ليزر أمريكي جديد
سلاح ليزر أمريكي جديد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
© flickr.com / U.S. Navy photo by John F. Williams
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حصلت ضمن عملية سرية على جهاز يشتبه في ارتباطها بحالات "متلازمة هافانا"، وقامت باختباره لأكثر من عام، وسط انقسام داخل الإدارة الأمريكية حول فعاليته ومصدره.
وجاء في التقرير المنشور في تلك الوسائل نقلا عن مصادر مطلعة، أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية حصلت على الجهاز مقابل عدة ملايين من الدولارات، بتمويل من الجيش، قبيل تنصيب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، في يناير/كانون الثاني 2025، مشيرةً إلى أن قيمة الجهاز بلغت "مبلغا ضخما"، رافضةً الإفصاح عن رقم محدد.

ولفت التقرير إلى أن الجهاز يصدر موجات راديوية نابضة، يعتقد بعض المسؤولين والعلماء أنها قد تكون سببا في حوادث تعرف بـ"الهجمات الصوتية".

وأضافت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن السلطات الأمريكية تحاول فهم كيفية تصنيع جهاز بهذه القدرة التدميرية المحتملة في حجم محمول، إذ قال أحد المصادر إن الجهاز يمكن وضعه داخل حقيبة ظهر عادية، ولا يزال الخبراء يدرسون الجهاز ويبحثون عن صلته بعشرات الحالات الغامضة التي عجزت السلطات عن تفسيرها حتى الآن.
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
الصين: يجب "الرد بقوة" على مبيعات السلاح الأمريكية لتايوان
30 ديسمبر 2025, 03:05 GMT
وفي السياق ذاته، شكك بعض المسؤولين في واشنطن حيال فعالية هذا الجهاز وعلاقته المباشرة بالأعراض المسجلة، إلا أن مخاوف أمريكية تتزايد من احتمال انتشار هذه التكنولوجيا عالميًا إذا ثبتت فعاليتها.

من جهتها، رفضت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) التعليق على التقرير، كما لم تكشف المصادر عن الجهة التي اشترت منها الحكومة الأمريكية الجهاز أو عن كيفية علمها بوجوده من الأساس.

وفي مارس/آذار 2023، خلص تقرير صادر عن الاستخبارات الأمريكية إلى أن "متلازمة هافانا" ليست ناتجة عن هجوم من خصم أجنبي، ومع ذلك، دعت لجنة مجلس الشيوخ الخاصة بالاستخبارات إلى مواصلة جمع المعلومات حول "التقنيات الجديدة للخصوم الأجانب"، بما في ذلك ما يعرف بـ"أسلحة الطاقة الموجهة".
يذكر أنه في منتصف مارس 2024، نشرت المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة الأمريكية دراسة متخصصة أقرت فيها بعدم وجود تلف دماغي كبير لدى الموظفين الحكوميين الأمريكيين الذين عانوا من أعراض "متلازمة هافانا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала