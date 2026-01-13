عربي
بث مباشر
غوتيريش يهدد بإحالة إسرائيل إلى محكمة "العدل الدولية"
غوتيريش يهدد بإحالة إسرائيل إلى محكمة "العدل الدولية"
غوتيريش يهدد بإحالة إسرائيل إلى محكمة "العدل الدولية"

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إسرائيل، من إمكانية إحالتها إلى محكمة العدل الدولية حال عدم إلغائها القوانين التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن غوتيريش قد حذر إسرائيل بإحالتها إلى محكمة العدل الدولية، إذا لم تلغ القوانين التي تستهدف وكالة "الأونروا" وتعيد الأصول والممتلكات التي استولت عليها.
وبعث غوتيريش رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حذره خلالها من أن "الأمم المتحدة لن تبقى غير مبالية بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، والتي تتعارض تعارضا مباشرا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، يجب التراجع عنها دون إبطاء".
ويشار إلى أن البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" قد أقر قانونا في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024، يحظر على وكالة "الأونروا" العمل في إسرائيل ويمنع المسؤولين فيها من الاتصال بالوكالة، ثم عدّل هذا القانون الشهر الماضي ليحظر تزويد منشآتها بالكهرباء أو المياه.
واعتبر المفوض العام لـ"أونروا"، فيليب لازاريني، أن تصويت الكنيست على هذا التشريع "أمر شائن"، مؤكدًا أنه يشكل ضربة للنظام الدولي، ويأتي كجزء من حملة ممنهجة لتشويه سمعة الوكالة الدولية.
وأضاف لازاريني أن القانون يمنح إسرائيل سلطة مصادرة ممتلكات الأمم المتحدة في القدس، وهو ما يفاقم التحديات أمام عمل "أونروا" في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين ويقوض قواعد القانون الدولي المتعلقة بعمل المنظمات الأممية.
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق غزة المبني على خطة ترامب، انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ونشر قوة استقرار دولية وتشكيل مجلس سلام للإشراف على إدارة غزة.
