مسؤول عماني: هناك محادثات مع الجانب الروسي على استجلاب تكنولوجيا الطاقة إلى السلطنة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260113/مسؤول-عماني-هناك-محادثات-مع-الجانب-الروسي-على-استجلاب-تكنولوجيا-الطاقة-إلى-السلطنة-1109200366.html
مسؤول عماني: هناك محادثات مع الجانب الروسي على استجلاب تكنولوجيا الطاقة إلى السلطنة
مسؤول عماني: هناك محادثات مع الجانب الروسي على استجلاب تكنولوجيا الطاقة إلى السلطنة
سبوتنيك عربي
أكد صلاح بن حفيظ الذهب، المدير العام للاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، أن قطاع التعدين في السلطنة انتقل نقلة جيدة في الفترة الأخيرة بالتحول من نظام... 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T15:15+0000
2026-01-13T16:03+0000
حصري
سلطنة عمان
روسيا
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109203296_0:0:697:392_1920x0_80_0_0_3253698d6e85df2f4182fb98be017dc2.jpg
وأوضح المسؤول العماني في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم توقيع ما يقارب من 30 اتفاقية للتعدين، وهناك اتفاقات أخرى بطور التوقيع، وأن سلطنة عمان بها مكونات تعدينية كثيرة تشمل النحاس والكروم والسيليكا.وأفاد بأن بلاده من أكبر الدول المنتجة للجبس بالإضافة إلى الحجر الجيري والمواد غير الكلسية وكذلك السيليكا، موضحا أن التحول إلى نظام الامتيازات فتح الباب أمام الشركات العالمية للدخول في هذا المجال خاصة مع الطلب المستمر عالميا على النحاس وخامات الطاقة النظيفة.وحول أوجه التعاون ما بين سلطنة عمان وروسيا، أكد المدير عام للاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، أن "التعاون ليس في مجال التعدين بحد ذاته، لأن مجال التعدين هو تحول لا يزال في مرحلة الاستكشافات معنا، وبدأنا بالتطوير بالتعدين لبعض المناطق، ولكن في مجال الطاقة بالطبع الجانب الروسي متقدم في هذا المجال، سواء في تكنولوجيا الغاز أو تكنولوجيا النفط".وأشار صلاح بن حفيظ الذهب، إلى أن "هناك محادثات بين الجانب العماني والجانب الروسي على استجلاب هذه التكنولوجيا إلى المنطقة، والباب مفتوح إن شاء الله إذا كان هناك شركات من الجانب الروسي لها اهتمام بالتعدين، لأن هذه المناطق التي تعرض من قبل السلطنة مفتوحة لجميع الشركات العالمية".وبشأن توجه سلطنة عمان نحو التنمية المستدامة والاعتماد على الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، ذكر المسؤول العماني أنه "والحمد لله نحن في السلطنة عندنا المنظومة تقريبا كلها متكاملة يعني وجود مناطق للطاقة الشمسية ومناطق لطاقة الرياح ولدينا طاقة الرياح بنسب عالية جدا في السلطنة، وكذلك وجود خامات مثل خامات السيليكا ذات عالية الجودة من الكوارتز التي ممكن أن تستخدم في صناعة الطاقة الشمسية لألواح الطاقة الشمسية ووجود نحاس يستخدم في كابلات الكهرباء فعندنا تقريبا معظم المعادن التي نحتاج لها لقيام بالتصنيع المحلي".وأضاف صلاح بن حفيظ الذهب: "بدأنا فعلا بإنشاء مصنع جنوب السلطنة لإنتاج السيليكون وكذلك لمراوح طاقة الرياح، وهناك تركيز في رؤية عمان، وما زال التركيز على مرحلة الاستكشاف في التعدين، لأن أبرز ملامح هذه المرحلة بدأت مثلا في الاستكشاف فعليا، ومعنا الآن بعض الشركات المحلية والعالمية بالأساس، أهمها شركة محلية من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال".
https://sarabic.ae/20250709/روسيا-تعلن-موعد-بدء-الإعفاء-المتبادل-من-التأشيرات-مع-سلطنة-عمان-1102524690.html
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109203296_81:0:604:392_1920x0_80_0_0_7790b7e0d8af4bdc90274a5baf81ca74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, سلطنة عمان, روسيا, العالم العربي, الأخبار
حصري, سلطنة عمان, روسيا, العالم العربي, الأخبار

مسؤول عماني: هناك محادثات مع الجانب الروسي على استجلاب تكنولوجيا الطاقة إلى السلطنة

15:15 GMT 13.01.2026 (تم التحديث: 16:03 GMT 13.01.2026)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAصلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان
صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد صلاح بن حفيظ الذهب، المدير العام للاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، أن قطاع التعدين في السلطنة انتقل نقلة جيدة في الفترة الأخيرة بالتحول من نظام التراخيص إلى نظام الامتيازات الاستكشافية إلى التعدين.
وأوضح المسؤول العماني في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم توقيع ما يقارب من 30 اتفاقية للتعدين، وهناك اتفاقات أخرى بطور التوقيع، وأن سلطنة عمان بها مكونات تعدينية كثيرة تشمل النحاس والكروم والسيليكا.
وأفاد بأن بلاده من أكبر الدول المنتجة للجبس بالإضافة إلى الحجر الجيري والمواد غير الكلسية وكذلك السيليكا، موضحا أن التحول إلى نظام الامتيازات فتح الباب أمام الشركات العالمية للدخول في هذا المجال خاصة مع الطلب المستمر عالميا على النحاس وخامات الطاقة النظيفة.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
روسيا تعلن موعد بدء الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع سلطنة عمان
9 يوليو 2025, 13:26 GMT
وحول أوجه التعاون ما بين سلطنة عمان وروسيا، أكد المدير عام للاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، أن "التعاون ليس في مجال التعدين بحد ذاته، لأن مجال التعدين هو تحول لا يزال في مرحلة الاستكشافات معنا، وبدأنا بالتطوير بالتعدين لبعض المناطق، ولكن في مجال الطاقة بالطبع الجانب الروسي متقدم في هذا المجال، سواء في تكنولوجيا الغاز أو تكنولوجيا النفط".
وأشار صلاح بن حفيظ الذهب، إلى أن "هناك محادثات بين الجانب العماني والجانب الروسي على استجلاب هذه التكنولوجيا إلى المنطقة، والباب مفتوح إن شاء الله إذا كان هناك شركات من الجانب الروسي لها اهتمام بالتعدين، لأن هذه المناطق التي تعرض من قبل السلطنة مفتوحة لجميع الشركات العالمية".
وبشأن توجه سلطنة عمان نحو التنمية المستدامة والاعتماد على الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، ذكر المسؤول العماني أنه "والحمد لله نحن في السلطنة عندنا المنظومة تقريبا كلها متكاملة يعني وجود مناطق للطاقة الشمسية ومناطق لطاقة الرياح ولدينا طاقة الرياح بنسب عالية جدا في السلطنة، وكذلك وجود خامات مثل خامات السيليكا ذات عالية الجودة من الكوارتز التي ممكن أن تستخدم في صناعة الطاقة الشمسية لألواح الطاقة الشمسية ووجود نحاس يستخدم في كابلات الكهرباء فعندنا تقريبا معظم المعادن التي نحتاج لها لقيام بالتصنيع المحلي".
وأضاف صلاح بن حفيظ الذهب: "بدأنا فعلا بإنشاء مصنع جنوب السلطنة لإنتاج السيليكون وكذلك لمراوح طاقة الرياح، وهناك تركيز في رؤية عمان، وما زال التركيز على مرحلة الاستكشاف في التعدين، لأن أبرز ملامح هذه المرحلة بدأت مثلا في الاستكشاف فعليا، ومعنا الآن بعض الشركات المحلية والعالمية بالأساس، أهمها شركة محلية من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала