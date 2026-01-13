https://sarabic.ae/20260113/مسؤول-عماني-هناك-محادثات-مع-الجانب-الروسي-على-استجلاب-تكنولوجيا-الطاقة-إلى-السلطنة-1109200366.html

مسؤول عماني: هناك محادثات مع الجانب الروسي على استجلاب تكنولوجيا الطاقة إلى السلطنة

مسؤول عماني: هناك محادثات مع الجانب الروسي على استجلاب تكنولوجيا الطاقة إلى السلطنة

وأوضح المسؤول العماني في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم توقيع ما يقارب من 30 اتفاقية للتعدين، وهناك اتفاقات أخرى بطور التوقيع، وأن سلطنة عمان بها مكونات تعدينية كثيرة تشمل النحاس والكروم والسيليكا.وأفاد بأن بلاده من أكبر الدول المنتجة للجبس بالإضافة إلى الحجر الجيري والمواد غير الكلسية وكذلك السيليكا، موضحا أن التحول إلى نظام الامتيازات فتح الباب أمام الشركات العالمية للدخول في هذا المجال خاصة مع الطلب المستمر عالميا على النحاس وخامات الطاقة النظيفة.وحول أوجه التعاون ما بين سلطنة عمان وروسيا، أكد المدير عام للاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، أن "التعاون ليس في مجال التعدين بحد ذاته، لأن مجال التعدين هو تحول لا يزال في مرحلة الاستكشافات معنا، وبدأنا بالتطوير بالتعدين لبعض المناطق، ولكن في مجال الطاقة بالطبع الجانب الروسي متقدم في هذا المجال، سواء في تكنولوجيا الغاز أو تكنولوجيا النفط".وأشار صلاح بن حفيظ الذهب، إلى أن "هناك محادثات بين الجانب العماني والجانب الروسي على استجلاب هذه التكنولوجيا إلى المنطقة، والباب مفتوح إن شاء الله إذا كان هناك شركات من الجانب الروسي لها اهتمام بالتعدين، لأن هذه المناطق التي تعرض من قبل السلطنة مفتوحة لجميع الشركات العالمية".وبشأن توجه سلطنة عمان نحو التنمية المستدامة والاعتماد على الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، ذكر المسؤول العماني أنه "والحمد لله نحن في السلطنة عندنا المنظومة تقريبا كلها متكاملة يعني وجود مناطق للطاقة الشمسية ومناطق لطاقة الرياح ولدينا طاقة الرياح بنسب عالية جدا في السلطنة، وكذلك وجود خامات مثل خامات السيليكا ذات عالية الجودة من الكوارتز التي ممكن أن تستخدم في صناعة الطاقة الشمسية لألواح الطاقة الشمسية ووجود نحاس يستخدم في كابلات الكهرباء فعندنا تقريبا معظم المعادن التي نحتاج لها لقيام بالتصنيع المحلي".وأضاف صلاح بن حفيظ الذهب: "بدأنا فعلا بإنشاء مصنع جنوب السلطنة لإنتاج السيليكون وكذلك لمراوح طاقة الرياح، وهناك تركيز في رؤية عمان، وما زال التركيز على مرحلة الاستكشاف في التعدين، لأن أبرز ملامح هذه المرحلة بدأت مثلا في الاستكشاف فعليا، ومعنا الآن بعض الشركات المحلية والعالمية بالأساس، أهمها شركة محلية من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال".

