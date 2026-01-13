واشنطن تصنف 3 فروع لـ"الإخوان المسلمين" في الشرق الأوسط "منظمات إرهابية"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
واشنطن تصنف 3 فروع لـ"الإخوان المسلمين" في الشرق الأوسط "منظمات إرهابية"
واشنطن تصنف 3 فروع لـ"الإخوان المسلمين" في الشرق الأوسط "منظمات إرهابية"
الإخوان المسلمين
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان عن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد فروع جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر والأردن ولبنان، وقالتا إنها تشكل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها.وقال روبيو في بيان عقب إعلان وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين تصنيف فروع "الإخوان المسلمين" في مصر والأردن ولبنان كـ"جماعات إرهابية": "تعكس هذه التصنيفات الخطوات الأولى لجهود متواصلة ومستدامة لإحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تقوم بها فروع جماعة الإخوان المسلمين أينما وجدت".وفي أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بمراجعة وضع جماعة "الإخوان المسلمين"، لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف بعض فروعها، بما فيها تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، كـ"منظمات إرهابية".وكان البيت الأبيض أعلن في ولاية ترامب الأولى في 2019، أن الإدارة تعمل على تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية أجنبية، الأمر الذي من شأنه فرض عقوبات على أقدم حركة إسلامية في مصر.وتعود جذور جماعة "الإخوان المسلمين" إلى مصر في عشرينيات القرن الماضي، حين تأسست كحركة سياسية إسلامية لمواجهة انتشار الأفكار العلمانية والقومية، وانتشرت الجماعة لاحقًا في دول إسلامية متعددة، وأصبحت لاعبًا سياسيًا واجتماعيًا مؤثرًا، وإن كانت تعمل غالبًا في إطار سري.
واشنطن تصنف 3 فروع لـ"الإخوان المسلمين" في الشرق الأوسط "منظمات إرهابية"

صنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، 3 فروع لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر والأردن ولبنان على أنها "منظمات إرهابية"، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.
وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان عن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد فروع جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر والأردن ولبنان، وقالتا إنها تشكل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها.
وقال روبيو في بيان عقب إعلان وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين تصنيف فروع "الإخوان المسلمين" في مصر والأردن ولبنان كـ"جماعات إرهابية": "تعكس هذه التصنيفات الخطوات الأولى لجهود متواصلة ومستدامة لإحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تقوم بها فروع جماعة الإخوان المسلمين أينما وجدت".

وتابع: "ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد اللازمة لممارسة الإرهاب أو دعمه".

وفي أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بمراجعة وضع جماعة "الإخوان المسلمين"، لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف بعض فروعها، بما فيها تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، كـ"منظمات إرهابية".
وكان البيت الأبيض أعلن في ولاية ترامب الأولى في 2019، أن الإدارة تعمل على تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية أجنبية، الأمر الذي من شأنه فرض عقوبات على أقدم حركة إسلامية في مصر.

وقالت سارة ساندرز، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض آنذاك، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "لقد استشار الرئيس فريق الأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه، وهذا التصنيف يسير في طريقه من خلال عملية داخلية".

وتعود جذور جماعة "الإخوان المسلمين" إلى مصر في عشرينيات القرن الماضي، حين تأسست كحركة سياسية إسلامية لمواجهة انتشار الأفكار العلمانية والقومية، وانتشرت الجماعة لاحقًا في دول إسلامية متعددة، وأصبحت لاعبًا سياسيًا واجتماعيًا مؤثرًا، وإن كانت تعمل غالبًا في إطار سري.
