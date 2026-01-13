واشنطن تصنف 3 فروع لـ"الإخوان المسلمين" في الشرق الأوسط "منظمات إرهابية"

https://sarabic.ae/20260113/واشنطن-تصنف-3-فروع-لـالإخوان-المسلمين-في-الشرق-الأوسط-منظمات-إرهابية-1109198974.html
وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان عن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد فروع جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر والأردن ولبنان، وقالتا إنها تشكل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها.وقال روبيو في بيان عقب إعلان وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين تصنيف فروع "الإخوان المسلمين" في مصر والأردن ولبنان كـ"جماعات إرهابية": "تعكس هذه التصنيفات الخطوات الأولى لجهود متواصلة ومستدامة لإحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تقوم بها فروع جماعة الإخوان المسلمين أينما وجدت".وفي أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بمراجعة وضع جماعة "الإخوان المسلمين"، لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف بعض فروعها، بما فيها تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، كـ"منظمات إرهابية".وكان البيت الأبيض أعلن في ولاية ترامب الأولى في 2019، أن الإدارة تعمل على تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية أجنبية، الأمر الذي من شأنه فرض عقوبات على أقدم حركة إسلامية في مصر.وتعود جذور جماعة "الإخوان المسلمين" إلى مصر في عشرينيات القرن الماضي، حين تأسست كحركة سياسية إسلامية لمواجهة انتشار الأفكار العلمانية والقومية، وانتشرت الجماعة لاحقًا في دول إسلامية متعددة، وأصبحت لاعبًا سياسيًا واجتماعيًا مؤثرًا، وإن كانت تعمل غالبًا في إطار سري.
وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان عن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد فروع جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر والأردن ولبنان، وقالتا إنها تشكل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها.
وقال روبيو في بيان عقب إعلان وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين تصنيف فروع "الإخوان المسلمين" في مصر والأردن ولبنان كـ"جماعات إرهابية": "تعكس هذه التصنيفات الخطوات الأولى لجهود متواصلة ومستدامة لإحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تقوم بها فروع جماعة الإخوان المسلمين أينما وجدت".
وتابع: "ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد اللازمة لممارسة الإرهاب أو دعمه".
وفي أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بمراجعة وضع جماعة "الإخوان المسلمين"، لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف بعض فروعها، بما فيها تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، كـ"منظمات إرهابية".
19 ديسمبر 2025, 18:33 GMT
وكان البيت الأبيض أعلن في ولاية ترامب الأولى في 2019، أن الإدارة تعمل على تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية
أجنبية، الأمر الذي من شأنه فرض عقوبات على أقدم حركة إسلامية في مصر.
وقالت سارة ساندرز، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض آنذاك، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "لقد استشار الرئيس فريق الأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه، وهذا التصنيف يسير في طريقه من خلال عملية داخلية".
وتعود جذور جماعة "الإخوان المسلمين" إلى مصر في عشرينيات القرن الماضي، حين تأسست كحركة سياسية إسلامية لمواجهة انتشار الأفكار العلمانية والقومية، وانتشرت الجماعة لاحقًا في دول إسلامية متعددة، وأصبحت لاعبًا سياسيًا واجتماعيًا مؤثرًا، وإن كانت تعمل غالبًا في إطار سري.