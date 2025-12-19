واشنطن تتحدث عن فرض عقوبات محتملة على "الإخوان المسلمين"

عربي
قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إن إصدارها إعلانا بشأن فرض عقوبات محتملة على جماعة الإخوان المسلمين، قد يصدر خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أننا سنصدر بعض الإعلانات بشأن جماعة الإخوان المسلمين، ليس اليوم، وإنما مطلع الأسبوع المقبل".
وتابع: "إن تصنيف الجماعات يتطلب سلسلة من الإجراءات الداخلية، فهناك أمور يجب علينا استيفاؤها، ومعايير يجب أن نلتزم بها، ومعلومات يجب أن تتوفر لدينا، وإجراءات يجب أن نتحقق منها، ومراجعات قانونية يجب إجراؤها، وهذا يستغرق وقتا... أعتقد أنه ستصدر إعلانات بهذا الشأن قريبا جدا".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
ترامب يبدأ عملية تصنيف فروع لـ"الإخوان المسلمين" كمنظمات إرهابية
24 نوفمبر, 22:30 GMT
وفي أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بمراجعة وضع جماعة الإخوان المسلمين، لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف بعض فروعها، بما فيها تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، كـ"منظمات إرهابية".
وكان البيت الأبيض أعلن في ولاية ترامب الأولى في 2019، أن الإدارة تعمل على تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية أجنبية، الأمر الذي من شأنه فرض عقوبات على أقدم حركة إسلامية في مصر.
قوات الأمن الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
الأردن يحيل قضايا جمع أموال "جماعة الإخوان" إلى النائب العام
29 سبتمبر, 07:45 GMT
وقالت سارة ساندرز، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض آنذاك، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "لقد استشار الرئيس فريق الأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه، وهذا التصنيف يسير في طريقه من خلال عملية داخلية".
وتعود جذور جماعة "الإخوان المسلمين" إلى مصر في عشرينيات القرن الماضي، حين تأسست كحركة سياسية إسلامية لمواجهة انتشار الأفكار العلمانية والقومية، وانتشرت الجماعة لاحقًا في دول إسلامية متعددة، وأصبحت لاعبًا سياسيًا واجتماعيًا مؤثرًا، وإن كانت تعمل غالبًا في إطار سري.
