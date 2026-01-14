عربي
https://sarabic.ae/20260114/إيقاف-عامل-أمريكي-عن-العمل-بعد-إهانته-لترامب-1109216215.html
إيقاف عامل أمريكي عن العمل بعد إهانته لترامب
إيقاف عامل أمريكي عن العمل بعد إهانته لترامب
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الثلاثاء، أن عاملًا في مصنع "فورد" في ديترويت، سبق أن تبادل الإهانات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما تسبب في إيقافه عن العمل... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T04:51+0000
2026-01-14T04:51+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/0f/1047807008_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a10430424b6c91e153b144a10c07b86.jpg
وفي وقت سابق من يوم أمس، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثّق قيام شخص بالصراخ في وجه ترامب، خلال جولته في مصنع "فورد" في ولاية ديترويت.وصرخ العامل في وجه الرئيس الأمريكي، قائلًا: "حامي المتحرشين بالأطفال"، في إشارة لعلاقة ترامب بقضية الممول سيئ السمعة جيفري إبستين، وجهوده لمنع الإفراج عن ملفات وزارة العدل المتعلقة بإبستين والتي كانت بحوزتها.ورد ترامب برفع إصبعه الأوسط في وجه العامل ونطق عبارة مماثلة لعبارة "تبًا لك".وذكرت إحدى تلك الوسائل أن "تي جيه سابولا، البالغ من العمر أربعين عاما، وهو عامل في خط تجميع تابع للفرع المحلي لنقابة عمال السيارات المتحدة، وقال إنه هو من صرخ في وجه ترامب، وإنه تم إيقافه عن العمل ريثما يتم التحقيق".فيما أكد مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشينغ، لوسائل إعلامية محلية صحة لقطات الفيديو، وذكر أن رد الرئيس على الإهانة كان "مناسبًا ولا لبس فيه"، وفق تعبيره.الشيوخ الأمريكي يوافق على نشر وثائق التحقيق في قضية جيفري إبستينترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم: "آخر عيد ميلاد لكم"
https://sarabic.ae/20251213/الديمقراطيون-ينشرون-مجموعة-جديدة-من-صور-جيفري-إبستين-تشمل-ترامب-وبيل-غيتس-1108100938.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/0f/1047807008_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_31f59e42b7175f76aad6fa37de15739b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إيقاف عامل أمريكي عن العمل بعد إهانته لترامب

04:51 GMT 14.01.2026
© AP Photo / Gerald Herbertالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 12 يناير 2020
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 12 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Gerald Herbert
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الثلاثاء، أن عاملًا في مصنع "فورد" في ديترويت، سبق أن تبادل الإهانات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما تسبب في إيقافه عن العمل وتحويله إلى التحقيق في الحادث.
وفي وقت سابق من يوم أمس، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثّق قيام شخص بالصراخ في وجه ترامب، خلال جولته في مصنع "فورد" في ولاية ديترويت.
وصرخ العامل في وجه الرئيس الأمريكي، قائلًا: "حامي المتحرشين بالأطفال"، في إشارة لعلاقة ترامب بقضية الممول سيئ السمعة جيفري إبستين، وجهوده لمنع الإفراج عن ملفات وزارة العدل المتعلقة بإبستين والتي كانت بحوزتها.
ورد ترامب برفع إصبعه الأوسط في وجه العامل ونطق عبارة مماثلة لعبارة "تبًا لك".
وذكرت إحدى تلك الوسائل أن "تي جيه سابولا، البالغ من العمر أربعين عاما، وهو عامل في خط تجميع تابع للفرع المحلي لنقابة عمال السيارات المتحدة، وقال إنه هو من صرخ في وجه ترامب، وإنه تم إيقافه عن العمل ريثما يتم التحقيق".
President Clinton with Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell in the White House, September 1993 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
الديمقراطيون ينشرون مجموعة جديدة من صور جيفري إبستين تشمل ترامب وبيل غيتس
13 ديسمبر 2025, 02:55 GMT

وصرح سابولا لصحيفة "واشنطن بوست"، أنه لا يندم على أفعاله، لكنه قلق بشأن مستقبل وظيفته ويعتقد أنه أصبح "هدفًا لانتقام سياسي" بسبب "إحراجه لترامب أمام أصدقائه". كما أكد أن غضبه كان مرتبطًا بشكل مباشر بـ"تورط ترامب في قضية إبستين".

فيما أكد مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشينغ، لوسائل إعلامية محلية صحة لقطات الفيديو، وذكر أن رد الرئيس على الإهانة كان "مناسبًا ولا لبس فيه"، وفق تعبيره.
الشيوخ الأمريكي يوافق على نشر وثائق التحقيق في قضية جيفري إبستين
ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم: "آخر عيد ميلاد لكم"
