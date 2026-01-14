https://sarabic.ae/20260114/إيقاف-عامل-أمريكي-عن-العمل-بعد-إهانته-لترامب-1109216215.html
أفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الثلاثاء، أن عاملًا في مصنع "فورد" في ديترويت، سبق أن تبادل الإهانات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما تسبب في إيقافه عن العمل
وفي وقت سابق من يوم أمس، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثّق قيام شخص بالصراخ في وجه ترامب، خلال جولته في مصنع "فورد" في ولاية ديترويت.وصرخ العامل في وجه الرئيس الأمريكي، قائلًا: "حامي المتحرشين بالأطفال"، في إشارة لعلاقة ترامب بقضية الممول سيئ السمعة جيفري إبستين، وجهوده لمنع الإفراج عن ملفات وزارة العدل المتعلقة بإبستين والتي كانت بحوزتها.ورد ترامب برفع إصبعه الأوسط في وجه العامل ونطق عبارة مماثلة لعبارة "تبًا لك".وذكرت إحدى تلك الوسائل أن "تي جيه سابولا، البالغ من العمر أربعين عاما، وهو عامل في خط تجميع تابع للفرع المحلي لنقابة عمال السيارات المتحدة، وقال إنه هو من صرخ في وجه ترامب، وإنه تم إيقافه عن العمل ريثما يتم التحقيق".فيما أكد مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشينغ، لوسائل إعلامية محلية صحة لقطات الفيديو، وذكر أن رد الرئيس على الإهانة كان "مناسبًا ولا لبس فيه"، وفق تعبيره.
إيقاف عامل أمريكي عن العمل بعد إهانته لترامب
أفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الثلاثاء، أن عاملًا في مصنع "فورد" في ديترويت، سبق أن تبادل الإهانات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما تسبب في إيقافه عن العمل وتحويله إلى التحقيق في الحادث.
وفي وقت سابق من يوم أمس، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثّق قيام شخص بالصراخ في وجه ترامب، خلال جولته في مصنع "فورد" في ولاية ديترويت.
وصرخ العامل في وجه الرئيس الأمريكي، قائلًا: "حامي المتحرشين بالأطفال"، في إشارة لعلاقة ترامب بقضية الممول سيئ السمعة جيفري إبستين، وجهوده لمنع الإفراج عن ملفات وزارة العدل المتعلقة بإبستين والتي كانت بحوزتها.
ورد ترامب برفع إصبعه الأوسط في وجه العامل ونطق عبارة مماثلة لعبارة "تبًا لك".
وذكرت إحدى تلك الوسائل أن "تي جيه سابولا، البالغ من العمر أربعين عاما، وهو عامل في خط تجميع تابع للفرع المحلي لنقابة عمال السيارات المتحدة، وقال إنه هو من صرخ في وجه ترامب، وإنه تم إيقافه عن العمل ريثما يتم التحقيق".
13 ديسمبر 2025, 02:55 GMT
وصرح سابولا لصحيفة "واشنطن بوست"، أنه لا يندم على أفعاله، لكنه قلق بشأن مستقبل وظيفته ويعتقد أنه أصبح "هدفًا لانتقام سياسي" بسبب "إحراجه لترامب أمام أصدقائه". كما أكد أن غضبه كان مرتبطًا بشكل مباشر بـ"تورط ترامب في قضية إبستين".
فيما أكد مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشينغ، لوسائل إعلامية محلية صحة لقطات الفيديو، وذكر أن رد الرئيس على الإهانة كان "مناسبًا ولا لبس فيه"، وفق تعبيره.