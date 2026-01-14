https://sarabic.ae/20260114/مرشح-زيلينسكي-للدفاع-الأوكرانية-مليونا-أوكراني-مطلوبون-للتجنيد-1109228116.html

مرشح زيلينسكي للدفاع الأوكرانية: مليونا أوكراني مطلوبون للتجنيد

مرشح زيلينسكي للدفاع الأوكرانية: مليونا أوكراني مطلوبون للتجنيد

سبوتنيك عربي

كشف ميخايلو فيودوروف، وزير الدفاع الأوكراني، الذي رشحه فلاديمير زيلينسكي، عن "تحديات كبيرة" تواجه وزارته، بينها "وجود ملايين المطلوبين للتجنيد، ومئات الآلاف من... 14.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-14T11:52+0000

2026-01-14T11:52+0000

2026-01-14T11:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094309617_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1a4e99feef2411040642eac80aeb599e.jpg

وقال فيودوروف، اليوم الأربعاء، في جلسة التصويت لتعيينه في البرلمان الأوكراني: "نحو مليوني أوكراني مدرجون على قوائم المطلوبين لدى مكاتب التجنيد الإقليمية، فيما غادر نحو 200 ألف شخص وحداتهم العسكرية دون إذن".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، عيّن البرلمان الأوكراني (رادا) ميخايلو فيودوروف، وزيرًا للدفاع الأوكراني في المحاولة الثانية، وصوّت 277 عضوا في البرلمان لصالح التعيين، بينما كان الحد الأدنى المطلوب 266 صوتا.وكتب النائب الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "عيّن البرلمان ميخايلو فيودوروف، وزيرًا للدفاع في أوكرانيا، وقد صوّت 277 نائبًا لصالح هذا التعيين. وصوّتت جميع الكتل البرلمانية لصالح هذا القرار".وأقر البرلمان الأوكراني، يوم أمس الثلاثاء، استقالة دينيس شميهال، من منصبه كوزير للدفاع. وعُرض عليه منصب وزير الطاقة ونائب رئيس الوزراء الأول.وترى وسائل الإعلام الأوكرانية أن زيلينسكي، "يحاول من خلال تدوير الكوادر إفشال خطة خصومه الرامية إلى عزله"، ووفقًا لما كتبته إحدى تلك الوسائل، فقد أُقيل رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليُوك (مدرج على قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا) لهذا الغرض.

https://sarabic.ae/20260113/إعلام-مداهمات-لمكافحة-الفساد-تطال-قيادات-سياسية-بارزة-في-أوكرانيا-1109212764.html

https://sarabic.ae/20260113/خبير-الغرب-لن-يستيقظ-إلا-بعد-خسارة-أوكرانيا-مدنها-الرئيسية-1109211083.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا