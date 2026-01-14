مرشح زيلينسكي للدفاع الأوكرانية: مليونا أوكراني مطلوبون للتجنيد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260114/مرشح-زيلينسكي-للدفاع-الأوكرانية-مليونا-أوكراني-مطلوبون-للتجنيد-1109228116.html
مرشح زيلينسكي للدفاع الأوكرانية: مليونا أوكراني مطلوبون للتجنيد
مرشح زيلينسكي للدفاع الأوكرانية: مليونا أوكراني مطلوبون للتجنيد
سبوتنيك عربي
كشف ميخايلو فيودوروف، وزير الدفاع الأوكراني، الذي رشحه فلاديمير زيلينسكي، عن "تحديات كبيرة" تواجه وزارته، بينها "وجود ملايين المطلوبين للتجنيد، ومئات الآلاف من... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T11:52+0000
2026-01-14T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094309617_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1a4e99feef2411040642eac80aeb599e.jpg
وقال فيودوروف، اليوم الأربعاء، في جلسة التصويت لتعيينه في البرلمان الأوكراني: "نحو مليوني أوكراني مدرجون على قوائم المطلوبين لدى مكاتب التجنيد الإقليمية، فيما غادر نحو 200 ألف شخص وحداتهم العسكرية دون إذن".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، عيّن البرلمان الأوكراني (رادا) ميخايلو فيودوروف، وزيرًا للدفاع الأوكراني في المحاولة الثانية، وصوّت 277 عضوا في البرلمان لصالح التعيين، بينما كان الحد الأدنى المطلوب 266 صوتا.وكتب النائب الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "عيّن البرلمان ميخايلو فيودوروف، وزيرًا للدفاع في أوكرانيا، وقد صوّت 277 نائبًا لصالح هذا التعيين. وصوّتت جميع الكتل البرلمانية لصالح هذا القرار".وأقر البرلمان الأوكراني، يوم أمس الثلاثاء، استقالة دينيس شميهال، من منصبه كوزير للدفاع. وعُرض عليه منصب وزير الطاقة ونائب رئيس الوزراء الأول.وترى وسائل الإعلام الأوكرانية أن زيلينسكي، "يحاول من خلال تدوير الكوادر إفشال خطة خصومه الرامية إلى عزله"، ووفقًا لما كتبته إحدى تلك الوسائل، فقد أُقيل رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليُوك (مدرج على قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا) لهذا الغرض.
https://sarabic.ae/20260113/إعلام-مداهمات-لمكافحة-الفساد-تطال-قيادات-سياسية-بارزة-في-أوكرانيا-1109212764.html
https://sarabic.ae/20260113/خبير-الغرب-لن-يستيقظ-إلا-بعد-خسارة-أوكرانيا-مدنها-الرئيسية-1109211083.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094309617_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_ab8db23287afb035a00898ac07620365.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا

مرشح زيلينسكي للدفاع الأوكرانية: مليونا أوكراني مطلوبون للتجنيد

11:52 GMT 14.01.2026 (تم التحديث: 11:55 GMT 14.01.2026)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف ميخايلو فيودوروف، وزير الدفاع الأوكراني، الذي رشحه فلاديمير زيلينسكي، عن "تحديات كبيرة" تواجه وزارته، بينها "وجود ملايين المطلوبين للتجنيد، ومئات الآلاف من المتغيبين عن الخدمة، إلى جانب عجز مالي ضخم في مدفوعات وزارة الدفاع الأوكرانية"، على حد قوله.
وقال فيودوروف، اليوم الأربعاء، في جلسة التصويت لتعيينه في البرلمان الأوكراني: "نحو مليوني أوكراني مدرجون على قوائم المطلوبين لدى مكاتب التجنيد الإقليمية، فيما غادر نحو 200 ألف شخص وحداتهم العسكرية دون إذن".

وأضاف فيودوروف أن "ميزانية وزارة الدفاع تعاني عجزا قدره 300 مليار هريفنيا".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، عيّن البرلمان الأوكراني (رادا) ميخايلو فيودوروف، وزيرًا للدفاع الأوكراني في المحاولة الثانية، وصوّت 277 عضوا في البرلمان لصالح التعيين، بينما كان الحد الأدنى المطلوب 266 صوتا.
Сотрудник НАБУ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
إعلام: مداهمات لمكافحة الفساد تطال قيادات سياسية بارزة في أوكرانيا
أمس, 22:25 GMT
وكتب النائب الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "عيّن البرلمان ميخايلو فيودوروف، وزيرًا للدفاع في أوكرانيا، وقد صوّت 277 نائبًا لصالح هذا التعيين. وصوّتت جميع الكتل البرلمانية لصالح هذا القرار".

يذكر أن فيودوروف شغل منصب وزير التحوّل الرقمي في أوكرانيا، ومع ذلك، لم يتمكن البرلمان الأوكراني (الرادا) من تعيينه في المنصب الجديد إلا في محاولته الثانية.

وأقر البرلمان الأوكراني، يوم أمس الثلاثاء، استقالة دينيس شميهال، من منصبه كوزير للدفاع. وعُرض عليه منصب وزير الطاقة ونائب رئيس الوزراء الأول.
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: الغرب لن يستيقظ إلا بعد خسارة أوكرانيا مدنها الرئيسية
أمس, 20:42 GMT
ومنذ بداية العام، شرع فلاديمير زيلينسكي، في إجراء تغييرات على مستوى المناصب، ففي يوم أول أمس الاثنين، عيّن يفغيني خمارا، رئيسًا بالوكالة لجهاز الأمن الأوكراني، وقبل ذلك عيّن كيريل بودانوف (مدرج على قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا) رئيسًا لمكتبه، وأوليغ إيفاشينكو، رئيسًا لمديرية الاستخبارات الرئيسية.
وترى وسائل الإعلام الأوكرانية أن زيلينسكي، "يحاول من خلال تدوير الكوادر إفشال خطة خصومه الرامية إلى عزله"، ووفقًا لما كتبته إحدى تلك الوسائل، فقد أُقيل رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليُوك (مدرج على قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا) لهذا الغرض.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала